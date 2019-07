SOCIOLOGIE DE LIPATO : FORMATION INCONSCIENTE AU LEADERSHIP ET A Lâ€™ALTERNANCE

Par Jean Claude Boukou

Le mot lipato descend du lingala (langue bantu) lipata qui désigne dans son sens littéral le nuage (pluriel mapata). Le type de nuage particulier indiqué est le cumulonimbus, générateur des pluies fortes à diluviennes, de décharges électriques à foudre associées aux tonnerres. La conséquence de ce nuage qui cache la pluie menaçante invite tout individu à rechercher un abri, donc de courir pour s’en protéger. La langue lingala utilise une périphrase, lipata ya mvula (le nuage de la pluie), comme en langue vili (langue bantu du Congo-Brazzaville), lidunga li mvula (le nuage qui cache la pluie).

De son étymologie, lipato connu aujourd’hui garde l’idée de course, de fuite pour se protéger d’un danger connu. Lipato, c’est poursuivre les autres pour les toucher avec une dimension ludique. Celui qui était soumis à l’épreuve de la poursuite se devait de fournir des efforts comme dans une course de relais dans la transmission d’un témoin, à la seule différence que le lipato n’est pas un sport plutôt une pratique qui fédérait les enfants des quartiers voire des villages environnants. Pendant leur temps libre, dans les cours de récréation, les élèves pratiquaient ce jeu pour se désennuyer, oublier un instant la peur du fouet – car dans certains établissements scolaires du Congo-Brazzaville, les sévices corporels existent encore -, occuper l’espace du moment qui était le leur. Toucher l’autre signifiait transmettre à l’autre la charge et se « débarrasser » du fardeau pendant le jeu. Il fallait respecter le contrat tacite établi entre eux autour d’une trilogie verbale : « courir », « poursuivre», « toucher ». Celui qui poursuit les autres changera de rôle et sera poursuivi à son tour. Des figures zoomorphes entre en ligne de compte. On emprunte sans hésitation des figures dans la faune en présence. Celui qui poursuit, c’est le lion, la panthère, le tigre ou n’importe quel animal féroce, et ceux qui sont poursuivis revêtent les attributs des autres animaux comme mouton, cabri jugés faibles susceptibles d’être dévorés par le lion. La poursuite s’engage et à chacun de mettre en branle son ingéniosité pour ne pas se transformer en cible : savoir occuper l’espace ou son environnement en se cachant sous l’eau, sur les arbres, les maisons inachevées, dans des fourrées. C’est ici que le lipato incarne une valeur inconsciente celle de la formation des individus au leadership, par exemple et au respect de l’alternance. Chacun devrait apprendre à attendre son tour et changer de rôle. Car celui qui poursuit (le lion) sera soumis à l’épreuve de courir à son tour (mouton). Une certaine dose de tolérance et d’humilité est de mise pour que le lion sensé être l’animal le plus féroce, le « roi de la forêt » accepte d’abandonner ses attributs pour être poursuivi à son tour par sa présumée proie ou victime, face à lui.

Ce post se limite à montrer qu’au-delà de la dimension ludique, lipato est une « «école » participant à la formation de l’individu de se reconnaître parmi les autres dans le jeu d’ensemble. Aucune rancune n’est permise, juste un simple respect aux règles du jeu.

Du leadership, je me limite à un aspect : le leadership transformationnel. De l’alternance, je retiens le sens de rotation, de succession répétée, de périodicité.

Du leadership

Le leadership, un terme emprunté à l’anglais, définit « la capacité d’un individu à mener ou conduire d’autres individus ou organisations dans le but d’atteindre certains objectifs ». On dira alors qu’un leader est celui qui est capable de guider, d’influencer et d’inspirer. Le leadership transformationnel dont nous faisons allusion, en nous référant au lipato s’inspire de l’approche de leadership défendue, entre autres, par Russell Ackoff, Bruno Avolio, Bernard Bass et James Burns. L’objectif de ce leadership consiste à « transformer » les personnes et les organisations au sens littéral.

Cette théorie pose comme hypothèse que les gens suivent une personne qui les inspire (leadership inspirant) et qui leur donne une vision claire et convaincante. En retour les subordonnés agissent avec un dévouement et une loyauté incontestables. De cette approche, je retiens deux aspects :

– le premier, susciter la créativité et la recherche de solutions originales : la créativité pendant le lipato favorise le développement du protagoniste sous plusieurs angles. En courant, l’enfant (le protagoniste) fait preuve d’originalité en renforçant son identité quand il met en branle son génie créateur pour chercher des solutions et débusquer des abris afin de ne pas se faire dévorer par le lion. Les abris constituent souvent des éléments de l’écologie immédiate. Une rivière, s’y plonger et respirer à l’aide d’une tige de papayer dont le bout déborde à la surface pour laisser infiltrer l’air. Des maisons inachevées, le sommet des arbres, des fourrées. En courant, il défie celui qui le poursuit, dénie son flair, son agilité. Dans sa recherche de solutions lors du lipato, l’enfant multiplie ses idées pour trouver un endroit qui le protégera sur le long terme et favorisera ainsi son ouverture aux autres et à son environnement. Car, plus le lion le touche, plus il est désespéré. La désespérance ici prend le sens de « celui qui poursuit des adversaires sans être sûr de les rattraper ». C’est synonyme de déboire et de course à l’infini. C’est ainsi que lipato participe au développement de la concentration, de l’autodiscipline.

