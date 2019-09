Norbat de Â«Â Paris-MpilaÂ Â» Ã  la solde du dictateur Sassou-Nguesso, pour 2000â‚¬, 4000â‚¬… ?

Les soldes, est-ce que ça fonctionne encore? Telle est la question que posait Norbat de Paris le 29 juin 2017 à CNEWS, sur le plateau de l’émission « l’heure des pros », présentéepar Pascal Praud.

Aujourd’hui, sans hésitation, on peut répondre aisément par l’affirmative. Oui, les soldes, ça fonctionne encore.

Il n’a pas échappé aux congolais que le dictateur Sassou Denis fait feu de tout bois pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir après 2021.

Dans l’inquiétude de la fin d’un mandat obtenu par effraction en prenant soin d’interrompre tous les moyens de communication, en faisant publier les résultats nuitamment, en faisant pression, en vain, sur le général Mokoko, le vainqueur de reconnaître une victoire volée, tous les moyens sont bons pour le tyran pour s’accrocher au trône.

Au fur et à mesure que l’on s’approche de l’échéance électorale, les nguiris circulent auprès des directeurs de campagne officieux comme Norbat de Mpila et non de Paris.

En déclarant: « Je ne suis pas partisan de ceux qui vont faire des marchés po ba contrecarrer Mokondzi ya mboka, ce qui donne une mauvaise image », Norbat de Mpila, le nouvel atalakou de Sassou vieux niongo, exécute sa mission en préparant les esprits à ne pas contester ni la candidature, ni les résultats du hold-ulp programmé d’avance par monsieur 8% qui n’a jamais gagné une élection libre et démocratique au Congo.

En tenant de tels propos qui sont loin d’être anodins, il est clair que le fameux « roi de la sape » qui frime avec les accessoires conçus par d’autres que les siens, a inéluctablement mordu à l’hameçon du criminel Sassou-Denis. Il s’apprête de passer avec armes, bagages et trousse de maquillage dans le camp des félons.

A l’image des déchets, il est temps de faire un tri au sein des congolais de l’étranger qui prétendent lutter pour chasser du Congo le dictateur Sassou Denis, et in fine, de libérer le Pays. A présent, il faut discerner le bon grain de l’ivraie. Notre lutte est infiltrée par des « opposants » de circonstances, peu fiables et affamés ».

De tous temps, nous ne cessons de rappeler sur ce site, que Sassou-Nguesso doit sa longévité au trône par notre légèreté, nos trahisons, notre manque de convictions, et notre attrait pour l’argent facile.

Originaire de Moutabala, un quartier ouest de Brazzaville, Norbat de Mpila s’est-il posé la question de savoir si les enfants issus de son quartier sont scolarisés, soignés et mangent-ils à leur faim? Ces petits calculs et ses égoïsmes de potaches discrétident notre lutte devant les grands enjeux qui sont devant nous.

Face aux frustrations de nombreux congolais, à l’éclatement de notre tissu social, au tribalisme comme moyen de promotion sociale, il est plus que temps de réhabiliter l’Etat congolais qui n’existe plus depuis que Sassou Denis et les siens ont privatisé le pays. Le temps presse. Nous devons nous organiser et en appelant à la mobilisation de tous pour mettre un terme à cette dictature.

Norbat de Mpila et non de Paris devrait clarifier ses déclarations. Rallier le vieux dictateur finissant au moment où tout le monde quitte à grands pas le navire est une hérésie. Dilapider son crédit de notoriété acquis à la force de son poignet sur l’autel des nguiris d’Oyo est une bêtise.

En tout état de cause, nous avons le choix entre ne rien faire en disant: « on n’y peut rien », et trouver les formes, les idées , les innovations, pour réagir.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 03 septembre 2019, par www.congo-liberty.com

