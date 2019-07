FMI- CongoÂ : pourquoi il est urgent de renforcer la gouvernance financiÃ¨re au Congo-Brazzaville

Par Lucien PAMBOU

Des années 60 à nos jours, les questions de la gouvernance financière du Congo et de son développement économique ont été laissées au second plan par les différents régimes politiques qui se sont succédé de Youlou à Sassou. La découverte des gisements de pétrole a accentué cette mauvaise gouvernance car pour les dirigeants politiques congolais les ressources pétrolières étaient synonymes d’enrichissement économique et donc de développement. C’est une erreur fondamentale que le Congo est en train de payer par l’absence de vision stratégique de la part de ses dirigeants. Avec la corruption, le détournement des fonds, la dilapidation des 14 mille milliards de Francs CFA destinés aux générations futures et perdus sûrement dans les paradis fiscaux et pas pour tout le monde, le Congo est obligé de faire la manche sur le marché international grâce au fonds monétaire international qui a réussi à desserrer à moitié l’étau financier dans lequel se trouve le Congo.

Le Congo a reçu récemment 448 millions de dollars de la part du fonds monétaire. Que l’on ne s’y trompe pas, cette facilité élargie de crédit (FEC) est de manière effective un prêt que le Congo devra rembourser mais qui permet surtout à notre pays de relancer la machine économique au profit des opérateurs économiques étrangers de la zone franc. La reprise de l’activité économique et financière permet aussi au Congo de reconstituer ses réserves en termes de devises dans la zone CEMAC. Dans tous les cas, à moins d’avoir une gestion stricte des ressources pétrolières en définissant des trajectoires de court, moyen et long terme, l’utilisation des ressources de façon dispendieuse et non contrôlée risque d’approfondir l’endettement et de bloquer la poursuite du programme du Fonds monétaire.

La plupart des dirigeants congolais ne sont pas formés à la gestion financière. Ce n’est pas de leur faute car la plupart de ses dirigeants appartiennent à la société civile sans une formation solide au plan économique et financier, Le travail du sachant, pour ne pas dire de l’intellectuel, est de proposer des pistes concrètes et pratiques de raisonnement, de diagnostic et de prise de décision dans le domaine de la gouvernance financière et économique.

Ce modeste article que je présente ici contribue à lancer un débat économique dont nous n’avons pas l’habitude au sein de la diaspora congolaise en France et encore moins parmi les intellectuels congolais de la société civile restée au pays. Dans un excellent papier paru le 19 juillet 2019 dans Congo-Liberty, « Qu’est-ce qu’un intellectuel au XXIème siècle ? », le juriste et constitutionnaliste Félix Bankounda-Mpele s’interroge à haute voix sur la vraie nature de l’intellectuel congolais, sur son existence introuvable, sur sa dévotion aux privilèges aux dépends de sa capacité de résistance et du vrai métier d’intellectuel qui consisterait à s’opposer au régime politique en place. En proposant ce texte, je voudrais continuer dans la ligne tracée par Bankounda en montrant que l’intellectuel peut aussi avoir une capacité propositionnelle sans être forcément de mèche avec le pouvoir en place. C’est une façon plus pragmatique pour l’intellectuel de se situer au-delà de la mêlée et de proposer des techniques et des méthodes de remédiation aux problèmes qui se posent à nos dirigeants politiques, majorité et opposition confondues. Au Congo, nous évitons souvent les débats de politique économique et de gouvernance par ignorance, par m’en foutisme et surtout parce que nous avons été abreuvés dès notre tendre enfance à la mamelle politique, hier avec un marxisme léninisme délirant et transformé à la sauce tropicale et aujourd’hui avec un libéralisme dont nous ne connaissons ni les doctrines (car il existe plusieurs formes de libéralisme), ni les pratiques. Libéralisme et capitalisme se complètent mais sont bien deux concepts différents.

Comment aider les autorités congolais présentes et futures à organiser les conditions d’une gouvernance financière efficace ?

La gouvernance économique et financière moderne se départie de la simple comptabilité traditionnelle des finances publiques marquée par les recettes (pétrolières, fiscales, autres taxes, emprunts) et les dépenses de fonctionnement et d’investissement. L’utilisation des recettes doit être construite autour d’une trajectoire à court, moyen et long terme, tout comme les dépenses. Il s’agit de réintroduire dans le cas du Congo une planification financière articulée autour de la rationalisation des choix budgétaires (RCB). On ne peut pas tout faire en même temps, il faut faire des choix. Pour le Congo-Brazzaville, ce sont d’abord des choix liés aux dépenses sociales (éducation, santé, salaires, pensions de retraites). Dans le contexte actuel, j’ai bien peur que ce choix soit difficile à atteindre, mais on peut y introduire de l’innovation financière en demandant aux sociétés qui s’installent au Congo-Brazzaville ou qui exploitent des gisements minières, du bois ou du pétrole, de créer des unités de gouvernance comme les écoles ou les hôpitaux en compensation d’une partie des impôts, taxes et autres redevances que ces compagnies devraient à l’État congolais. Il n’y a pas de honte à dire que l’on s’est trompé, que l’on ne sait pas faire. Il faut dans ce contexte créer un comité d’évaluation des recettes et des dépenses qui doit travailler de façon efficace avec des techniciens compétents et non des simples fonctionnaires qui seraient là pour faire la claque positive au Président et au gouvernement. C’est un nouveau chemin à construire pour l’avenir et au nom de la compétence réelle. Pour l’instant, le Congo ne dispose pas de compétences financières et économiques capables d’aider le gouvernement actuel ou les gouvernements futurs à mener un travail correct d’évaluation, de correction et de propositions.

