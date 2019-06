CONGO-BRAZZAVILLEÂ : LES RETRAITÃ‰S PROGRAMMÃ‰S POUR VITE MOURIR.

Firmin Ayessa et son beau fils Sassou-NGuesso

Au Congo-Brazzaville, les retraités vivent depuis longtemps un calvaire indicible, une irréversible descente aux enfers, une véritable tragédie dans le silence, dans l’impuissance la plus totale. Cette situation inhumaine est-elle le fait du hasard, de la fatalité ?

Dernièrement, lors d’une de ces séances dites de questions au gouvernement, à l’Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, séances à l’intérêt plus que douteux, M. Firmin AYESSA, vice –Premier ministre du pays, ancien directeur de cabinet à la présidence de la République, a répondu avec beaucoup d’agacement, de l’énervement, à une question qu’un député a eu le courage (ou le front ?) de lui poser. Elle concernait les retraites des citoyens du Congo-Brazzaville, singulièrement ceux qui ont exercé dans la fonction publique congolaise.

Entre autres arguments (si on peut dire) avancés par M. Firmin AYESSA dans sa réponse, il a fait valoir que le Congo-Brazzaville n’est pas le seul pays africain à avoir le plus grand mal à payer les pensions de ses retraités et que, de toute façon, l’argent manque aujourd’hui dans ce territoire.

La brutalité d’une telle intervention est, sur un plan général, très révélatrice du peu de cas, de la morgue, du profond mépris dont témoignent ceux que l’on appelle indûment les « responsables » politiques du Congo-Brazzaville vis-à-vis de leurs « concitoyens » (si ce mot a encore un sens dans un tel contexte).

M. Firmin AYESSA, tout à sa colère à peine rentrée qu’un député ait été assez fou pour lui parler de retraites, ne semble pas s’être rendu compte de l’incongruité de son propos. Car quel retraité, ou tout simplement quel citoyen normalement constitué du Congo-Brazzaville, pourrait se satisfaire de ce qu’il a dit à cette occasion ?

Après près de quarante ans (en attendant mieux) du règne sans partage de M. Denis SASSOU-NGUESSO sur le Congo-Brazzaville, comment concevoir que la situation des retraites soit aussi lamentable, et que l’on clame désormais le plus naturellement du monde, à tous les vents, que le pays est ruiné ? Sous d’autres cieux, on sait quelle conséquence définitive serait tirée d’un tel aveu d’échec. Plus prosaïquement, pour un retraité du Congo-Brazzaville, en quoi le fait de savoir que dans d’autres pays africains de semblables problèmes se poseraient dans ce domaine, en quoi donc cela changerait-il pour lui l’impérieuse nécessité de percevoir sa pension de retraite immédiatement après sa cessation d’activité, et qu’elle lui soit versée régulièrement, à date fixe ? Sans compter que, à propos de pays africains, les « responsables » du Congo-Brazzaville feraient bien de se renseigner convenablement sur la façon dont les choses se passent vraiment à ce sujet, par exemple dans des pays aussi voisins que le Gabon et l’Angola, qui a connu trente ans d’une guerre civile dévastatrice.

Concrètement, cette déclaration de M. Firmin AYESSA, qui résume le point de vue du pouvoir sur la question, renvoie le retraité du Congo-Brazzaville à lui-même. Cela veut dire que le retraité du Congo-Brazzaville n’a qu’à s’en prendre à lui-même. En termes plus terre à terre : qu’il dégage, qu’il se débrouille, puisque en fin de compte, personne n’est responsable de l’état catastrophique dans lequel se trouvent les retraites des fonctionnaires du pays (celle des travailleurs qui émargent à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ou CNSS, valant à peine mieux, avec des délais de paiement qui ne cessent de s’allonger).

Ceci est en droite ligne de la déclaration faite en « « off » par un « responsable » de premier plan du pays quelque temps auparavant, selon laquelle les retraités du Congo-Brazzaville sont des « « serpents sans venin ». Cette formule, empreinte du cynisme le plus caractérisé, dit crûment que le pouvoir du Congo-Brazzaville n’a absolument rien à craindre des retraités, même s’il ne leur verse pas leurs pensions. Ce genre de situation n’empêchera jamais les « gouvernants » du Congo-Brazzaville de dormir. Bien au contraire, puisque pour eux les retraités sont des êtres totalement inoffensifs étant donné qu’ils ne disposent d’aucun moyen pour se faire entendre. On ne saurait mieux exprimer le fait que les retraités du Congo-Brazzaville sont captifs, sont les otages de leur « gouvernement ».

