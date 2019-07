L’EAMAC exige 428 millions FCFA dÃ©livrer les diplÃ´mes des Ã©tudiants du Congo-Brazzaville.

Pour commencer les Agences Nationales de l’Aviation Civile des pays membres de l’ASECNA expriment un besoin en personnel auprès de l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) dans les cycles de formation de différentes options à savoir les cycles de technicien, technicien supérieur et ingénieur en météorologie, navigation aérienne et électronique informatique. Pour le cas du Congo donc, c’est l’ANAC Congo qui exprime ce besoin. Une fois l’EAMAC informée des besoins de chaque Etat membre, elle organise en étroite collaboration avec l’ANAC, le concours d’entrée qui le plus souvent a lieu en Mai .Les dossiers de candidature sont déposés au centre de formation de l’ANAC Congo situé non loin de l’aéroport Maya-Maya.

La mise en route des candidats admis au concours est normalement prise en charge par la Direction d’Orientation des Bourses (DOB), seulement depuis environ trois ans, même les frais de mise en route, c’est-à-dire le billet d’avion Brazzaville-Niamey n’est même plus pris en charge par l’Etat congolais par le biais de la DOB .Sur les trois dernières années les candidats admis ont donc dû se rendre à Niamey à leurs propres frais. Une fois à Niamey ceux-ci sont privés de bourse, elle n’a pas été payée dans ce pays depuis 2016, les étudiants qui y sont cumulent donc 3 ans de bourse impayées pour certains d’entre eux. Cela ne s’arrête pas là, non seulement nous sommes privés de frais de mise en route depuis 3 ans, de bourse depuis 2016, nous sommes également privés de diplômes une fois la formation achevée faute de non acquittement des frais de scolarité par l’Etat congolais et ce depuis 2011.

Depuis 2011 , l’Etat congolais n’a pas payé les frais de formation des étudiants congolais, le Congo étant le seul pays parmi les 17 Etats membres de l’ASECNA dans cette situation, à savoir la non prise en charge des frais de mise en route des candidats admis, bourses impayées depuis 3 ans et surtout frais de formation impayés donc 8 ans. Avec tout cela on pourrait croire que les autorités prennent conscience de la situation que nous étudiants congolais à l’EAMAC vivons dans ce pays sahélien où même le climat nous est hostile et pourtant en dépit de nos nombreuses et multiples démarches, aussi bien auprès de la DOB ,de l’ANAC Congo, du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, de la Primature de la République, de l’Assemblée Nationale et même auprès de la Présidence de la République, jusque-là aucune mesure n’a été prise pour remédier à cette situation, nous commençons à croire que ceux qui nous ont envoyé ici ne se soucient guère de ce qui peut nous arriver, notre sort ne leur importe pas du tout. Ils continuent d’exprimer les besoins chaque année et chaque année envoient en moyenne une vingtaine d’étudiants.

Soucieux de l’avenir de leurs enfants, nos parents ont pris l’initiative de voir chacune des autorités susceptibles d’apporter une solution à cette situation afin de faire bouger les lignes. Ainsi ils se sont rendus à la DOB pour s’enquérir des dispositions prises pour trouver une solution à ce problème, à l’ANAC ils ont été reçus par le Directeur Général de l’ANAC, en la personne de Monsieur Serge DZOTA ,au Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ils ont été reçu par l’un des proches collaborateurs du ministre, à la Primature ils ont été reçu par l’un des proches collaborateurs du Premier Ministre, Monsieur Clément MOUAMBA .Après toutes tractations une commission tripartite DOB-ANAC-Ministère des Transports et de l’Aviation Civile aurait été mise en place pour sortir de cette impasse, laquelle commission se rendrait à Niamey pour enfin résoudre ce problème .Jusque-là nous n’avons vu aucune trace ni un seul fruit du travail effectué par cette commission, si effectivement elle avait été mise en place.

Lors de la visite de M. Dénis SASSOU NGUESSO à Niamey dans le cadre de la Première Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la Commission du Climat dans la Région du Sahel tenue le 25 Février 2019,nous avons saisi cette opportunité pour lui faire part de notre situation. Malheureusement en raison de son emploi du temps chargé nous n’avions pas pu avoir une audience avec lui, en revanche deux de ses plus proches collaborateurs nous avaient accordé un peu de leur temps : le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Jean Claude NGAKOSSO et l’un de ses principaux conseillers Monsieur Jean Dominique OKEMBA. Nous avons remis un document à Jean-Dominique Okemba dans lequel figuraient nos doléances, mais également des propositions à M. Denis Sassou-NGuesso sur les différentes possibilités dont dispose l’Etat congolais pour s’acquitter de la dette qui est la sienne auprès de l’EAMAC, et pour qu’enfin depuis 2011 des étudiants congolais sortent de l’EAMAC avec leurs diplômes.

Ayant informé les plus hautes autorités de notre pays nous espérions et ce à juste titre qu’une solution serait enfin trouvée à ce problème, mais trois mois plus tard il n’en est rien. Pire l’ANAC par le biais de son Directeur Général, Monsieur Serge DZOTA a encore exprimé un besoin pour l’année 2019-2020 alors que les deux dernières générations sorties de l’école, à savoir les générations 2015 et 2016 sont encore en attente de recrutement, une troisième génération celle de 2017 sortira d’ici à Juillet pour un total d’environ de 75 personnes qualifiées et compétentes comprenant aussi bien des techniciens, des techniciens supérieurs que d’ingénieurs.

Pourquoi diable l’ANAC exprime-t-elle un besoin alors qu’elle ne prend pas en charge les étudiants qui sont déjà présents ici et ne recrutent pas ceux qui ont déjà fini leur formation et qui cumulent jusqu’à deux ans d’attente ? A quelle(s) structure(s) revient (ent) la prise en charge de nos frais de formation ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions que nous nous posons. Pour répondre à la seconde nous nous sommes penchés sur le code de l’Aviation Civile de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) qui stipule en son article 1, alinéas 1 et 2 que: Chaque État membre a l’obligation d’établir et de maintenir en existence, une Autorité de l’aviation civile, qui soit un établissement, organisme ou autorité, public à caractère administratif autonome selon la terminologie et les règles propres à son droit interne dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.

L’Autorité de l’aviation civile est dotée des moyens qui lui permettent d’accomplir sa mission en toute indépendance par rapport aux autorités de l’État membre et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de ressources suffisantes. L’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’aviation civile nationale et communautaire, notamment de la réglementation et du contrôle de l’aviation civile, en matière de sécurité, de sûreté et d’économie. Le Congo étant un membre de la CEMAC devrait se soumettre à ce code et en ne s’en tenant qu’à lui il paraît clair et net que c’est de la responsabilité de l’Etat congolais de payer nos frais de formation. Quoi qu’il en soit tout ce qui nous importe c’est de rentrer avec nos diplômes une fois notre formation achevée, nous voulons jouir de ce droit quoi est le nôtre, pour la fierté de notre beau pays et aussi celle de nos qui a placé tant d’espoir en nous .Nous sommes conscients de la situation économique actuelle du pays mais tout ce que nous réclamons ce sont nos diplômes, sinon comment pourrions-nous passer une, deux ou trois ans hors du pays pour raison d’études et rentrer sans un seul document justificatif, sans diplômes ?

Niamey abritera en Juillet de cette année un sommet de l’Union Africaine lors duquel le Congo sera représenté par Dénis SASSOU NGUESSO et nous osons espérer qu’à l’issue de ce voyage, 4 mois après son 1er voyage dans ce pays frère, que notre situation connaîtra un dénouement heureux.

Le Collectif des Etudiants congolais de l’ l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC).

Diffusé le 08 juillet 2019, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter