Quel candidat face à Sassou-NGuesso pour l’élection présidentielle en 2021 ? Andreas NGombet ? Par Lucien PAMBOU ?

Certains membres de la diaspora, surtout française, incapables de s’organiser réseautalement et vides de sens politique, se précipitent pour être l’adversaire de référence face au président Sassou.

Dans quel univers politique vit le Congo depuis son indépendance ? C’est un univers d’immaturité politique et de prise de position en fonction de ce que l’on est et des intérêts à défendre, comme le clame à haute voix le modèle sociologique et politique du paradigme de Michigan. Le paradigme de Michigan est un modèle explicatif du vote qui naît dans les années 1950 en réaction au déterminisme avancé par le modèle sociologique de Lazarsfeld depuis les années 1940. Le modèle du paradigme de Michigan, fondé sur l’identification partisane des électeurs, déclare que toute prise de position partisane reflète la sociologie personnelle et la manière de vie de l’individu. Nous sommes au cœur de ce modèle car on voit apparaître des candidatures multiples face au président Sassou. N’en dépaise à certains aux émotionnels, le Congo vit dans un modèle réseautal depuis les indépendances et le réseau se transforme au gré des Présidents (Youlou, Massamba-Débat, Ngouabi, Yombi, Sassou, Lissouba et Sassou) qui ont gouverné ce pays.

Andreas Gombet

Andreas Gombet, président du collectif Sassoufit, qui a longtemps vilipendé depuis Paris la politique économique et sociale du président Sassou, décide de se présenter contre lui car il estime que la relève est arrivée. Le problème est que Andreas Gombet propose une candidature qui n’engage que lui, c’est son droit, et qui ne repose sur aucune colonne vertébrale au plan politique, économique et social. Qui est Monsieur Andreas Gombet ? Quels sont ses faits d’armes sur le plan politique, économique et social ? Quel est son itinéraire intellectuel et politique ? On attend avec gourmandise qu’il nous le dise dans une conférence politique à Paris pour renseigner les Congolais de la diaspora et les partenaires économiques et financiers du Congo Brazzaville. Il faut sortir des schémas faussement démocratiques qui consistent à dire, qu’au nom de la liberté et de la majorité politique et institutionnelle, n’importe qui peut se présenter à l’élection présidentielle. Monsieur Gombet a longtemps combattu le président Sassou à travers son collectif Sassoufit. Il ne nous revient pas de décliner les raisons pour lesquelles Monsieur Andreas Gombet a combattu le président Sassou et on peut penser que son collectif était opposé à la gouvernance Sassou. Monsieur Andreas Gombet veut se présenter à l’élection présidentielle, c’est son droit mais on attend qu’il décline des propositions politiques théoriques pour l’action en matière d’agriculture, d’éducation, de santé et d’aménagement du territoire pour le bonheur et la cohésion sociale du pays-réseau Congo traversé par les positions clanico-tribales et ethniques. Monsieur Andreas Gombet sera-t-il capable d’expliquer aux Congolais comment passer d’un réseau clanico-tribal depuis l’indépendance, vers un réseau système ouvert au sein duquel tous les Congolais, quelles que soient leurs origines et leur appartenance ethnique et en fonction de leurs compétences, sauront servir leur pays le Congo

Denis Chrystel Nguesso

Le Congo Brazzaville est un pays bizarre. On dénie à Denis Chrystel Nguesso, le fils du président actuel de la République, le droit de se présenter à l’élection présidentielle aux motifs qu’il est le fils de son père. Soyons sérieux, si on veut la réconciliation nationale et resserrer le tissu social, Denis Chrystel Nguesso a les mêmes droits que Andreas Gombet. Certains diront que si Denis Chrystel Nguesso se présente, on est dans le cadre d’une République héréditaire. Allons jusqu’au bout. On dénie à Denis Chrystel Nguesso le droit de se présenter car sa mère est RDC, ex-Zaïre, et son père, le président Sassou, congolais. Que Monsieur Andreas Gombet décline sa filiation au nom de l’équité et au nom du principe de la transparence. Ce n’est pas mon problème, mais c’est un élément du débat qui est important et qui doit être examiné. La constitution des Etats africains par la puissance coloniale française a introduit des marqueurs territoriaux indélébiles, à tel point que certains ressortissants de territoires extérieurs réclament leur appartenance au territoire dans lequel ils sont nés, même si leurs parents étaient extérieurs au Congo. On a vu des Cabindais nés au Congo devenir congolais alors que par nationalité ils sont angolais. Sur Congo Liberty certains s’interrogent à haute voix sur le nom et la provenance de Monsieur Andreas Gombet. Ce n’est pas mon problème car, en tant que modeste intellectuel, je soulève des questions, je n’ai pas de solution et j’attends que les intellectuels et historiens érudits congolais sédimentent mon questionnement.