L’un des premiers signes de ce que les retraités du Congo-Brazzaville sont transparents, n’existent pas aux yeux de leurs « dirigeants », est que le président du pays, M. Denis SASSOU -NGUESSO, a signé, il y a quelques années de cela, de sa blanche main, un décret qui devait rendre la retraite automatique pour les travailleurs. Cela signifie que ceux-ci ne devaient plus accomplir les interminables, exténuantes, coûteuses, ruineuses, ubuesques démarches auprès de l’administration, fournir une myriade de documents avant d’espérer commencer à percevoir leur pension. Et que croit-on qui arriva ? Ce décret, qui avait suscité un immense espoir chez les intéressés, n’a jamais connu l’ombre de l’esquisse d’un début de commencement d’application. Le Président du Congo-Brazzaville l’a oublié aussitôt après l’avoir signé. Il s’est assis dessus. Tout montre qu’il s’en soucie désormais comme d’une guigne. Ce décret, qui émane de lui, est vraiment vite devenu le cadet de ses soucis. En fait, ledit décret a fonctionné comme un véritable leurre, un de plus, destiné aux gogos que représentent les habitants du Congo-Brazzaville pour M. Denis SASSOU-NGUSESSO. Il s’est finalement avéré que ce décret présidentiel sur l’automaticité des retraites était seulement pour rire, pour plaisanter, comme un certain nombre d’autres déjà, mais les Congolais, trop sérieux ou bonne pâte, y ont à tort vite cru.

Les retraités du Congo-Brazzaville n’ont donc plus que leurs yeux pour pleurer, abandonnés qu’ils sont par leurs « autorités ». Ils ont d’autant moins les moyens de changer le cours des choses, ils sont des « serpents sans venin » dans la mesure où ils ont en face d’eux un régime politique de fer, implacable, qui n’accepte pas la moindre contestation, qui est prêt à faire couler le sang dès qu’il se sent menacé, un régime politique où l’armée et la police sont en première ligne, qui n’a aucun état d’âme quand il s’agit pour lui de s’attaquer à ceux qu’il considère comme des « perturbateurs ». Dans ces très dures conditions, il est impossible pour les retraités du Congo-Brazzaville de s’organiser, de défendre leurs intérêts légitimes sans risquer de graves atteintes à leur intégrité physique, voire sans risquer leur vie tout courte. Il faudrait être devenu complètement fou pour oser manifester sur la place publique au Congo-Brazzaville. Les « gilets jaunes » y auraient été proprement « neutralisés » dès la première minute de leur action. Probablement plus aucun d’entre eux ne serait encore en vie en ce moment au Congo-Brazzaville.

Ainsi condamnés par leurs « autorités » à ne toucher que quelques mois à peine de pension dans l’année pour les « anciens », et à attendre quatre, cinq, six, sept, et même huit ans pleins avant de percevoir leur première pension pour les « nouveaux », les retraités du Congo-Brazzaville connaissent cruellement la faim et la maladie, tout cela dans le plus grand silence, sans qu’ils aient le droit de protester, ni de revendiquer. Pour beaucoup, ils vivent les pires privations en matière de nourriture et de soins de santé dans cette période de leur vie où ils sont sujets aux nombreuses maladies liées à l’âge. L’immense douleur des retraités du Congo-Brazzaville est de ce fait muette par contrainte, comme d’ailleurs celle des autres catégories de Congolais dans la souffrance. Les plaintes qu’il peut leur arriver de formuler restent entre les murs de leurs maisons.

C’est dire que, disposant de ressources plus que dérisoires dans le meilleur des cas, ou en manquant totalement, les retraités du Congo-Brazzaville, plutôt que d’être « maltraités » comme eux-mêmes ont coutume de dire par un jeu de mots inspiré par la dérision et le désespoir, sont, en fait, et c’est de loin plus grave, délibérément sacrifiés par leurs « gouvernants ». Ceux-ci traitent cette catégorie de la population, qui a œuvré dans sa vie active au service de la collectivité nationale, qui a payé normalement ses cotisations en vue de sa retraite, comme un groupe « inutile », « parasite », « superflu ». Or que fait-on de ce qui est « inutile », « parasite », « superflu » ? On s’en débarrasse en toute bonne conscience.

