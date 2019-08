ECO : future monnaie CEDEAO-UEMOA et diplomatie monÃ©taire de rÃ©seau de la France en zone franc

La création, l’existence et le fonctionnement du franc CFA soulèvent des passions dans la zone franc.

Il y a d’un côté les contempteurs de cette monnaie qui estiment que le franc CFA soumet les utilisateurs en Afrique de l’ouest, en zone UEMOA (Union économique et monétaire de l’ouest africain, soit 8 pays) et en zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, 6 pays), à une « servitude volontaire ». Les arguments avancés sont connus, les mécanismes de fonctionnement de la zone franc (gestion de la monnaie par le Trésor français, existence d’un compte d’opérations, parité fixe du franc CFA à l’euro – soit 1 euro = 655,96 franc CFA -) font du franc CFA une monnaie forte qui favorise plus les opérateurs français que les pays utilisateurs. Il faut donc changer le franc CFA et créer une autre monnaie. Nous sommes au cœur de la justification de la création de l’ECO d’ici 2020 pour la zone UEMOA élargie à la CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest, créée par le traité de Lagos le 28 mai 1975, l’acronyme en anglais étant Economic community of west african states –Ecowacs- ), ce qui, de facto, intègrerait les pays anglophones comme le Libéria, le Ghana ou le Nigéria. Les questions techniques et politiques sur le taux de change de l’ECO, taux de change fixe ou flexible vis-à-vis de l’euro ou vis-à-vis d’un panier de monnaie se posent.

Il y a de l’autre côté ceux qui estiment que la monnaie n’est qu’un voile à la manière théorique des auteurs libéraux et que la véritable richesse d’un pays n’est pas sa monnaie mais son organisation de travail, source de création de richesse, la monnaie n’étant que le point focal de l’accumulation et de l’investissement pour un développement pérenne. Au fond pour les tenants de cette analyse, il ne sert à rien de se soustraire au franc CFA car les problèmes d’organisation ne changeront pas, les opérateurs économiques sont toujours occidentaux, le tissu industriel dans la plupart des pays de la zone franc est absent, les entreprises qui existent en zone franc sont occidentales ou chinoises. Elles réalisent le maximum des transactions économiques aux dépends des entreprises nationales quasi inexistantes, et rapatrient une grande partie de leurs bénéfices vers leurs pays d’origine. Pour les tenants du franc CFA, avant de changer de monnaie il faut organiser les conditions de sortie de celui-ci de la zone franc, une zone que la France dirige depuis sa création en utilisant une stratégie de réseau car la diplomatie monétaire française estime que les deux zones ne se valent pas en termes d’efficacité économique et monétaire. D’ailleurs, pour ceux qui en douteraient, il y a inconvertibilité entre le franc CFA ouest-africain et le franc CFA CEMAC. Pourquoi est-ce ainsi ? Il y a une volonté de la France d’utiliser une stratégie monétaire de réseau voulue afin de partitionner la zone franc.

Signification de la diplomatie monétaire de réseau

La volonté de sortie du franc CFA par les quatorze membres est un débat récurrent au sein de cette zone monétaire. La France, après l’humiliation allemande de 1939 (comme le rapportent les travaux de Jérôme Blanc dans « Pouvoirs et monnaie durant la seconde guerre mondiale en France », ) a imposé aux pays africains le même régime monétaire d’humiliation à partir de 1945 jusqu’à nos jours. Il faut se souvenir qu’en 1939, la France était dans une zone Mark et une grande partie de l’or français était stocké dans les banques allemandes. Ce modèle a été reproduit au nom de la garantie monétaire du Trésor français à la plupart des pays africains, esclavagisés et colonisés par la France. Le système continue.