– le second fait preuve de charisme et de transmissions de ses convictions : Les différents protagonistes se doivent d’éviter de se mettre dans des situations embarrassantes. Il existe des situations où l’on fait preuve de charisme tel dans un milieu restreint et faillir devant la multitude. Dans ce cas il faudrait avoir une aura pour attirer les autres. Le charisme est donc « la qualité d’une personne ou d’un groupe qui séduit, influence, voire fascine, les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions ».(Wikipedia). Le lipato permet à cet effet de gagner en charisme dès lors qu’on apprend à gérer son trac et sa peur. Il s’agit en d’autres termes de transformer sa peur en force. Le lion s’est lancé à la recherche de sa proie, il faudrait conjurer son anxiété, développer des énergies positives, dédramatiser la situation pour chercher et trouver un abri sûr. A force de lutte, la situation deviendra normale, la répétition des mêmes gestes relatifs à tout ce qui s’agrippe autour de « poursuivre », « courir », « toucher ». Le charisme développé lors du lipato se détermine de la façon dont les autres protagonistes le perçoivent : le lion est capable de faire des concessions, n’ignore pas ce que les autres racontent. Il s’agit d’apprendre à gérer ses émotions, laisser une empreinte positive sur l’esprit des autres protagonistes. Par contre, l’excès d’admiration de soi empêche à reconsidérer son point de vue si les arguments qui lui sont opposés lui semblent justes. Aussi, l’humilité est une composante à part entière du charisme. Lipato forme donc inconsciemment au leadership en ceci, les différents protagonistes s’approprient d’une vision du futur et réaliser de grandes choses. De même, lipato aide à injecter enthousiasme, endurance et énergie autour de soi.

De nos jours, ces anciens protagonistes du lipato devenus adultes, ont-ils gardé le même enthousiasme ? Sont-ils créatifs ? Être créatif en d’autres termes, c’est savoir prendre des risques, faire abstraction aux hésitations et affronter les craintes du moment. La créativité acquise dans la pratique du lipato est-elle lisible sur le terrain ? Dans la créativité, je fais allusion à l’entreprenariat, la capacité de créer des richesses. La lecture sur le terrain entreprenarial montre que le Congolais prend de moins en moins des risques pour entreprendre. Il existe deux secteurs qui attirent dans leurs investissements : le transport (taxis, minibus et autres fula fula) et la création des nganda. (Bars à ciel ouvert)

De l’alternance

Par la sémantique, l’alternance est une « succession répétée dans l’espace ou le temps qui fait réapparaître tour à tour dans un ordre régulier, les éléments d’une série » (Hamon Leo). L’alternance dont nous faisons référence en rapport au lipato se fonde sur les conditions et les règles mises en place lors du jeu, animé dans un triangle : un arbitre qui sonne la course, un poursuivant et ceux qui sont poursuivis. Tous se doivent d’accepter les conditions et le changement des rôles. Tous les protagonistes s’imposent une exigence, celle de l’adhésion au retour de situation identique : quand l’arbitre donne le ton, celui qui est désigné le lion, animal redouté féroce, à la recherche de proie pour subsister se lance à la poursuite des autres jugé victimes. Il deviendra à son tour victime et sera poursuivi sans autre grincement de dent ou rancune.

Par ces conditions précitées, lipato requiert, par sa logique, une reproduction de valeurs, d’attitudes et de sensibilités face à la réalité socioculturelle basée sur le consensus. Ce consensus que je juge minimum aboutit à la prise de mesures irréversibles qui se déploient dans la microsociété formée par les différents protagonistes. Chacun dès le départ ne déroge pas à la règle : celui qui est en position de dominance ne règne qu’un laps de temps. Ceux qu’il domine règneront à leur tour. Le lion qui poursuit l’agneau acceptera de changer de camp : il deviendra agneau à son tour. Lipato est donc porteur d’enjeux d’intégration et permet à chacun de s’impliquer dans son fonctionnement, ses astuces, ses réactions, ses atouts et ses contraintes. Ainsi lipato s’apparente à une école initiatique permettant aux différents protagonistes de se tester réciproquement leur façon d’agir. Ce qui signifie, dans la vie courante une humilité, une assise sur les valeurs morales et sociales. Par valeur j’entends tout fait social ou de culture qui est conforme à la raison, à la nature de l’homme et qui répond promptement aux besoins fondamentaux de la majorité des membres dans une société.

