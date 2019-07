Congo-Brazzaville : 31 juillet 1968 : Coup dâ€™Etat militaire ou complot politiqueÂ ? (1ere partie)

Le 31 juillet 1968, l’armée congolaise déposait le président Massamba-Débat dans une dynamique qui allait offrir la présidence de la République à Marien Ngouabi. Ces évènements ne sont à ce jour toujours pas élucidés de manière convaincante tant la version officielle est empreinte des poncifs de l’idéologie marxiste-léniniste qui ont été ceux du pouvoir congolais durant les 27 années qui suivirent. Le contexte sociopolitique congolais a désormais bien changé, il nous semble utile de tenter de rouvrir le débat à l’aide de quelques documents d’archive, avec le recul du temps et par devoir de recherche de la vérité historique.

Dans son ouvrage : « Chronologie des principaux faits et évènements au Congo » [1], Jean Guy Bambi, nous sert la thèse officielle :

Le 22 juillet 1968 :

Dans un message à la Nation, le Président Massamba-Débat demande à ceux qui le désirent, de faire leur acte de candidature à la Présidence de la République avant midi du Samedi 27 juillet 1968.

Le 27 juillet 1968 :

Le Président Massamba-Débat fait une autre, déclaration dans laquelle il précise que comme aucun candidat à la Présidence de la République ne se prononce, il demeure à son poste jusqu’à la fin de son Mandat.

Le 29 juillet 1968 :

Le Capitaine Ngouabi est arrêté et gardé à la Gendarmerie Nationale à Brazzaville sur les instructions du Président Massamba-Débat.

POURQUOI ?

Le Capitaine Marien Ngouabi n’a pas l’intention de faire un coup d’Etat, mais il est tout simplement parmi tous ceux qui souhaitent que la direction politique du pays trouve des voies pouvant guérir les maux dont souffre la révolution congolaise. C’est ainsi que le Capitaine Ngouabi va devenir l’un des camarades qui constituent pour le Président Massamba-Débat, des éléments dangereux à écarter ou à éliminer de la scène politique au Congo, et pourtant, il s’agit ici des éléments progressistes décidés coûte que coûte à faire triompher la révolution socialiste au Congo.

Effectivement le 25 juin 1966, le Président Massamba-Débat rend publique une Décision faisant du Capitaine Ngouabi un simple Soldat de 2ème Classe.

Le 27 Juin 1966, un Mouvement Populaire de protestation manifeste contre la Décision prise par le Président Massamba-Débat. Le Capitaine Ngouabi est maintenu dans son grade.

Au cours de la même année (1966), le Capitaine Ngouabi étant déjà affecté au bureau d’études de l’état-major général de l’armée populaire nationale, où il est resté sans attributions précises, met donc à profit ce temps creux de sa carrière militaire écrivant un Ouvrage intitulé : « Soldat du peuple »

En Juillet 1968, restant toujours sans attributions précises, le Capitaine Ngouabi se rend à Fort-Rousset (Owando), son village natal pour y passer un petit séjour. Ensuite, il revient à Brazzaville où il va être arrêté le 29 Juillet 1968.

Le 31 Juillet 1968 :

Le Capitaine Marien Ngouabi est libéré par un groupe de para commandos

Le 1er Août 1968 : ’

Le Président Massamba-Débat dissout l’Assemblée Nationale.

Le 2 Août 1968 :

Les para commandos investissent la maison d’arrêt de Brazzaville d’où ils libèrent tous les détenus politiques.



Le Président Massamba-Débat se retire pour se réfugier à Boko, son village natal (localité située à près de 140 Km au Sud de Brazzaville).



L’Armée Populaire Nationale et une partie de la Défense Civile assurent le maintien de l’ordre et invitent la population de Brazzaville à garder son calme.

Le 3 Août 1968 :

Les Cadres de l’Armée Populaire Nationale se réunissent à la Base Aérienne de Maya-Maya à Brazzaville.



A l’issue de cette réunion, plusieurs décisions sont prises à savoir :

Le lieutenant Augustin Poignet, Ministre de la Défense Nationale, assume les fonctions de Chef de l’Etat pendant l’absence du Président Massamba-Débat

Le capitaine Marien Ngouabi est nommé commandant en chef de l’armée populaire nationale en remplacement du capitaine Damas Ebadep.

Le lieutenant Louis-Sylvain Goma est nommé chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale.