Les ressources encaissées par les régies financières ne suffisent pas, il faut construire une trajectoire transparente concernant les recettes pétrolières. C’est bien là l’enjeu car une partie de celles-ci est dilapidée. Il faut réduire les salaires trop élevés des ministres dont l’efficacité est relativement faible en faisant un audit ministère par ministère des fonds reçus et des fonds utilisés. Il faut créer les conditions d’un environnement d’implication entre opérateurs économiques locaux et attentes de la population, surtout des jeunes, en matière d’emploi. Un comité d’évaluation indépendant doit être créé , qui transmettra semestriellement ses recommandations au gouvernement et au président de la République de façon pragmatique, grâce aux outils technologique d’analyse des systèmes de gestion publique mis en place. Ce comité conseillera utilement le gouvernement et le président sur les choix à faire. De façon pratique, ce comité d’évaluation sera établi au sein d’un nouveau ministère de l’économie, des finances et de la stratégie pour le développement à créer.

Changer de mentalité en dépassant la variable politique au profit de la variable économique et financière.

On ne peut séparer le politique de l’économique et du financier car c’est le politique qui influence l’économique et le financier. Pour que ce soit ainsi, il faut que les dirigeants politiques congolais s’approprient les recettes de l’analyse financière, ce qui les guidera au moment de voter les lois de finance. La gouvernance financière n’est pas seulement une technique financière mais tout un protocole complexe de processus (prises de décision), de règles, de normes et de valeurs (lutte contre la corruption, les détournements et la fraude fiscale). La bonne gestion vise à établir un contexte d’arbitrage entre les ressources nationales et celles qui sont empruntées et qui devront être remboursées. Chaque année l’État congolais doit définir une trajectoire stable en matière de mobilisation des ressources locales, articulée par une politique fiscale vigoureuse dont les recettes doivent abonder les différentes régies financières au service des budgets de fonctionnement et d’investissement à long terme pour le développement. Les autorités congolaises dirigeantes, actuelles et futures, sont-elles prêtes à cette révolution culturelle et mentale dans la façon inclusive d’intégrer le développement ?

Il faut créer un espace fiscal clair avec l’évaluation semestrielle concernant l’origine des ressources et de leur affectation. Sur le plan budgétaire, c’est la politique fiscale qui doit financer la politique budgétaire en interne. Il est important d’établir des trajectoires claires en développant les différentes régions du Congo. On peut dire sans se tromper que la municipalisation accélérée, sans vision stratégique, a été un échec. Le contrôle des dépenses est donc un outil indispensable pour une bonne gouvernance.

Y a-t-il un débat international sur la gestion des dépenses publiques ?

La plupart des pays trouvent des liquidités supplémentaires pour la gestion de leur politique économique sur les marchés financiers internationaux. Ces « aides budgétaires » empruntées doivent être remboursées et un pays comme la France, plombé par des dépenses publiques élevées, des taux de prélèvement importants et l’inefficacité des dépenses sociales à cause d’une absence d’évaluation de celles-ci, doit son salut aux marchés financiers sur lesquels les taux d’intérêt sont négatifs ainsi qu’à sa crédibilité en tant que puissance économique historique. Ce n’est pas le cas du Congo dont les performances macroéconomiques sont médiocres hors pétrole et qui est obligé de lier son destin aux institutions internationales. Les marchés regardent surtout l’efficacité des systèmes de gestion publique et des risques éventuels que ce système, dans des pays comme le Congo, ferait courir aux préteurs internationaux, publics comme privés.

Il est donc urgent pour le Congo-Brazzaville de revoir de fond en comble sa gouvernance financière depuis le sommet de l’État jusqu’à la plus petite des municipalités. Deux éléments doivent fonder en amont l’efficacité des systèmes de gestion publique :

crédibilité des budgets de dépenses avec leurs contreparties en matière de financement,

exhaustivité et transparence (le budget, son suivi et les risques budgétaires doivent être accessibles pour une meilleure efficacité et une meilleure gouvernance),

la richesse économique depuis la nuit des temps n’est pas liée à la chrématistique fondée sur l’accumulation de la monnaie, mais sur l’organisation des territoires, des systèmes de production et d’organisation financière qui conduisent à une accumulation monétaire durable capable de fonder et refonder un développement permanent. Les manques d’intuition et de connaissance économique claire de la part de nos dirigeants politiques font que, pour eux, la monnaie, c’est l’enrichissement pour un pays, alors que ce n’est qu’un intermédiaire pour construire le développement à long terme. C’est vrai qu’au Congo le concept de développement n’a pas beaucoup de sens au nom de l’intérêt général, ce qui compte, pour la plupart des dirigeants politiques congolais et des intellectuels complices, c’est la prédation, l’enrichissement illicite, le détournement des fonds, la corruption qui traduisent la mal-gouvernance. Le défi pour demain c’est la bonne gouvernance.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 22 juillet 2019, par www.congo-liberty.com