Anatole Libongo-NGoka

Mingwa Biango, gestionnaire du site et éditorialiste sur Congo-Liberty, s’étonne d’une candidature éventuelle de son cher grand frère Anatole Libongo-NGoka à l’élection présidentielle de 2021 car il estime, et je reprends son texte, que « Tout candidat à la présidentielle de 2021 est corrompu et complice des crimes de sang et économiques de Sassou Nguesso ». Mingwa poursuit : « Il faut une période de transition démocratique, à définir avec un exécutif bicéphale composé d’un membre de la société civile et un membre du commandement militaire ». Les préconisations de notre ami Mingwa sont justes et salutaires. En revanche, il n’a pas totalement compris le fondement réseautal de la vie politique congolaise qui est devenu faussement démocratique après les années 90 et la volonté du président Mitterrand (Conférence de La Baule) d’obliger les régimes politiques africains à recourir au multipartisme et à la démocratisation de la vie politique. La politique n’est pas une affaire de conviction au Congo, les convictions de la part des hommes politiques sont d’abord privées et ensuite privées et surtout matérielles et financières car la plupart sont nés pauvres. La politique a enrichi les hommes politiques congolais. Il n’y a pas de conviction chez la plupart des hommes politiques congolais qui parlent de l’intérêt général alors que leur conscience politique n’est pas irriguée par une histoire de cohésion et d’action pour l’intérêt général.

Andreas Gombet, le coordinateur du collectif Sassoufit, pense être la solution idoine pour remplacer le Président Sassou mais qui est-il au sein du réseau congolais pour le décider et pour se présenter ainsi ? Quels sont ses faits d’armes ? Quelle est son expérience, au-delà des disciplines académiques éventuelles ? Qu’il nous décrive sa vision du monde sur le plan de la géopolitique et l’organisation de la gouvernance mondiale. Comment compte-t-il apporter des réponses concrètes aux énormes difficultés financières que rencontre le Congo ? Au-delà de son ambition privée légitime de se présenter à l’élection présidentielle, quelle est son approche macro-sociale, gouvernementale, juridique, financière et politique d’un nouveau Congo à édifier ? Les remarques concernant Andreas Gombet sont les mêmes concernant Anatole Libongo-NGoka.

Que l’on s’entende bien, il ne s’agit pas pour moi de m’opposer à la candidature à l’élection présidentielle de Andreas Gombet ou de Anatole Libongo-NGoka ; mais à haute voix on peut s’interroger pourquoi Denis Chrystel Nguesso ne pourrait pas aussi se présenter à l’élection présidentielle et il serait soumis aux mêmes feux de questionnement sur son modèle de politique économique et gouvernementale pour un Congo nouveau, même si le fils du Président a produit un opuscule sur le Congo « Ce que je crois ». Cet opuscule est une ligne générale et non pratique d’une gouvernance politique et financière pour le Congo.

Que tous les Congolais qui souhaitent se présenter à l’élection présidentielle articulent deux choses : que veulent-ils pour le Congo et comment concrètement pensent-ils financer les dépenses publiques, sociales et financières énormes qui permettront au Congo de retrouver une cohésion sociale. Si ce n’est pas le cas, le reste n’est que bavardage et non remise en cause du modèle réseautal Congo tel qu’il fonctionne depuis l’indépendance.

Lucien Pambou

Professeur titulaire de Sciences économiques en France, ancien éditorialiste politique sur Africa 24

Homme politique franco-congolais (conseiller municipal UMP 2008/2014) soucieux de la santé de son pays d’origine, le Congo-Brazzaville