Le Couvre-feu est décrété de 19 H.30’ à 6 h. du matin.

Tous les Membres du Gouvernement présents à Brazzaville sont invités à se réunir ce 3 Août 1968 à 18 heures sous la présidence du Lieutenant Augustin Poignet.

Le 4 août 1968 :

Le Capitaine Ngouabi invite le Président Massamba-Débat à rejoindre ses collaborateurs dans l’Intérêt National.



Au cours de la matinée, le Président Massamba-Débat regagne Brazzaville où il préside au palais présidentiel, le conseil des ministres de 11h30 à 12h30.



A l’issue de ce conseil, tous les membres du gouvernement présentent leur démission collective dans le souci d’aider le chef de l’Etat à résoudre la crise qui règne dans la capitale.



Le Couvre-feu est reporté de 22 h. à 6 h. du matin.

Le 5 août 1968 :

Le Conseil National de la Révolution (C.N.R) est créé. Il est dirigé par le Capitaine Marien Ngouabi.



Le Président Massamba-Débat est également membre du CNR.

La création du CNR a été annoncée depuis le 1er aout 1967, après la dissolution de l’Assemblée Nationale et la suspension des activités du Bureau Politique. Cependant, Il aura fallu attendre jusqu’au 5 aout 1968, date de la promulgation de son acte fondamental pour connaitre sa composition.

Composition du CNR et de son Directoire

LISTE DES MEMBRES (39) : MM. Alphonse MASSAMBA-DEBAT, Prosper KOUSSIKANA, le Capitaine Marien NGOUABI, Ange DIAWARA, André Georges MOUYABI, le Lieutenant Aimé PORTELLA, Bernard BOUITY-BANZA, Ambroise NOUMAZALAYE, le Capitaine Albert MIAHOUANA, le Capitaine Charles Norbert TSIKA, Lambert OLLAY, le Capitaine Alfred RAOUL, le Lieutenant Joseph NGABALA, Gaston GOMA, le Lieutenant François MAKOUZOU, Ange-Edouard POUNGUI, NDOUDI GANGA, Léon ANGOR, le Lieutenant SASSOU-NGUESSO, Julien BOUKAMBOU, GALLOUO BOCKE, Camille BONGOU, Martin MBERI, Mme Céline YANDZA, Bernard NKOMBO MATSIONA, Nicolas OKONGO, lieutenant KIMBOUALA – KAYA, Gustave ABA-GANDZION, Pierre NZE, Pascal LISSOUBA, Ernest MEKING, Médard MOMENGO, Victor OSSOULA, Lambert GALIBALI, Damase MPOUELE, François MASSOUANGA, Simon-Pierre KIKHOUNGA-NGOT, Pierre André PAMBOU, Fidèle-LOULENDO.

MEMBRES DU DIRECTOIRE : Capitaine Marien NGOUABI (Président, Responsable de la Sécurité), Ange DIAWARA (1er Vice-Président), Lieutenant Aimé PORTELLA (2e Vice-Président), Ambroise NOUMAZALAYE (Secrétaire chargé de l’Organisation), Capitaine Alfred RAOUL (Secrétaire chargé de la Défense), Martin MBERI (Secrétaire chargé de la Propagande), Pierre NZE (Secrétaire chargé des relations extérieures et de l’Education Populaire), André-Georges MOUYABI (Secrétaire chargé de la Permanence), Lieutenant François MAKOUZOU (Secrétaire chargé de l’Organisation Financière et Matérielle).

NB : A noter que le Président de la République et le Premier-Ministre étaient de droit membres du Directoire du CNR. A l’exception notable de l’Abbé Fulbert YOULOU et du Général Joachim YOMBI OPANGO, toutes les personnalités ayant assumé les hautes fonctions de Président de la République du Congo étaient tous à cette epoque membres du Conseil National de la Révolution (CNR).

Le 6 Août 1968 :

Le Président Massamba-Débat rend publique la nouvelle Equipe Gouvernementale constituée ainsi qu’il suit, par décret N°68-210 du 6 Aout 1968, portant nomination des membres du gouvernement de la République du Congo.