Du fait du brutal déclassement social, de ces conditions de vie complètement dégradées, de ces vies dévastées par les privations de toutes sortes, l’hécatombe des retraités du Congo-Brazzaville se produit sans bruit ; ils meurent en grand nombre dans l’anonymat le plus total, un anonymat qui, bien entendu, est le bienvenu pour les « dirigeants » du Congo-Brazzaville. Pas vu, pas pris. L’hécatombe des retraités, qui est la conséquence logique de la politique desdits « dirigeants », de leur détermination qui ne dit pas son nom à faire disparaître cette partie de leur population, cette hécatombe donc a lieu en silence, sans que personne ne puisse la leur imputer, les retraités du Congo-Brazzaville ayant le bon goût de mourir chacun très discrètement et précocement dans son « coin ». Ici, nul besoin d’ouvrage théorique ; nul besoin de chambres à gaz ; nul besoin de camps de concentration ; nul besoin de machettes ou de gourdins pour exposer et mener à bien le monstrueux projet dirigé contre les retraités du Congo-Brazzaville suivant la méthode « ni vu, ni connu » que ces gens-là affectionnent particulièrement depuis l’assassinat, en mars 1977, du Président Marien NGOUABI (qu’ils ont imputé à des innocents, majoritairement originaires de la région du Pool, qu’ils ont massacrés allègrement, sans le moindre état d’âme).

Le système politique qui sévit depuis bientôt un demi-siècle au Congo-Brazzaville est ainsi, en termes stricts, nécrophage en ce qu’il se satisfait, en se qu’il se nourrit en silence, l’air de rien, de la destruction, de la mort en masse des Congolais.

De fait, la mort est devenue omniprésente au Congo-Brazzaville : la mort qui est donnée, qui est ordonnée, qui est infligée ; la mort accidentelle, avec les deux archétypes d’accidents que sont les accidents ferroviaires à répétition à Mvoungouti et à Yanga, et l’explosion, le 4 mars 2012, d’un arsenal dans une caserne militaire de Brazzaville, en plein quartier populaire ; la mort qui survient de manière, disons «naturelle », pour aller vite, dans laquelle les accidents vasculaires cérébraux (AVC) connaissent une progression foudroyante ; et la mort suspecte, bien plus répandue au Congo-Brazzaville qu’il n’ y paraît, qui est le plus souvent une mort ordonnée, mais dont le mode opératoire est si discret et si « raffiné » qu’il en devient invisible. Le poison, dont l’action est généralement extrêmement insidieuse, est l’arme de prédilection pour ce type de mort.

Il faut savoir que dans l’actuel système politique du Congo-Brazzaville, le poison tient une grande place méconnue et est depuis toujours utilisé à la fois comme une efficace arme de dissuasion massive destinée à maintenir les citoyens dans le rang, par la menace silencieuse de son emploi (un redoutable instrument insoupçonné du contrôle social), et comme un moyen radical pour faire taire définitivement, pour éliminer en douce, ni vu, ni connu, sans bavure, c’est-à- dire à très peu de frais, tous les « gêneurs », toutes les fortes têtes, toutes les têtes qui dépassent dans le pays. A côté de la violence brute, manifeste, et de la violence comme menace à peine implicite, la violence sourde, tapie (par exemple celle qui émane et que diffuse sans en avoir l’air, à l’endroit des citoyens, la noria de véhicules 4×4 avec à leur bord des hommes en armes silencieux qui sillonnent les moindres coins et recoins de tous les espaces habités, 24 heures sur 24), le poison, que personne ne saurait voir, que personne ne saurait détecter, est un instrument fondamental et ignoré de la pérennisation de ce pouvoir.

Dans la région du Pool, au sud de Brazzaville la capitale, la soldatesque du pouvoir s’est livrée naguère à des massacres en règle, à l’abri des regards indiscrets, à huis clos, contre des ressortissants de cette région. Cela, quelques années seulement après que ce même pouvoir a fait disparaitre environ quatre cents (400) originaires de ladite région au beach de Brazzaville et dans la région même du Pool. Les disparus du beach de Brazzaville, en provenance de la République Démocratique du Congo, revenaient au Congo-Brazzaville à la demande du pouvoir, au lendemain de la guerre civile qui y avait éclaté en juin 1997, et de ses développements ultérieurs.

