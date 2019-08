MANIFESTE POUR L’UNITÃ‰ NOIRE PAR L’Ã‰DUCATION

L’abolition de l’esclavage et la décolonisation n’ont pas entraîné la rupture des liens de dépendance économique et politique des pays du monde noir à l’égard de l’impérialisme occidental. Sur le plan culturel, on observe un phénomène analogue qui revêt deux formes principales : la tendance à accueillir avec une bienveillance presque aveugle tout ce qui vient de l’ancien colon et le mépris ou le peu d’intérêt que l’on montre pour son propre patrimoine. Cette déplorable situation d’aliénation ne peut être jugulée que par une action éducative visant à rétablir l’homme noir dans son identité. Ce manifeste apparaît, dans cette perspective, comme une invitation à une réflexion plus approfondie.