Ministre d’Etat, chargé du Plan : M. Pascal LISSOUBA

Ministre des Finances, du Budget et des Mines : M. Edouard EBOUCKA – BABACKAS

Ministre de l’Education Nationale : M. Lévy MAKANY

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, chargé du Tourisme, de l’Aviation Civile et de l’ASECNA : M. Nicolas MONDJO

Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales : Docteur Jacques BOUITI

Ministre de la Défense Nationale : Lieutenant Augustin POIGNET

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Travail : Maitre Aloise MOUDILENO

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Forêts : M. Augustin KOMBO

Ministre des Travaux Publics, des Transports, des Postes et Télécommunications : M. Théodore GUINDO – YAYOS

Ministre de l’Intérieur : M. Félix MOUZABAKANI

Ministre du Commerce, des Affaires Economiques, des Statistiques et de l’Industrie : M. Jean de Dieu NITOUD

Ministre de l’Information, de la Jeunesse et des Sports, de l’Education Populaire, de la Culture et des Arts : M. Prosper MATOUMPA – POLLO

Le 14 Août 1968 :

Publication de « L’Acte Fondamental » du CNR abrogeant la Constitution du 8 Décembre 1963.

République du Congo

ACTE FONDAMENTAL DU 5 AOUT 1968

Préambule

Art. 1. – L’acte fondamental détermine l’organisation et le fondement des pouvoirs publics jusqu’à la promulgation d’une nouvelle constitution. A ce titre les dispositions de la constitution du 8 décembre 1963 non conformes au présent acte sont abrogées.

Art. 2. – Sont et demeurent applicables les titres II sauf article 12, alinéa 4 et 5 (voir en annexe). Titre VIII, sauf article 61(voir en annexe) et le titre IX modifié de la constitution du 8 décembre 1963 (voir en annexe).

Titre premier : Du conseil national de la révolution

Art. 3. – Le C.N.R. reste garant de la continuité du pouvoir de l’Etat et des institutions révolutionnaires jusqu’à la mise en place des institutions nouvelles.

Art. 4. – Le C.N.R. dirige, oriente et contrôle l’action de l’Etat.

Titre II : Du Chef de l’Etat

Art. 5. – Le Président du C.N.R. est Chef de l’Etat. Il incarne l’Unité Nationale. Il veille au respect des décisions et actes du C.N.R. et du Gouvernement, et des traités et accords internationaux.

Art. 6. – Le Président du C.N.R., Chef de l’Etat nomme le Premier ministre sur proposition du Conseil National de la Révolution.

Art. 7. – Le Premier ministre nomme les membres du Gouvernement sur proposition du Conseil National de la Révolution. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Premier ministre.

Art. 8. – Les actes du Président du C.N.R., Chef de l’Etat sont contresignés par le Premier ministre.

Art. 9. – Le Président du C.N.R., Chef de l’Etat proclame, lorsque les circonstances l’exigent, l’état d’urgence et l’état desiège sur décision du Conseil National de la Révolution.

Art.10. – Le Président du C.N.R., Chef de l’Etat accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Art.11.– Le Président du C.N.R., Chef de l’Etat, exerce le droit de grâce.

Titre III : Du Gouvernement

Art.12. – Le Gouvernement conduit la politique de la Nation et rend compte de ses activités au Conseil National de la Révolution.

Art.13. – Le Premier ministre, Chef du Gouvernement préside le conseil des ministres. Le Premier ministre est responsable devant le Conseil National de la Révolution.

Art.14. – En conseil des ministres, le Premier ministre légifère par ordonnance et exerce le pouvoir réglementaire.

Art.15. – Le Premier ministre nomme en conseil des ministres aux hautes fonctions civiles et militaires sur décision du Conseil National de la Révolution. Un décret détermine les emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Premier ministre peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.

Art.16.– Le Premier ministre, sur avis du C.N.R., négocie et ratifie les traités.

Art.17. – Les membres du Gouvernement assistent aux séances du Conseil National de la Révolution en qualité d’observateurs sur convocation.

Art.18. – Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres des départements intéressés.

Titre IV : Dispositions spéciales

Art.19. – Les lois, ordonnances et règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires au présent acte demeurent applicables tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés par le Gouvernement de la République.

Art.20. – Le présent acte qui entrera en vigueur selon la procédure d’urgence sera publié au Journal officiel, et abrogé après la promulgation de la nouvelle Constitution.

ANNEXE– PREMIER DOCUMENT

Titre premier : De la Constitution du 8 décembre 1963 restant applicable

Titre II : Des libertés publiques et de la personne humaine

Art. 5. – La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public.

La liberté de la personne humaine est inviolable.

Nul ne peut être arrêté et détenu si ce n’est sur l’ordre d’une autorité légitime.

