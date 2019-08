Denis Christel Sassou-Nguesso, semble avoir volÃ© plus de 50 millions de dollars au TrÃ©sor congolais.

BLANCHISSERIE SASSOU-NGUESSO: UNE AFFAIRE D’ÉTAT CONGOLAISE – PARTIE II

Le fils du président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso aurait vraisemblablement extorqué plus de 50 millions de dollars au Trésor congolais, en mettant en place une structure d’entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays, révèle la nouvelle enquête de Global Witness.

Six pays européens différents, les Îles Vierges Britanniques et l’État américain du Delaware ont été impliqués dans ce qui s’avère être une manœuvre de blanchiment d’argent, montrant une fois de plus les faiblesses des cadres internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent qui facilitent la corruption.



Denis Christel Sassou-Nguesso, presque l’homonyme de son père et également connu sous le nom de Kiki, est une figure puissante au Congo, un pays d’Afrique centrale riche en pétrole. En plus d’être le fils du Président, il est également élu membre du Parlement congolais et ancien directeur adjoint de la société pétrolière d’État, Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Son montage, découvert par Global Witness, opère sur le même modèle et la même structure que celui mis en place simultanément par sa sœur, Claudia Sassou-Nguesso. Fille du Président congolais, elle est également députée et chef de la communication présidentielle.

Comme révélé par Global Witness en avril 2019, Claudia Sassou-Nguesso aurait reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics apparemment détournés et utilisés pour l’achat d’un appartement de luxe dans le Trump Hotel & Tower à New York.

Mises bout à bout, nos enquêtes fournissent des preuves convaincantes sur la manière dont la famille présidentielle congolaise semble avoir détourné de l’argent des coffres de l’État à des fins personnelles. Les Sassou-Nguessos sont connus pour avoir des styles de vie luxueux, qui ne sont pas en adéquation avec les salaires relativement modestes des fonctionnaires au Congo.

Le Congo est récemment devenu le troisième plus grand producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, tirant d’énormes revenus du secteur pétrolier. Toutefois, en raison de la corruption et de sa mauvaise gestion, le pays obtient systématiquement de mauvais résultats au niveau des indices de développement, tels que l’Indice de développement humain et l’Indice de perception de la corruption.

Alors que des fonds publics sont apparemment détournés par la famille présidentielle, un tiers de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté et les citoyens passent des mois sans salaire, sans aides et sans médicaments.Pour réaliser cette enquête, Global Witness a parcouru divers relevés bancaires, documents d’entreprise et contrats secrets, et s’est entretenu avec de nombreuses sources dans différents pays. Finalement, cette enquête révèle que de l’argent du Trésor congolais a transité jusqu’au cœur de l’Europe, des États-Unis et des Îles Vierges britanniques.

PRINCIPALES CONCLUSIONS :

Le fils du Président congolais, Denis Christel Sassou-Nguesso, semble avoir volé plus de 50 millions de dollars au Trésor congolais.

L’argent a été détourné à travers ce qui semble être un faux contrat pour des travaux publics avec Asperbras, une société d’infrastructure brésilienne.

Afin de masquer la provenance des fonds, l’argent a transité via des juridictions opaques, telles que l’État américain du Delaware et les Îles Vierges britanniques, avant d’atteindre les sociétés écrans de Denis Christel Sassou-Nguesso en Europe.

Denis Christel Sassou-Nguesso était le propriétaire caché d’au moins cinq sociétés écrans basées dans l’Union Européenne : trois à Chypre, une en Estonie et une en Espagne.

Cet argent fut utilisé pour des paiements réalisés auprès d’entreprises basées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse.

José Veiga, homme d’affaires visé par une enquête au Portugal pour son implication présumée dans la corruption et le blanchiment d’argent au Congo, a agi en tant que frontman.