Pourquoi parler de diplomatie de réseau alors que la zone franc apparait comme une zone homogène ? Le réseau est un outil d’analyse qui permet de disséquer les problèmes en montrant comment la France, au nom de l’interconnaissance qui appartient au réseau, agit en fait en partitionnant les décisions au sein de la zone franc. Les Africains de la zone franc ont l’impression d’appartenir à la même zone, alors que dans les faits ce n’est pas le cas, même si les institutions monétaires (banques centrales –BCEAO et BCEAC-) fonctionnent sur le même mode. Géographiquement la zone franc se prête à l’analyse réseautale. Il y a 8 pays en Afrique de l’ouest et 6 en Afrique centrale. Si on reprend l’analyse théorique de l’efficience, qui n’est pas l’efficacité, la France estime que la zone franc UEMOA est plus active que la zone CEMAC qui n’est en fait que le lieu d’exploitation des matières premières agricoles, minérales et pétrolières. L’inconvertibilité du franc CFA entre les zones UEMOA et CEMAC est inacceptable techniquement et politiquement et pourtant les pays africains de la CEMAC ont été mis devant le fait accompli. Ils n’ont pas protesté. Concrètement vous ne pouvez pas utiliser partout dans la zone franc la même monnaie, il y a une monnaie CEMAC et une monnaie UEMOA, ce qui traduit une inconvertibilité entre les deux formes monétaires du franc CFA. La plupart des Africains ne le savent pas et pourtant nous sommes au cœur du problème monétaire et de la diplomatie française qui agit par division. Pourquoi c’est ainsi ? Les réponses sont simples. Pour la France les performances des deux zones sont différentes. La zone ouest-africaine peu ou prou respecte les critères de convergence tirés de l’euro (en termes d’endettement, de déficit par rapport au PIB et d’inflation) et imposés à la zone franc en termes de taux d’intérêts, de taux d’inflation et de convergence réelle des économies. Même si dans cette zone les pays sont aussi confrontés à des problèmes budgétaires facilement solvables, rien de tel dans la zone CEMAC au sein de laquelle la mal-gouvernance, la corruption des fonds constituent le mantra des différents gouvernements. On peut alors se poser la question suivante : pourquoi la France favorise-t-elle l’évolution monétaire en autorisant la création de l’ECO et pourquoi ce n’est pas le cas en Afrique centrale ? Nous sommes au cœur du principe de la différenciation monétaire. La France géographiquement peut élargir la zone CFA UEMOA à la CEDEAO et créer ainsi, pour elle, un marché en profondeur pour ses entreprises. D’ailleurs, la France en sous-mains incite le Maroc à devenir membre de la CEDEAO pour en faire un pont élargi vers le reste de l’Afrique car le Maroc, par son réseau bancaire, investit largement en Afrique subsaharienne. Se pose la question du taux de change entre la nouvelle monnaie à créer, l’ECO, son arrimage ou non à l’euro, la validation ou non d’un taux de change fixe ou flexible. Sur le plan politique, la France joue finement et de manière réseautale en adoubant les propositions de Alassane Ouattara, président de Côte d’Ivoire, qui manœuvre pour un taux de change fixe entre l’ECO et l’euro, soit 1 euro = 1 000 ECO, ce qui est de façon tacite et explicite une dévaluation du franc CFA. Cette nouvelle monnaie en gestation doit surmonter de nombreux problèmes, comme la convergence réelle et monétaire entre les pays de l’UEMOA et le reste de la CEDEAO. Comment seront traitées les réserves en devises des différents Etats UEMOA auprès du Trésor français ? Qui créera la nouvelle monnaie ? On peut penser que les usines de Chamalières en Auvergne sont prêtes pour créer les billets et les pièces. Où sera localisée la nouvelle banque centrale ? Comment se traduira dans les faits la nouvelle gouvernance administrative et monétaire de l’ECO ? Quelle place pour la France ? Les pays anglo-saxons sont-ils réellement prêts, au-delà des discours grandiloquents et politiques, à se dessaisir de leur souveraineté monétaire ? Que feront dans cette affaire les pays d’Afrique centrale, membres aussi de la zone franc ? Devront-ils sous l’injonction française et au nom du réseau global, rejoindre la nouvelle entité monétaire créée par l’ECO ou bien rester dans l’ancienne zone franc ?

Passons rapidement en revue les problèmes techniques liés à la création de l’ECO comme monnaie alternative au franc CFA

Pour les contempteurs de la zone franc, on peut noter très vite plusieurs problèmes techniques. Sur quels critères sera décidé le taux de change fixe ou flexible ? Les thuriféraires de l’ECO estiment qu’il faudra rattacher la parité à l’euro pour un taux de change fixe, pour d’autres il faut rechercher un panier de monnaie afin d’utiliser un taux de change flexible. Sur quels critères seront retenues les monnaies qui rentreront dans la composition du taux de change flexible ? La théorie économique enseigne qu’un pays de petite taille, ce qui est le cas globalement de la majeure partie de la zone franc, doit exister dans une relation de taux de change fixe avec les pays avec lesquels il commerce. Le problème est qu’il faut déjà au départ créer un vaste marché unique entre les pays membres de la zone, ce qui permet les échanges commerciaux entre ceux-ci et de favoriser la mobilité des facteurs de production travail et capital en cas de difficulté économique d’un pays au nom de la théorie des zones monétaires optimales élaborée par Mundell dans les années 60. Or rien de tout cela dans cette nouvelle zone ECO naissante et on répète les mêmes erreurs au moment de la création du franc CFA. La France, subtilement et au nom de la théorie du réseau, élargit son marché d’impact pour ses entreprises en direction des pays anglophones et le président Macron ne s’en est jamais caché, à savoir dépasser le cercle traditionnel de la francophonie classique vers une francophonie plus ouverte sur le monde africain.

On peut revenir à un autre problème : celui de la coordination entre les pays membres en cas de déséquilibre externe. Sur quels critères se fera l’ajustement quand un pays a des problèmes d’équilibre externe. Faudra-t-il une politique de relance budgétaire par des dépenses en veillant à ne pas porter atteinte à la valeur de l’ECO ou alors demander des efforts collectifs aux autres pays pour l’aider financièrement ? Si on veut un modèle monétaire qui tienne un peu la route, il faudra au sein de la zone monétaire créer des banques de développement qui vont favoriser le réel développement économique grâce aux crédits à des taux bonifiés et garantis par la banque centrale de la zone ECO. Ces crédits permettront d’amorcer le cycle de l’investissement utile pour la création de nouvelles activités. Le problème monétaire est important certes, mais il demeure secondaire par rapport à celui de l’organisation politique, institutionnelle, structurelle, technique et économique des pays membres de la nouvelle zone.

Vive l’ECO, pourquoi pas, et devant nous les problèmes. La vie étant un pari risqué, pourquoi ne pas l’assumer ?

Lucien PAMBOU Diffusé le 23 aout 2019, par www.congo-liberty.com

