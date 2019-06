LE FMI N’EST PAS AU COURANT DES PREFINANCEMENTS PETROLIERS ENTRE SASSOU ET MERCURIA

TRANSCRIPTION DU POINT DE PRESSE DU FMI

La situation du Congo est donc telle qu’une équipe du FMI dirigée par Alex Segura, le chef de la mission, s’est rendue au Congo au début du mois de mai 2019, et a conclu un accord préliminaire de principe pour un programme de trois ans sur la base du mécanisme élargi du Fonds. Le programme viserait à stabiliser l’économie, à parvenir à une croissance plus durable, à réduire la corruption et viserait également à instaurer une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques et à restaurer la soutenabilité de la dette.

Bien entendu, le FMI ne surveille pas toutes les transactions financières ou les plans d’échanges de la compagnie pétrolière nationale (SNPC). Cela dit, nous ne sommes au courant d’aucun nouveau prêt (Préfinancement) du Congo sur le pétrole qui aurait un impact sur la viabilité de la dette.

Le gouvernement a également pris l’engagement de divulguer tous ces prêts au FMI et il a également envoyé le rapport au Parlement dans ce sens sur la nature et l’utilisation de ces prêts. Le programme ne permet pas au gouvernement de contracter une nouvelle dette extérieure.

ATTACHÉE DE PRESSE: RAPHAEL ANSPACH TÉLÉPHONE: +1 202 623-7100 EMAIL:MEDIA@IMF.ORG

Source : https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/27/tr0627-transcript-of-imf-press-briefing

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter