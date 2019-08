Sassou-NGuesso quittera-t-il le pouvoir par l’élection présidentielle 2021 ou par les armes ?

Le rebelle Sassou-NGuesso avec les Angolais célébrant son retour au pouvoir après la guerre civile

(octobre 1997)

Par Justin BALONGA

Alors que l’Afrique a enregistré des progrès remarquables dans la régularité des élections, le contenu et la qualité de ces élections demeurent suspectent dans de nombreux pays. Les élections sont devenues source de conflits, des tensions et des divisions. Ce qui constitue une tendance préoccupante à l’avenir démocratique de l’Afrique.

Pour le cas spécifique du Congo, la situation est particulièrement inquiétante, à près d’une année et demie de la fin de son mandat présidentiel usurpé et illégitime, il ne fait aucun doute que Denis Sassou Nguesso se présentera pour une énième fois dans une mascarade d’élection, dont d’ores et déjà les résultats sont connus. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler des propos du secrétaire général du Parti congolais du travail, demandant lors d’un séminaire aux militants de se “tenir en ordre de bataille pour les échéances à venir”. Mieux encore, tout dernièrement à Pointe Noire une marche en faveur du Général Denis Sassou Nguésso a été organisée, l’invitant à se représenter aux élections présidentielles de 2021. Enfin, le général président dispose aujourd’hui d’une cohorte d’idiots utiles et obscurs prêts à l’accompagner pour légitimer une fois de plus sa forfaiture électorale, sans la moindre exigence sur les prérequis d’une élection libre, transparente et démocratique qui sont:

Une justice libre;

Une presse libre;

Une administration tournée vers l’intérêt général;

Une force de l’ordre républicaine.

Aujourd’hui le Congo est un pays quadrillé et occupé par un parti politique, le Parti congolais du travail hégémonique, et par un personnage, Denis Sassou Nguesso dont l’ivresse du pouvoir pour le pouvoir n’est plus à démontrer. Depuis quatre décennies, il a fait du Congo une “affaire personnelle”.

De manière concrète au Congo, les libertés fondamentales sont en berne, les médias sont muselés et les opposants réduits au silence. Une tendance que le général Denis Sassou Nguésso a renforcé depuis son retour au pouvoir par les armes en 1997. Depuis lors, un ordre sinistre fait de violation massive de droits humains, d’intimidations et d’assassinats politiques a été instauré sur la Nation congolaise. Ainsi, ceux qui critiquent l’action de Denis Sassou Nguesso sont des ennemis du peuple. Quant à l’opposition, elle n’est pas utile, parce qu’elle n’existe pas réellement sur le plan politique, elle est déclarée d’office hors la loi, poursuivie devant les tribunaux en instruisant les procès politiques sans fondements légaux. C’est le cas par exemple des procès Mokoko et Okombi.

Désormais, l’État à travers ses institutions est devenu un instrument de violence et de coercition. D’une part, la force publique est bien mieux entraînée dans la répression des concitoyens que dans leur protection. Il s’agit en réalité d’un régime mafieux, militariste, corrompu et prédateur avec un clan qui enferme et torture sa population. D’autre part, la haute administration est exclusivement composée des personnes favorables au régime, il n’y a pas de critères de choix, c’est le système qui choisit par cooptation. Enfin, au plan politique, en dehors du parti congolais du travail, les autres partis sont soumis à un contrôle strict. Ce contrôle se trouve renforcer par la mise en place d’un corps de sages comme instance de validation des intentions du gouvernement et des chefs de quartiers ou de villages rétribués par l’État.

En réalité, toute l’action de l’État est orientée vers un seul objectif , la nécessité de conservation du pouvoir à travers un système de contrôle de la société.

Toutefois, on ne peut mieux comprendre le système mis en place par le général Denis Sassou Nguesso, sans connaitre le personnage. Qui est Denis Sassou Nguesso?

Il est en réalité dans la haute sphère de la politique congolaise depuis 1968 avec la prise du pouvoir par le commandant Marien Ngouabi. Il est à la fois un problème pour le pays et un problème politique, il a toujours été celui qui exprime, défend et représente le P.C.T, même sous Ngouabi.

A la mort de Ngouabi, c’est lui qui organise aussi bien la succession que la mise en place des hommes. En 1979, il devient président de la république, avec une parfaite maîtrise des structures et de l’idéologie de la conservation du pouvoir par la force. Depuis lors, Sassou Nguesso est devenu la clef de voûte du système politique congolais.

Et l’arrivée de Lissouba au pouvoir d’une manière démocratique, n’a été qu’un épiphénomène dans la durée et la conduite du pouvoir par Denis Sassou Nguésso.