De manière générale, aujourd’hui, dans la plupart des familles congolaises, il ne se passe pas trois ou quatre jours sans que soit annoncé le décès d’un proche, d’un parent, d’un ami. Le rythme des décès, surtout dans les grands centres, est devenu proprement échevelé, infernal, le taux de mortalité générale ayant littéralement explosé. Dans des intervalles sans cesse rapprochés, de plus en plus de personnes sont concernées au même moment par quatre (4) ou cinq (5) décès. A l’unique morgue de Pointe-Noire la ville pétrolière par exemple, il est de plus en plus courant que l’on « sorte » quatre –vingts (80) à cent (100) corps, ou plus, à inhumer en une seule journée !

Conséquence mécanique de tout ceci : les innombrables cas de maladies et de décès contribuent à l’aggravation, à l’exacerbation de la pauvreté dans la société congolaise, avec les dépenses de santé et celles relatives à l’organisation des obsèques qui sont devenues hors de prix surtout pour les familles les plus humbles, lesquelles perdent souvent au passage leurs bras les plus valides, les rares soutiens dont elles pouvaient encore disposer en leur sein.

Tout cela se passe dans l’indifférence totale des « autorités » qui ne se sont jamais alarmées de cette flambée de la mortalité au Congo-Brazzaville. Nul doute que le calcul inavouable a été déjà fait à leur niveau que, plus les Congolais pleureront leurs morts, plus ils seront plongés dans le chagrin et la détresse à répétition, moins il leur viendra à l’idée de se poser des questions sur la façon dont ils sont gouvernés, ou plutôt dont ils ne sont pas gouvernés. La « paix » des « dirigeants » ne sera ainsi pas troublée : moins les Congolais se mêleront de politique, plus ils seront dépolitisés au point d’en perdre toute capacité d’analyse dans ce domaine, mieux cela vaudra. On voit par là que les malheurs sans fin que vivent les habitants du Congo-Brazzaville dans leurs familles ne sont pas perdus pour tout le monde….

Dans ce tableau de la mort omniprésente, on doit ajouter les exécutions sommaires, les exécutions extrajudiciaires qui sont demeurées monnaie courante au Congo-Brazzaville, sous prétexte de combattre une criminalité dont beaucoup sont au contraire convaincus qu’elle est orchestrée, qu’elle est engendrée, qu’elle est entretenue pour créer un sentiment d’insécurité généralisé au sein de la population congolaise dans le but de la terroriser, de l’obliger à se tenir « tranquille », à ne pas bouger devant le pouvoir, bref, dans le but de la contrôler étroitement, de la prendre en otage. Chacun sait que la stratégie de la terreur est aux fondements mêmes de ce régime de bientôt cinquante ans qui a vidé le Congo-Brazzaville de toute substance et de toute vitalité véritables, qui l’a mis à genoux, qui l’a affaibli à l’extrême, qui a délibérément et profondément divisé ses fils et ses espaces en instaurant entre eux, avec une froide détermination , des inégalités abyssales dans tous les domaines, qui a terriblement appauvri la plus grande partie de sa population (en témoigne, entre autres, la montée vertigineuse de l’informel dans les grands centres, avec notamment ces jeunes femmes contraintes de parcourir à pied d’importantes distances pour essayer de vendre de quoi assurer à peine leur survie, ainsi que celle de leurs familles, au quotidien).

Dans ce climat de précarité et de vulnérabilité décuplées, il est impossible d’avoir un quelconque motif d’espoir s’agissant de la situation des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville. En effet, comme les présidents de la République africains, eux, vivent longtemps, et même très longtemps (voyez Paul BIYA, voyez Yoweiri MUSEVENI qui va lentement mais sûrement sur ses quatre-vingts ans, voyez les ci-devant Robert MUGABE et Abdelaziz BOUTEFLIKA…), la conclusion s’impose d’elle-même : l’hécatombe en douce, l’hécatombe invisible des retraités de la fonction publique du Congo-Brazzaville, ce groupe de personnes « inutiles », « parasites », « superflues », va se poursuivre et à coup sûr s’intensifier, inexorablement, car rien, absolument rien ne saurait l’arrêter.

J.T.W Kacambou

