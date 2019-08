Jean-Claude Ibovi, le dÃ©putÃ© au service du dictateur vieux Niongo.

Les questions orales au gouvernement du premier sinistre Clément Mouamba sont devenues un moment privilégié où s’étalent au grand jour l’incompétence, l’illettrisme, l’incurie et l’arrogance de certains députés nommés par le fait du criminel Sassou-Nguesso, alias vieux Niongo, l’homme qui a tout eu et n’a rien fait pour le Congo.

Après s’être inquiété que Clément Mouamba ait été incapable de répondre à la question: où va le Congo(?), Jérémy Lissouba qui ne s’est jamais inquiété des étudiants en désespérance à Cuba ou au Maroc, mieux de l’actualité de son collègue Kiki Nguesso qui fait la une des médias internationaux pour avoir volé 50 millions de dollars au Trésor public, s’est permis de nous distraire en doutant des capacités de ce dernier de mener à bien le Congo. Puis, Luther Mbongo, député nommé, s’est illustré à son tour par son incapacité à lire une question écrite par son attaché parlementaire.

C’est dans ce contexte que Jean-Claude Ibovi, député de la 2ème circonscription de Talangaï a brocardé le 6 août dernier, les ministres profiteurs(dixit) qui n’ont pas activement participé en 1997 au renversement du président démocratiquement élu, le professeur Pascal Lissouba, sous le regard complaisant du « président de l’assemblée nationale », Isidore Mvoumba.

Originaire d’Oyo, nommé député par le fait du Prince, Jean-Claude Ibovi est en réalité le porte parole des mbochis au pouvoir. Ce qu’il dit en public, c’est ce qui se dit et se décide dans les officines de leur contrée. Zélateur sans complexe de l’oligarchie au pouvoir, Ibovi s’affranchit de toutes les limites. Député godillot, il est comme ce perroquet qui chante, vante le programme imaginaire « la marche vers le développement ».

Membre du PCT, la machine à fabrique des incompétents, incapable de justifier la disparition de 14.000 milliards de FCFA des générations futures, Ibovi s’illustre sans complexe au sein de l’assemblée nationale par l’agressivité et l’intimidation pour masquer les limites de son mentor au niveau national, et les siennes dans sa propre circonscription, Talangaï, minée par un chômage endémique, une insécurité galopante, et une promiscuité sans précédent.

Composée de 151 députés nommés pour cinq ans, majoritairement étiquettés PCT et rejetés par 90% de la population, l’assemblée nationale dispose en son sein des députés qui ignorent leur rôle.

Un député, disait jadis mon professeur de droit Constitutionnel Grégoire Mavounia (empoisonné par le système Nguesso) « est un élu qui, à l’assemblée nationale, participe au travail législatif par le dépôt d’amendements et/ou de propositions de lois, par l’examen des textes en commission et en séance publique par le vote de la loi, et au travail de contrôle du gouvernement par les questions au gouvernement, par l’évaluation des politiques publiques, et par le vote d’une motion de censure ».

Dans un pays qui fonctionne normalement, le vrai mérite devrait être la seule qualification pour un poste. Dans les faits, et surtout dans l’oyocratie, d’autres considérations entrent en jeu, telles que: l’ethnie, la confiance du chef, la courbette… Tous les travers qui ne sont pas dénoncés par Ibovi. Il est de notoriété publique que tous les postes de l’administration publique sont occupés par les ressortissants du Nord du pays. Un tribalisme affiché et assumé par le dictateur Sassou Denis.

Dès lors, il est impératif de tout mettre en oeuvre pour libérer le pays afin d’abréger les souffrances du peuple par tous les moyens. L’arrogance de l’imposteur Ibovi est insupportable, comme est incompréhensible la proposition de dialogue faite par Paulin Makaya sur les antennes d’Africa 24.

Sassou-Nguesso est un dictateur. On ne dialogue pas avec un dictateur. Il est arrivé au pouvoir par la force, et ne partira que par la force. Tous ceux qui pensent et disent le contraire, prennent les congolais pour des cons. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, il y a assez de cons qu’on prend pour des gens, disait Guy Bedos.

Ce n’est pas parce que Ibovi porte haut les contre-vérités de son clan devant les micros, que nous devons baisser la tête. « La dictature du micro est aussi celle des idiots ».

Olivier Mouebara.

Diffusé le 11 aout 2019, par www.congo-liberty.com

