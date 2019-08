INTERVIEW DE MARC MAPINGOUÂ : Les Congolais doivent faire barrage Ã  la diversion de l’Ã©lection prÃ©sidentielle 2021 des collabos de Sassou ; Lutter pour la libÃ©ration des prisonniers politiques et la restauration de la DÃ©mocratie

Marc MAPINGOU appelle les Congolais à la vigilance et à ne pas se laisser divertir par l’élection présidentielle 2021 . Il réaffirme que le seul président élu est le Général Mokoko, et demande à la Diaspora de ne pas se résigner et de poursuivre la bataille contre Sassou-NGuesso…

Diffusé le 16 août 2019, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter