Qui succÃ©dera Ã  Monseigneur Portella au diocÃ¨se de Kinkala ?

Qui succédera à Monseigneur Louis Portella, qui a porté le poids d’une église meurtrie et traumatisée pendant 17 ans dans le diocèse de Kinkala?

Annoncés depuis plus d’un an, les nouveaux Évêques ne sont toujours pas nommés au Congo Brazzaville. Que se passe-t-il ? Rome joue encore les prolongations, nul n’en connaît la véritable raison.

Le peuple de Dieu se pose beaucoup de questions sur ce retard qui s’éternise. Pour ne parler que du diocèse de Kinkala, il est difficile de comprendre que l’évêque du lieu , Monseigneur Louis Portella, soit toujours en fonction, alors que sa démission a été accepté depuis deux ans par la Pape François

Faut-il rappeler que ce diocèse, situé dans le département du Pool, connaît des problèmes multidimensionnels récurrents au regard des événements récents. Ces problèmes méritent une attention particulière de l’Église, au vu des désastres humain, économique, culturel, environnemental et spirituel. Ainsi, Il y a beaucoup à reconstruire dans ce diocèse fragilisé et traumatisé sur tous les plans :

-Refaire le secteur de l’éducation et de la santé ;

-Redonner de l’espoir de vie aux populations affaiblies, meurtries et traumatisées par les affres des destructions successives, subies par le département du Pool.

Au regard de ce qui précède, ce diocèse à besoin d’un Évêque averti, capable de rassembler toutes les énergies pour cette reconstruction morale, sociale, psychologique et spirituelle. Ce travail passe par une proximité culturelle et linguistique afin de bien panser toutes les souffrances endurées au plus profond de son être par le peuple chrétien du Pool . Au vu de cette urgence, l’attente devient ainsi très longue et donne lieu à plusieurs rumeurs sur le nom du nouvel Évêque.

Certaines sources parlent du Père Bogdan (prêtre polonais, missionnaire au Congo Brazzaville et curé de la paroisse Jésus Ressuscité au plateau des 15 ans ) pour succéder à Monseigneur Louis Portella. Toujours selon ces sources, le choix du Père Bogdan serait motivé par le fait qu’il est européen et pourrait de ce seul fait apporter beaucoup d’argent pour relancer la reconstruction du diocèse. Par contre, ce choix ne semble pas être apprécié par les fidèles de sa paroisse. En effet, selon certains paroissiens, le Père Bogdan vit dans les anti valeurs et brille par des mœurs loin d’être catholiques ….

D’autres sources font valoir que le choix aurait déjà été fait, car Rome aurait choisi un prêtre venu d’ailleurs, d’un autre diocèse du Congo.

Si cela s’avérait fondé, Rome aurait fait une erreur d’appréciation, car les fidèles de ce diocèse sont en quête de confiance. Compte tenu de l’histoire vécue ces 20 dernières années par la région du Pool, cette confiance tant désirée n’est possible que par un dialogue intéractif, généré par la langue commune aux différents acteurs, notamment les fidèles .

Après 17 ans d’épiscopat et après avoir côtoyé la centaine de prêtres du diocèse, on peut raisonnablement penser que Monseigneur Louis Portella a pris la mesure de la situation pour proposer le candidat idoine pour lui succéder.

Par Yves le Pape

Diffusé le 08 aout 2019, par www.congo-liberty.com

