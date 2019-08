SAUVAGE TOI-MÃŠME !

Ce roman réaliste au titre évocateur et aux parfums de provocation nous plonge dans une Afrique centrale méconnue du grand public : celle d’une cohabitation et d’une relation compliquées entre autochtones (Pygmées) et allogènes (Bantous). L’intrigue est tenue par un jeune pasteur bantou et un jeune Pygmée ayant le rôle de Chef-éléphant, dont les destins longtemps parallèles finissent par se croiser. Dès lors, nos deux protagonistes nous entraînent au cœur de leurs communautés respectives pour un voyage dont personne ne ressortira indemne.

Bernard N’KALOULOU est natif du Congo. Sociologue et géographe, il est professeur certifié à la retraite. Ce Sarthois d’adoption, qui vit au Mans depuis bien longtemps, est aussi conteur traditionnel, membre de l’Association littéraire Les Auteurs du Maine et du Loir et président-fondateur de l’association humanitaire France-Congo Brazzaville.

