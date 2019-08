Le Congo-Ã‰ternel que Sassou-NGuesso n’Ã©teindra pas !

Par Marcel ABIGNA

Dans son message à la nation Sassou a prononcé un mot qui a une portée métaphysique dont j’ose croire qu’il a compris le sens, mais si les mots comme dit le sage « sont les véhicules de l’invisible »,Sassou devrait se résigner d’avoir 45 ans durant, passer son temps à tuer les Congolais. De quoi s’agit-il ? Du Congo éternel ; car cette mini phrase a provoqué en moi la consternation quand je pense à mes frères, sœurs, mères, et enfants que Sassou et les siens ont arraché à la vie pour rien, si ce n’est par la volonté de puissance.

Depuis qu’il est président de la république par effraction, ses discours ont un caractère austère, secs, aucune trame d’amour, d’humilité, et autres vertus apaisantes. Ce qui ressort en filigrane , c’est la force , les menaces et la manipulation, sans vision aucune vision des choses et des êtres.

Sassou s’est résumé à reconnaitre que les valeurs physiques sont toujours temporaires et finies , mais par contre, comme le dit notre frère Alain Mabankou, l’éternité dure toujours ; Sassou doit reconnaitre aujourd’hui que l’éternité est au-dessus de lui.

Dans l’éternité se suffit à elle-même, Alain Mabankou nous conduit à méditer sur cette question lancinante qui a agité beaucoup d’illustres personnages ; de l’Egypte à la Grèce antique en passant par Rome et la chrétienté : Sommes-nous des êtres finis ou faisons-nous partie de cet univers infini?Pour les grecs (Platon, Aristote) comme pour toutes les sagesses, ainsi que les grandes traditions mystiques, tout repose sur un principe fondamental qui peut se résumer ainsi : que la réalité matérielle visible a une contrepartie invisible, qui elle-même est reliée à un principe spirituel et immatériel. Sassou en tuant en permanence les Congolais croit tuer en même temps ce principe ; L’écrivain français George Bernanos nous dit que l’invisible est plus important que le visible. Saint Paul est encore plus claire : « nous ne nous arrêtons pas au visible mais à l’invisible ; le visible est passager, mais l’invisible est éternel », même si Sassou détruit notre maison (corps) que nous avons reçu sur terre, il ne peut détruire notre âme qui n’est pas faite des mains humaines , mais de Dieu !

Si le congo est éternel, Sassou doit savoir qu’il y a une part d’infini dans chaque Congolaise et Congolais, et que la sagesse doit lui contraindre de cesser de faire souffrir les congolais ,et faire éliminer la part du sacrée que le créateur a donné en chaque congolais vivant. En le faisant, il s’est condamné lui-même, car bientôt il entendra une voix qui sortira du ciel comme celle qui s’est faite entendre à Saint Paul sur la route de Damas ; une voix qui lui posera la même question de savoir pourquoi il martyrise les Congolais !

Dans les cigognes sont immortelles Alain Mabankou fait allusion à ses grands hommes d’Etat qui ont dans leurs pratiques et leurs actes été les alliés de l’éternité, car ils ont compris qu’il y a dans l’homme une part d’éternité et que l’homme n’est pas seulement une matière finie ; ces hommes qui ont marqué l’histoire de leur peuple en bien s’appellent, Mandela, Gandhi, Lumumba, et bien d’autres. Même morts leurs noms demeurent éternels et la postérité tire toujours profit de leur passage sur terre, car comme dit Victor Hugo « le souvenir c’est la présence invisible » Mais d’autres hommes d’Etat qui ont défié l’éternité et le temps se disant hommes forts ont fini sans gloire ; ils s’appellent Hitler, Franco, Mussolini et bien d’autres… …

Sur ce point écoutons le plus célèbre des philosophes athénien Platon :« Dieu est le commencement, le milieu et la fin de tous les êtres : il marche toujours en ligne droite, en même temps qu’il embrasse le monde ; la justice divine le suit, vengeresse à la loi divine, quiconque veut être heureux doit s’attacher à la divine justice, marchant humblement et modestement sur ses pas. Mais pour celui qui se laisse enfler par l’orgueil, les richesses, les honneurs, les avantages extérieurs, qui s’imagine n’avoir besoin ni de maitre ni de guide et se croit en état de conduire les autres, Dieu qui est l’éternité l’abandonne à lui-même, Ainsi délaissé, il se joint à d’autres présomptueux, mais il ne tardera pas à payer la dette à l’inexorable justice divine et finit par se perdre, lui, sa famille et ses proches ». C’est ainsi le sort que la providence divine a réservé à Hitler, Franco, Mussolini, Ceausescu, Pinochet, Mobutu, Noriega, Ben Ali, Kadhafi …la liste est longue, tel est l’ordre immuable des choses.

Marcel ABIGNA Membre d’honneur des Assises Nationales du Congo

Diffusé le 24 aout 2019