De ce point de vue, le lipato se pratiquant au Congo-Brazzaville revêt des valeurs dynamiques et permettent ainsi aux protagonistes Congolais d’apprendre à vivre en harmonie aussi bien avec eux-mêmes qu’avec les autres. Ces valeurs se transmettent au fil des générations et évitent aux Congolais de vivre en marge de leur société. Lipato apprend aux individus d’éviter de s’enraciner dans des antivaleurs comme le refus de l’autre, l’esprit de suffisance, la destruction du patrimoine naturel. Lipato n’est non seulement un jeu, mais participe à la formation et à l’endurance physiques des différents protagonistes et favorise aussi les apprentissages fondamentaux : le développement de l’intelligence, les perceptions, l’expérimentation (apprendre à s’humilier, accepter que l’autre peut prendre sa place), le pouvoir d’invention (savoir se cacher pour ne pas être touché). Observer les règles du jeu constitue pour eux une véritable éducation morale et sociale qui forme leur caractère. C’est en jouant au lipato que les différents protagonistes se socialisent. Or cette socialisation représente la condition principale de transmission de valeurs et de culture basée sur le kimuntu, bomoto, l’humanisme. La phase d’intégration s’apparente cependant, à la mise en place des ressources qui fructifieront les comportements.

Aujourd’hui, les valeurs transmises du lipato permettent elles au lion de devenir agneau et accepter de s’humilier ? Le passage de l’adolescence à l’état adulte a-t-il permis aux anciens acteurs de lipato de porter le poids de la transition éducationnelle, d’être au service des autres, les rendre capables de supporter les difficultés de la vie sociale et les épreuves nouvelles ? Pourtant les dures épreuves en rapport à la pratique du lipato ont pour but entre autre, de combattre toute forme d’égoïsme, de self-love, de violence, d’imposer la soumission totale aux autres. Il s’agit plutôt de préserver et de garantir l’unité et la survie du groupe et par ricochet de toute la communauté. Ces anciens acteurs du lipato se mettent-ils au service du plus grand nombre ? Ont-ils développé de nos jours l’immoralité, la méconnaissance de la valeur de l’homme au profit de l’argent ? Sont-ils devenus des adultes exemplaires acceptant d’autres attributs, d’autres rôles à jouer au sein de la société ? Toujours est-il que la crise morale qui sévit aujourd’hui est essentiellement connectée à la crise des valeurs inhérentes à nos sociétés. Les tentatives de solutions devront être d’ordre politique, économique, éducationnel.

Si le lion aujourd’hui représente un leader politique ou un Premier ministre investi de tous ses pouvoirs, il devrait accepter de s’humilier et d’être poursuivi à son tour par l’agneau (être remplacé par un autre) au sens de lipato. Le lion, au terme de sa « poursuite » devra assurer ou « toucher » l’autre par la tenue d’élections libres, équitables et transparentes dans les délais prévus par l’accord, « la Constitution ». Si les candidats qui souhaitent incarner l’alternance ne garantissent pas la transparence sur le budget de l’État (un accord tacite), la participation des autres (les populations) dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, les élections libres et transparentes (les règles du lipato) ne seront pas pour aujourd’hui pas plus que pour demain.

Dans un livre très récent, Les origines du mal congolais (Paari, 2019), Aimé Matsika « déplore principalement l’immaturité politique des acteurs de l’Inutile Conférence Nationale Souveraine. Il fustige en particulier les membres de la Commission Constitutionnelle qui, en lieu et place d’une réflexion sur le fondement et le contenu d’une constitution pour l’instauration d’une véritable démocratie au Congo, ont fait preuve de paresse intellectuelle en recopiant la constitution de la Vème République en France ». Selon l’auteur, il faut un nouveau moment politique fondateur pour permettre de « refonder l’État-Nation par une convention de concorde et d’unité nationale librement négociée et conclue entre toutes les composantes ethniques. Il faut une nouvelle constituante qui permette la jouissance de manière équitable de la souveraineté nationale ». (4ème page de couverture). Le fédéralisme alors ? Jean-françois Sylvestre Souka dans Le mal congolais – Origine de la ruine du Congo-Brazzaville (L’Harmattan, 2011), porte « un regard … sur la lente dégradation d’un pays jadis promis à un brillant avenir. C’est aussi le » J’accuse » d’un patriote lassé d’attendre de ses élites le sursaut nécessaire pour sortir le Congo de son enlisement politique, économique et social. Car à la « base du mal congolais, il y a donc un vol. Ce vol n’est pas seulement matériel, il est aussi culturel ». La culture, c’est ce qui permet à un peuple d’être lui-même en mettant en valeur ses traditions et coutumes ainsi que ses différents comportements qui se transmettent socialement par le fil ininterrompu des générations. Or ce n’est pas anodin si lipato est inscrit aujourd’hui sur la liste du patrimoine culture immatériel par les autorités congolaises. Le lipato peut servir de tremplin afin de réparer un vivre ensemble abîmé. L’homme politique peut s’en inspirer pour bâtir des aspects d’une politique sur la diversité culturelle et le développement durable. Il devra encourager les jeunes à s’engager d’avantage en faveur du lipato afin qu’ils deviennent des participants assidus et des détenteurs actifs de leur patrimoine. Qu’à cela ne tienne, « lipato, lipato ya mwana eee ».

Jean Claude Boukou

Chercheur, Sociologie des pratiques rémunératrices

