Du palmier Ã  mbongo: genÃ¨se et Ã©popÃ©e du raphia

Le vocable mbongo qui signifie l’argent, que l’on associe souvent à la capacité financière d’une personne ou d’un pays et que nous avons en partage dans nos langues, est certainement aujourd’hui au Congo, un des mots les plus utilisés. Et pour cause ? La grave crise financière qui sévit dans notre pays et qui le place une fois de plus sous les fourches caudines du FMI, alimente toutes les conversations. Mbongo, le nerf de la guerre est au centre de tout. Que ce soit au sommet de l’Etat, à la maison, dans le bus, au travail, dans tous les lieux privés ou publics , on entend régulièrement les mêmes rengaines : naza na mbongo té, muké na mbongo vé, mbongo kani, toko zéla mbongo ya FMI, mbongo ebima……..

Mais savez-vous d’où nous vient ce terme ? Je vous propose de retracer sa genèse.



Au début du XVII ème siècle, Andrew BATTEL, un grand voyageur anglais séjourna longtemps à Loango , capitale du royaume éponyme . Il fut frappé de découvrir d’immenses plantations de palmiers s’étendant à perte de vue au point de se demander, si celles-ci ne constituaient pas l’arrière-cour des souverains. Un autre explorateur anglais, Samuel BRUN, fut lui subjugué par l’alignement de ces plantations dont le graphisme n’était pas sans rappeler celui des vignes.

Olfert DAPPER, l’humaniste néerlandais couvrant le XVII ème siècle, nous apprend que dans les trois royaumes de Loango, de Ngoyo, et de Kakongo, situés dans le Golfe de Guinée , les productions de raphia issues du palmier étaient très recherchées. Soigneusement entretenues par un personnel qualifié dans l’élagage, le choix des feuilles, des branches et des fibres de palmiers, ce travail d’orfèvre fut l’œuvre des artisans de ces trois royaumes. La culture du palmier permit l’avènement d’une véritable industrie du textile fondée sur la production de raphia, de textiles tels que : le taffetas, le velours, le satin. Tous ces textiles dérivaient du palmier. Loango et Ngoyo notamment, devinrent la plaque tournante des échanges commerciaux de la sous-région. En effet, la balance commerciale entre le royaume de Loango et ses puissants voisins de l’Angola et du Bas-Congo, indiquait bien l’omniprésence du raphia. Ce qui favorisa l’éclosion de métiers à tisser, les tisserands en l’occurrence, qu’on trouvait aussi dans le royaume Téké. Les Tyos, faisant partie du sous-groupe des Banzinzios avaient atteint un certain degré de perfection en la matière et étendirent leur savoir-faire chez leurs voisins Bangangoulous . Celui-ci, aussi bien dans le royaume Téké que Loango, se transmettait de famille en famille et était l’apanage des hommes. Grâce aux tisserands, une nouvelle catégorie d’artisans allait voir le jour, celle des teinturiers. En effet, ceux-ci, en fonction des saisons, du degré d’ensoleillement et de leur habileté à tirer profit du « Tukula », extrait du bois de sental, du calcaire broyé et moulu, du charbon, obtenaient ainsi de très beaux tissus bigarrés. Le bois de sental ou « redwood », essence très réputée déjà à l’époque, entrait dans les compositions des teinturiers. Très présent encore aujourd’hui dans l’industrie cosmétique, il servait jadis lors des cérémonies nuptiales.



Un autre corps de métier, celui des chapeliers occupaient aussi le haut du pavé. Ils confectionnaient de magnifiques chapeaux, couvre-chefs , appelés Mpu dans la langue Vili, qu’arboraient aussi bien les souverains locaux que sous-régionaux.

Le raphia, faisait le moine et il existait un culte, un attrait du beau et du chic. La production des tisserands était avant tout réservée aux souverains et à leur entourage. Il leur fallait environ une quinzaine de jours pour confectionner les tenues les plus belles et les plus élaborées. Toute tentative de vente sans la permission royale était passible d’exécution. Le port de vêtements raffinés, l’élégance traduisait l’appartenance à une certaine élite.

Une anecdote venue tout droit du royaume de Ngoyo, relatée par le chercheur américain de l’université de l’Indiana, Phyllis M Martin, nous apprend, qu’un souverain nommé Sambou, donna son nom au XVII ème siècle à une étoffe très prisée que les Portugais baptisèrent « Panos Sambos », le tissu/ raphia griffé Sambou. La commercialisation de celui-ci se fit en édition très limitée, inaccessible au commun des mortels qui arborait certes des vêtements, mais de qualité nettement inférieure.

Incontournable, le tissu raphia fut présent dans toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort en passant par les cérémonies d’initiation pour les garçons et de mariage pour les filles. Le nouveau-né par exemple, était enveloppé dans un vêtement en raphia, quand les futurs initiés, le portaient sous forme de chemises. Le prétendant des filles nubiles se présentait à la cérémonie de mariage muni des plus beaux vêtements et du vin de palme qu’il offrait à sa belle-famille en guise de dot. Dans certaines circonstances, celui-ci était même astreint à payer des amendes dont il devait s’acquitter et éteindre, uniquement en présentant le tissu/raphia, l’étoffe idoine. C’est de cette période, moitié du XVII ème siècle que nous vient le mot « lubongo », signifiant l’argent, d’où dérive « mbongo ».