Nul ne peut être inculpé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par une loi promulguée antérieurement à l’infraction qu’elle réprime.

Art. 6. – Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Art.7. – Le secret de correspondances est garanti par la loi.

Art. 8. – Le droit de propriété est intangible.

Nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d’utilité publique et contre dédommagement ou compensation dans les conditions prévues par la loi.

Art. 9 – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions dans la mesure où leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

La libre communication des pensées et des opinions s’exerce par la parole et par la presse dans le respect des lois et des règlements.

Art.10.– La liberté d’association est garantie à tous, dans les conditions fixées par la loi.

Les rassemblements et groupements dont le but ou l’activité seraient illicites ou contraires à l’ordre public sont prohibés.

Art. 11. – Le mariage et la famille sont la base naturelle de la société. Ils sont placés sous la protection de la loi.

Art. 12. – L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation.

L’Etat, les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Art. 13. – La liberté de conscience et de religion est garantie à tous sous réserve de l’ordre public. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves dans le respect des lois et des règlements.

Art. 14. – Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses croyances, de ses opinions.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Les libertés syndicales s’exercent dans le cadre des lois qui les réglementent.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail.

La loi détermine les conditions d’assistance et de protection que la société accorde aux travailleurs.

Art. 15. – La défense de la Patrie et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir pour chaque citoyen.

Art. 16. – Tous les citoyens de la République du Congo ont le devoir de se conformer à la constitution et aux lois de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales.

Titre VIII : Des relations internationales

Art. 60.– La République du Congo se conforme aux règles du droit international.

Art. 62. – Les traités et accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de a loi sous réserve de leur application par l’autre partie.

Art. 63. – Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Titre IX : De l’autorité judiciaire

Art.64. – La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple congolais.

Art.65. – Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi

Art. 66. – Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit et de membres nommés par décret en conseil des ministres.

Sont membres de droit du conseil supérieur :

Président : Le Président du C.N.R., Chef de l’Etat.

Vice- président : Le garde des sceaux, ministre de la justice.

Membres :

Le président de la cour suprême ;

Le président de la Cour d’appel de Brazzaville.

Sont nommés par décret en conseil des ministres:

Un magistrat du siège de la cour d’appel ;

Un magistrat du siège des tribunaux de grande instance ;

Un magistrat du siège des tribunaux d’instance ;

Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Les décisions du conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 67. – Le Président du C.N.R., Chef de l’Etat nomme, sur présentation du conseil supérieur de la magistrature, et après avis du conseil des ministres, les magistrats, à l’exception de ceux du parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil supérieur de la magistrature, assure conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l’administration des tribunaux judiciaires.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 68. – Lorsque le conseil supérieur siège comme juridiction disciplinaire, il est présidé par e Président de la cour suprême.

Art.69. – Une loi organique porte statut de la magistrature.

Art. 70. – Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

ANNEXE– DEUXIEME DOCUMENT

Acte créant le Conseil National de la Révolution

Titre premier : Création et définition

Art. 1. – Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions nationales il est créé un Conseil National de la Révolution.

Art. 2. – Le C.N.R. est l’organe suprême de la Révolution et comprend 28 membres. A ce titre il conçoit, dirige, contrôle et coordonne l’action du parti et de l’Etat.

Titre II : De l’organisation

Art.3. – Le C.N.R. comprend :

Un directoire, organe d’exécution comprenant 8 membres ;

Une ou plusieurs commissions techniques.

Art.4. – Le directoire comprend 8 membres et est composé comme suit :

Un Président, Chef de l’Etat ;

Un Premier ministre, chargé de la Présidence du Conseil du Gouvernement ;

Un secrétaire chargé de l’organisation du Parti et des relations avec les organismes du parti ;

Un secrétaire chargé des relations avec l’extérieur ;

Un secrétaire chargé de l’éducation populaire et de la propagande ;

Un secrétaire chargé de la défense et la sécurité ;

Un secrétaire chargé des finances et matériels ;

Un secrétaire permanent.

Art. 5. – La sécurité, la défense nationale et lapropagande sont rattachées au C.N.R. et constituent des commissions techniques.

Titre III : Les attributions

Art. 6. – Sur proposition du C.N.R. le Président du C.N.R., Chef de l’Etat nomme et révoque le Premier Ministre.

Art. 7. – Le C.N.R. élabore le texte fondamental relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat.

