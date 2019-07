AprÃ¨s lâ€™accord avec le FMI, la BAD promet 2 milliards de dollars au dictateur Sassou-NGuesso

Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD). (Crédits : Reuters)

L’approbation par le FMI du plan de sauvetage de près de 449 millions de dollars à la dictature congolaise, un pays surendetté et pillé sauvagement par le clan de Sassou-NGuesso, signe le retour des bailleurs véreux et complaisants dont la Banque africaine de développement (BAD) qui annonce un financement pour le pays d’Afrique centrale.

A la suite de cet accord, la Banque africaine de développement (BAD) a promis environ 2 milliards de dollars de financement à Sassou-NGuesso, soit 5 fois plus que le FMI. Les fonds promis par la BAD comprennent une opération d’appui budgétaire dans le cas d’un programme soutenu par le FMI, selon Ousmane Dore, directeur général du Bureau de développement régional de la BAD en Afrique centrale, qui s’est confié à l’agence Reuters.

Le cas congolais est une première pour le FMI, qui apporte son soutien à un pays lourdement endetté auprès de la Chine notamment.

L’endettement abyssal du Congo-Brazzaville est la preuve que ce pays n’a plus aucune souveraineté , car le pays a a été bradé, pillé et vendu par Sassou-NGuesso aux Chinois et à la Françafrique. L’irresponsabilité et le manque de patriotisme de Sassou-NGuesso condamne le pays à jamais, avec la complicité des pseudos opposants politiques.

La Redaction.