Un ecclésiaste, le père Laurent de Lucques nous dévoile son émerveillement devant l’habileté des artisans à produire des textiles d’une qualité exceptionnelle :

« Le prince de Soyo nous fit cadeau de quelques étoffes de ces pays, faites de feuilles d’arbres et dont il s’habille lui-même. Les autres ne peuvent pas les porter sans autorisation, on appelle ces étoffes « Lubongo », (étoffe précieuse), il y en a de différentes sortes. Elles sont vendues par lots de 4, 10, 20, 40 et 100 et mesurent environ 40 CM sur 30 CM. Elles sont vraiment belles et curieusement travaillées. Quelques-unes ressemblent tout à fait au velours, d’autres sont ornées de diverses décorations et d’arabesques au point que c’est merveilleux qu’avec des feuilles de palmier et d’autres arbres , qu’on ait pu faire des tissus aussi fins , aussi beaux, qui n’ont rien à envier à la soie » . Lubongo, vocable générique, non quantifiable, signifiant l’argent allait donner naissance à son tour à « mbongo », valeur, référence reconnue et acceptée par tous pour les échanges et sa convertibilité. A telle enseigne qu’à la fois, le père de Lucques et le chercheur Martin reconnurent le caractère monétaire de mbongo dans la sous-région. Ce dernier parlant même de « Vili Currency ». En 1612, par exemple, le souverain Loango détenait à sa cour, d’importantes réserves de cuivre, d’ivoire, et de mbongo. Il se constituait ainsi une considérable capacité d’épargne, en prévision des moments difficiles. Un peu comme l’or aujourd’hui, considéré comme valeur refuge. On voit toute l’intelligence et l’habileté du Roi à influer sur les lois de l’offre et de la demande.



Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le pouvoir du raphia était tel que les deuils et enterrements funèbres, furent des moments privilégiés pour faire étalage de sa richesse. Le culte voué aux anciens et aux morts étant une tradition séculaire, le prestige et le faste entourant une inhumation, se mesurait à la quantité de raphia enveloppant la dépouille. Plus on était élevé socialement plus on consommait de raphia pour les obsèques.

Dérouler le tapis rouge aujourd’hui, est un marqueur diplomatique réservé à certaines personnalités, chefs d’Etat ou de gouvernement, éminences religieuses. Or, cette pratique existait déjà au XVII ème dans le royaume Loango et se matérialisait par un déploiement sur une vingtaine de mètres des plus belles pièces de velours ou de raphia.



Dépassant les frontières sous-régionales, l’ingéniosité des artisans de ces trois royaumes ne tarda pas à susciter les intérêts et les convoitises des Anglais, Hollandais et Portugais. Ces derniers qui excellaient dans le commerce firent installer à Loango, sur instructions de Lisbonne, une unité de production de raphia ou milele (pagnes) destinée au marché angolais. Cette production exportée vers l’Angola servait principalement à payer les salaires des soldats ou tirailleurs angolais, les étoffes servant de monnaie.

A l’instar des Romains, des siècles plus tôt, qui utilisaient le sel, dérivé du mot salarium signifiant salaire, pour payer leur fonction publique et leur armée, les Portugais utilisèrent le raphia /mbongo à des fins de rétribution.

Officiellement, leurs soldats ou tirailleurs devaient s’acheter des vivres mais insidieusement leur paie servait à financer l’achat d’esclaves pour leurs bourreaux portugais, alimentant ainsi le commerce de la traite qui sévissait déjà. On estime à plusieurs milliers de personnes , le nombres d’hommes valides déportés à partir du port de Loango entre la fin du XVIIe et le milieu du XVIII ème siècle.





Le XVIII ème siècle fut assurément l’âge d’or du tissu/ raphia , ce qui permit à certaines puissances européennes d’asseoir leur domination. Les Hollandais, habiles négociants et très en pointe dans l’industrie textile, furent les tout premiers colons à s’emparer de New-York . Cette ville s’est longtemps appelée New-Amsterdam et certains quartiers comme Brooklyn ou la célèbre Broadway sont d’origine batave. En effet, Brooklyn doit son nom à Breukelen , ville des Pays -Bas que les nouveaux immigrants néerlandais tentèrent de refonder sur le sol américain, alors que Broadway n’est rien d’autre qu’une déformation de Breedweg, la route du pain, le chemin qui conduisait aux champs de blé.

Pierre Minuit ou Pieter Minnewit, que se disputent Wallons et Flamands, fit l’acquisition en Mai 1626 de l’île de Manhattan. Estimée à soixante florins, il offrit aux Indiens des ustensiles de cuisine, des haches et…. des tissus/ mbongo. Peut-être des milele/raphia ( pagnes) de chez nous, compte tenu de leur valeur à cette époque et de la présence des Hollandais chez nous qui étaient très friands du made in Loango.

Lionel GNALI

Diffusé le 10 juin 2019, par www.congo-liberty.com