Art. 8. – Un règlement intérieur pris par le Conseil National de la Révolution définira les méthodes de travail en son sein.

Art. 9. – Toute proposition de révision du présent acte devra recueillir l’accord d’au moins 1/3 des membres composant le C.N.R. La révision doit être acceptée à la majorité du 2/3 des membres composant le Conseil.

Source : Journal officiel de la République du Congo du 1er janvier 1969. pp. 3 et 4.

Le 20 août 1968 :

Sur proposition du Conseil National de la Révolution (CNR), le Capitaine Alfred RAOUL est nommé Premier Ministre Chef du gouvernement provisoire de la République du Congo, par décret n° 68 – 228 du 20 Aout 1968, et procédera à la mise en place de sa nouvelle équipe gouvernementale, par décret N°68 – 234 du 5 septembre 1968, constituée ainsi qu’il suit :

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE,

Sur proposition du Conseil National de la Révolution ;

Vu l’Acte Fondamental en date du 14 aout 1968 ;

Vu l’Acte n°4 du 4 septembre 1968 du Conseil National de la Révolution portant nomination du Premier Ministre,

DECRETE

Article 1er : Sont nommés membres du Gouvernement Provisoire de la République du Congo, en qualité de :

Ministre d’Etat, chargé du Plan, des Statistiques et de l’Agence Transéquatoriale des Communications : M. Pascal LISSOUBA

Ministre Délégué à la Présidence du Conseil : M. Edouard EBOUKA – BABACKAS

Ministre de l’Education Nationale : M. Levy MAKANY

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération : M. Nicolas MONDJO

Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales : Docteur Jacques BOUITI

Ministre des Postes et Télécommunications, chargé du Tourisme : M. Théodore GUINDO – YAYOS

Ministre de l’Information, de la Jeunesse et des Sports, de l’Education Populaire, de la Culture et des Arts : M. Prosper MATOUMPA – POLLO

Ministre du Commerce, des Affaires Economiques, de l’Industrie et des Mines : M. Jean-de-Dieu NITOUD

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Travail : M. Aloise MOUDILENO-MASSENGO

Ministre des Finances et du Budget : M. Pierre-Felicien N’KOUA

Ministre des Travaux Publics et des Transports : M. Stéphane BONGHO-NOUARRA

Ministre d’Etat à la Présidence du Conseil : M. Dieudonné ITOUA

Article 2 : Le présent décret, qui prendra effet pour compte du 5 septembre 1968, sera publié au Journal Officiel.

Fait à Brazzaville, le 5 septembre 1968

Capitaine Alfred RAOUL.

Le 14 Août 1968 :

Les Eléments dirigés par Ange Diawara, obéissent aux ordres du CNR tandis que ceux qui sont dirigés par André Hombessa et installés au Camp de la Météorologie, s’opposent.

Le 30 août 1968 :

Une Patrouille mixte « APN – Défense Civile » est arraisonnée à la hauteur du Camp de la Météo par les récalcitrants du dit camp. C’est ainsi que pendant près de 18 heures, il se produit quelques échanges de coups de feu entre les deux corps. Pourtant, il ne s’agit pas pour les camarades combattants de l’APN de tuer leurs frères congolais. Ils veulent tout simplement intimider ces jeunes entêtés afin de leur arracher les armes qu’ils détiennent car ces derniers ne sont que des enfants âgés de 12 à 15 ans.



Dans la nuit du 30 au 31 Août 1968 pendant l’affrontement « APN – Défense Civile », le Président Massamba-Débat intime l’ordre aux Jeunes du camp de, a météo de déposer les armes dans une « Déclaration Radiodiffusée ». Quoi que cet ordre ne soit pas exécuté.

Le 31 août 1968 :

Les Vaillants Combattants de l’Armée Populaire Nationale, finissent par désarmer leurs frères cadets.

Le 3 septembre 1968 :

Publication des deux actes :

Portant dissolution des Directions de la CSC, de la JMNR, et de l’URFC.

Portant création des comités provisoires de la « Défense de la Révolution ».

Le 4 septembre 1968 :

Le Président Massamba-Débat démissionne par entêtement et obstination insensés.

Le 5 septembre 1968 :

Le Capitaine Alfred Raoul (Premier Ministre) assure également les fonctions de Chef de l’Etat jusqu’à nouvel ordre.

Par Wilfrid Olivier Gentil Sathoud

