ClÃ©ment Mouamba, un Franc-maÃ§on d’opÃ©rette. Par Mingwa BIANGO

L’initiation publique de Clément Mouamba au sein de l’ambassade du Congo à Paris est la preuve supplémentaire du nivellement par le bas, par le régime illégitime et illégal du dictateur Sassou-Nguesso, de la séparation entre la sphère publique et privée.

Transformer notre ambassade en temple maçonnique le temps d’une initiation du profane Clément Mouamba, met mal à l’aise tous les laïcs et même les francs-maçons qui ont une haute idée de leur engagement.

Elevé complaisamment au grade de l’ordre de la Fayette, l’initiation du premier sinistre congolais aura inéluctablement pour conséquence le dévoiement des principes et des pratiques maçonniques tant décriés.

En principe, lorsqu’un profane frappe à la porte d’un temple maçonnique, se déclenche systématiquement une période d’enquêtes qui permet d’évaluer son degré d’engagement et le niveau de ses valeurs humanistes. A ce stade, Clément Mouamba, complice des crimes de sang du dictateur Sassou-Nguesso, aurait été objectivement black-boulé. Le passage sous le bandeau, avant l’initiation proprement dite aurait été compromise.

Malheureusement, les francs-maçons comme les profanes ne sont que des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Avec cette différence de taille, le franc-maçon travaille à dégrossir la pierre brute, à l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’Humanité. En cédant aux sirènes du « pouvoir » et de l’argent, les Francs-maçons montrent aux yeux de tous le long chemin à parcourir pour se débarrasser de leurs aspérités.

Mais au fond, qu’est ce qu’un Franc-maçon?

Au delà de tous les fantasmes colportés ici et là, le franc-maçon selon la doctrine ,est un homme libre et de bonnes moeurs, qui préfère à toute chose la justice et la vérité et qui, dégagé des préjugés du vulgaire, est également ami du riche et du pauvre, s’ils sont vertueux.

De toute évidence, l’initiation du premier sinistre Clément Mouamba est aux antipodes de ces valeurs rappelées et sans cesse répétées lors des travaux en loges.

Acteur d’un régime brutal où toute voix discordante est considérée comme une opposition au régime sanguinaire et dictatorial conduit par son chef d’orchestre Clément Mouamba, cet initié d’opérette est loin de pratiquer la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, et la liberté absolue de conscience.

Si la parole est libre en loges, elle est muselée au Congo. André Okombi Salissa et le général Mokoko croupissent dans les geôles de la dictature d’un régime conduit par Clément Mouamba. Leur tort est de toute évidence leur refus de reconnaître l’imposture de monsieur 8% à la suite d’une élection volée, dont les résultats avaient été plubliés nuitamment par Mboulou, après avoir pris la précaution de couper le signal Internet.

La franc-maçonnerie passionne. A tort ou à raison. Elle est même l’objet des fantasmes les plus fous. Mais, ce qui est frappant, c’est la méconnaissance qui l’entoure et qu’ignore même certains franc-maçons. Et si l’on y ajoute la confusion volontairement entretenue autour des pratiques ésotériques, l’on comprend aisément pourquoi, au Congo comme ailleurs, beaucoup associent sciemment ésotérisme, homosexualité et pédophilie.

Le Congo, dirigé d’une main de fer par Clément Mouamba et Sassou-NGuesso alimentent faussement l’idée que pour occuper un poste de responsabilité administratif ou politique, il faut être initié à la franc-maçonnerie. Naïvement, beaucoup finissent par penser que pour « réussir », il faut impérativement être franc-maçon. Exit les compétences, la rectitude, et la probité morale. C’est à partir de là que naissent les fantasmes les plus fous.

Se retrouvant régulièrement dans un lieu clos et couvert pour travailler, l’initiation publique de Clément Mouamba heurte la sensibilité de tous les Congolais francs-maçons ou pas. Cette entorse initiatique suscite les sentiments les plus divers. De toute évidence, Clément Mouamba ne peut se prévaloir d’être franc-maçon. On le devient à une condition: être reconnu comme tel par ses frères et sœurs. Et qu’en pensent les opposants congolais » franc-maçons » …pour le moment c’est silence radio, circulez, il n’y a rien à voir !

Sera-t-il le cas de Clément Mouamba, la marionnette qui valide toutes les dérives de son nouveau « frère » et sanguinaire Sassou-Nguesso ?

Mingwa BIANGO

Diffusé le 30 juin 2018, par www.congo-liberty.com