Avec la guerre de 1997, coup d’État dissimulé sous la légitime défense, l’abrogation de la Constitution du 15 mars 1992, Denis Sassou Nguésso non seulement triomphe de la guerre avec la bénédiction de la France et des forces militaires angolaises, mais il réussit par des artifices juridiques à s’éterniser au pouvoir. L’illustration de cette volonté, c’est d’abord la mise en place du régime sous un acte fondamental pendant 5 ans et ensuite l’adoption de la constitution du 20 janvier 2002, laquelle donne toutes les prérogatives de l’exécutif au président de la république. Le mandat du président de la république passe de 5 à 7 ans. Et cette volonté de gestion confiscatoire du pouvoir, Denis Sassou Nguesso l’exprime bien dans une interview du 11 mai 2000 au Figaro économique lorsqu’il déclara “…il n’en demeure pas moins qu’en Afrique il faut qu’un chef ait de grands pouvoirs, sinon les citoyens sont désemparés “. Pourtant, Sassou Nguesso qui ne croit qu’en la puissance des mots s’était dédit à la fin presque de son deuxième septennat et le dernier, en changeant sa propre Constitution pour s’octroyer d’autres mandats, ceci indéfinitivement. Le motif invoqué était celui de l’inadaptation de la Constitution du 20 janvier 2002 à la nouvelle donne politique du Congo. Comme si par tour de magie, les congolais hier incapables avaient besoin d’un tuteur et qu’aujourd’hui ils ont retrouvé leur pleine capacité, et donc leur émancipation de toute tutelle.

À vrai dire, le régime préféré de Denis Sassou Nguesso est dictatorial, sans partage et géré avec mépris et arrogance envers le peuple par un seul homme et s’il parle opportunément de l’idée de dialogue national c’est parce qu’il est conscient de ne prendre aucun risque.

Ce qui convient également de relever dans cette longévité politique, c’est l’absence d’une accession au pouvoir par des élections libres, démocratiques et transparentes. Même au plan local, le général Denis Sassou Nguesso n’a jamais été élu démocratiquement. De surcroît, il n’a jamais été élu, même à Oyo, son fief politique. La seule fois qu’il s’était présenté à une élection véritablement démocratique, il a été battu, ne recueillant qu’à peine 15% de suffrages exprimés. Il apparaît clairement que sa volonté de demeurer sans cesse au pouvoir ne fait aucun doute, pour cela il s’est donné les moyens politiques de sa détermination. Il a mis en place:

Une force publique (armée, gendarmerie, et police) à la fois segmentée et divisée, la rendant ainsi impuissante;

Une administration occupée par les partisans;

une justice aux ordres;

un peuple réduit en quémandeurs sans droits;

un personnel politique extraverti et corrompu et qui puis est a trahi les valeurs éthiques qu’il était censé défendre;

une manipulation de l’opinion internationale par un lobbying très coûteux, pour donner une bonne image de sa personne et de sa gestion.

Ce qu’il faut dire, c’est que Denis Sassou Nguesso et sa famille ont accumulé de nombreux biens aussi bien au Congo qu’à l’étranger. Il a également participé à l’enrichissement de ses amis. Pendant ce temps, les vrais problèmes du peuple concernant la santé, l’éducation et l’emploi restent entiers. Le peuple profond est dans la misère et la pauvreté la plus extrême.

Dans ces conditions, on ne peut objectivement et logiquement accepter que Denis Sassou Nguésso et ses sbires organisent une mascarade d’élections présidentielles en 2021, étant entendu qu’il en sera dans tous les cas de figures vainqueur. Pendant ce temps le sort du peuple congolais dans l’abîme sera le même. Il continuera à subir les violences éducative, sanitaire, culturelle que lui impose Denis Sassou Nguesso.

En définitive, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, si on laisse le général Denis Sassou dans son espace de confort et de certitude, il se présentera aux élections de 2021 avec des candidats convenus. Que faire ? Devons-nous nous contenter de notre lâcheté ou de nos discours habituels? ou bien au contraire, devons- nous agir concrètement avec panache afin “d’attaquer le taureau par les cornes”. De plus, il est parfaitement établi que le Général Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par la guerre et se maintient au pouvoir par la guerre qu’il a imposé au peuple, qui se traduit par la peur et la terreur. Dans ces conditions, comment pouvons-nous reprendre par les élections et par des dialogues ce que le général Denis Sassou Nguesso contrôle par les armes et la force ?

Justin BALONGA

Diffusé le 30 aout 2019, par www.congo-liberty.com

