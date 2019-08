ThÃ©ophile OBENGA: le sassouÃ¯ste donneur de leÃ§ons permanent.

Sassou et son complice Obenga

Par Olivier Mouebara

Depuis plusieurs mois, Théophile OBENGA inonde les réseaux sociaux à coups de leçons de patriotisme et de gouvernance. Autrefois, les congolais auraient pu se réjouir du diagnostic posé par un des leurs dont les compétences sur l’égyptologie, la linguistique et

l’Histoire ne font l’objet d’aucun doute.

Né en 1936 à Mbaya en pays Bangangoulou dans le nord du Congo, les leçons distillées par le professeur Obenga sèment à la fois le trouble et le doute sur leur sincérité.

Pour mémoire, il fut nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Joachim Yhomby-Opango en 1977 jusqu’en 1979, date de son éviction et de l’arrivée au pouvoir du dictateur Sassou-Nguesso. Il fut par la suite nommé par le professeur Pascal Lissouba au ministère de la culture entre 1993 et 1994.

Si son passage dans ses deux ministères n’a laissé aucune trace, force est de constater qu’au delà de ses leçons assénées ici et là, Théophile Obenga avait apporté son soutien au dictateur et sanguinaire Sassou-Nguesso en 2009 pour l’élection présidentielle, en formulant son souhait de voir créer une université moderne à Brazzaville (qui n’a jamais vu le jour) dont il coconçoit le projet. Il renouvelle en 2014 son soutien au dictateur Sassou-Nguesso pour l’élection présidentielle de 2016 et à la révision de la Constitution souhaitée par le tyran pour se représenter.

Ces faits prouvent à suffisance l’ambivalence de Théophile Obenga et discréditent ses leçons.

Installé à Brazzaville, il serait courageux de dire au dictateur Sassou-Nguesso qui n’a jamais gagné une élection au Congo, qu’il n’a ni la légitimité, ni l’autorité, encore moins les compétences pour parler au nom du Congo et des congolais, et qu’il n’a aucun Idéal.

Sassou-Nguesso a bradé les intérêts du pays au profit de quelques mafieux et de son clan pour conserver le pouvoir en privatisant l’appareil d’Etat. Il a fait perdre toute dignité et respect aux Congolais. L’errance des étudiants à travers plusieurs pays suffit à Obenga de se rendre compte que le dictateur Sassou-Nguesso ne coche aucune case de ses leçons.

Pourfendeur du FMI alors que Jean-Jacques Bouya et les resquilleurs du système PCT ont volé 14.000 milliards de FCFA destinés pour les générations futures, et que le dictateur Sassou-Nguesso a corrompu à tour de bras pour endetter davantage le pays (220 milliards de FCFA), Obenga est hors sujet en ne demandant pas clairement au vice-président du CMP de quitter le pouvoir.

Le FMI n’a pas pour philosophie de soulager la misère dans notre pays. Au contraire, il ne fait que l’appauvrir. Notre pays est de plus en plus pauvre malgré son intervention depuis le programme d’ajustement struturel en 1980, en passant par le programme d’ajustement structurel renforcé.

Le problème crucial de notre pays est un problème d’Hommes et de mauvaises habitudes depuis 40 ans.

Au delà des leçons de Théophile Obenga, aussi sympathiques soient-elles comme des berceuses, il est temps de libérer notre pays du joug de la dictature de Nguesso.

Nous sommes convaincus que seule la force libèrera notre pays de ce régime suicidaire et inique. Toute tergiversation ou littérature inutile doit être écartée dès à présent pour ne pas se coltiner de nouveau l’assassin de Marien-Ngouabi et du cardinal Emile Biayenda. Il est temps de réunir les conditions d’un soulèvement populaire, ou d’utiliser la force, n’en déplaise à Théophile Obenga.

Ses leçons ne sont qu’une stratégie homéopathique de diversion dont le but est de protéger le bourreau du bord de l’Alima, et de nous détourner de notre objectif de nous en débarrasser par tous les moyens.

Nous devons tout faire pour éviter la tenue d’une pseudo élection dite présidentielle au Congo en 2021. Les dés étant pipés d’avance, tous les candidats déclarés et adoubés par le système PCT sont complices en acceptant d’accompagner le Niongologue à une énième fraude. Leur accompagnement vaut acceptation de la modification de la Constitution par le dictateur Sassou-Nguesso.

Cette force ou cette violence, quelle que soit la forme est salutaire pour notre pays. Nous l’appelons de nos voeux. Elle doit être chirurgicale, conçue et élaborée par des professionnels de la force afin d’éviter de sacrifier des civils innocents.

Olivier Mouebara

Diffusé le 03 juillet 2019, par www.congo-liberty.com