Au total, six pays européens, un État américain et les Îles Vierges Britanniques ont tous été utilisés dans le cadre de ce montage et ont joué un rôle clé dans la facilitation des détournements de fonds des Sassou-Nguesso, mettant en évidence de graves faiblesses dans les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent au niveau mondial.

CHRONOLOGIE : COMMENT 50 MILLIONS DE DOLLARS ONT ÉTÉ VERSÉS PAR LE TRÉSOR CONGOLAIS AUX ENTREPRISES DE DENIS CHRISTEL SASSOU-NGUESSO.

Le 28 novembre 2013, un service congolais chargé de la gestion de la trésorerie a transféré environ 675 millions de dollars (491,1 millions d’euros) à une filiale d’Asperbras basée dans l’état du Delaware, Asperbras LLC, apparemment pour des contrats de travaux publics. Les documents bancaires examinés par Global Witness montrent qu’avant ce transfert, Asperbras LLC ne détenait que deux mille dollars sur ce compte.

Le 9 décembre 2013, Veiga a créé la société Gabox Limited à Chypre.

Le 11 décembre 2013, Gabox a signé un contrat avec une filiale d’Asperbras LLC, la société Energy & Mining. Gabox a apparemment été sous-traitant pour réaliser une partie d’un projet de cartographie géologique congolais, en dépit d’un manque d’expérience évident, de capital financier inexistant et d’absence d’employés, et que l’entreprise n’ait été mise en place que deux jours auparavant.

Selon les termes du contrat examiné par Global Witness, Energy & Mining verserait à Gabox l’équivalent de 25 % du montant reçu par le gouvernement congolais. L’ONG suisse Public Eye a indiqué que le projet était évalué à 200 millions de dollars, ce qui signifie que Gabox aurait reçu 50 millions de dollars.

Divers comptes appartenant au groupe Asperbras (y compris Asperbras LLC, qui a reçu le paiement massif du gouvernement congolais) au Banco Espirito Santo (BES), aujourd’hui décédé, ont acheminé des fonds vers le compte bancaire d’Energy & Mining à BES au Cap-Vert. Ces fonds ont ensuite été distribués à des sociétés obscures dirigées par Veiga à Chypre et au Congo.

62,5 millions de dollars ont été versés sur le compte en dollars d’Energy & Mining à BES Cap-Vert et 37 millions d’euros supplémentaires ont été reçus sur son compte en euros à la même succursale bancaire, entre janvier 2013 et novembre 2014. Les fonds proviennent de divers comptes BES qui semblent avoir été contrôlés par des sociétés du groupe Asperbras.

L’une des sociétés opaques recevant des fonds d’Energy & Mining était Gabox. Le premier dépôt reçu par Gabox s’élevait à 44,5 millions de dollars (33,5 millions d’euros) en janvier 2014.

En février 2014, Gabox a reçu un deuxième virement bancaire de 1,6 million de dollars (1,2 million d’euros) d’une autre société chypriote appelée Sebrit. Comme Global Witness l’arévéléprécédemment, Sebrit était une société écran de Claudia Sassou-Nguesso, la sœur de Denis Christel Sassou-Nguesso. Comme Gabox, elle aurait reçu des fonds volés du Trésor congolais.

La société mère de Gabox était la société chypriote Manzapo. En novembre 2014, Energy & Mining a reçu d’autres paiements d’Asperbras LLC et a transmis 4,4 millions de dollars à Manzapo. La société mère de Manzapo était une autre société chypriote appelée Alicero. Les documents d’entreprise obtenus à Chypre et les contrats notariés de Brazzaville montrent que Denis Christel Sassou-Nguesso possédait Alicero et Manzapo, et contrôlait donc toute la structure des entreprises chypriotes impliquées ici.

Au total, en 2014, les entreprises détenues par Denis Christel Sassou-Nguesso ont reçu près de 50,5 millions de dollars qui auraient été détournés des comptes du Trésor congolais…lire l’intégralité de l’article sur Globalwitness.org









