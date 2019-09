Monsieur Jean-Yves Le Drian, ne prenez pas les Congolais pour des idiots, le GÃ©nÃ©ral Mokoko est le prisonnier de la France !

Par Mingwa BIANGO

Devant l’association de la presse diplomatique, Jean-Yves Le Drian, ministre macroniste des Affaires étrangères qui a ses entrées publiques et privées chez Sassou-Nguesso à Mpila et à Oyo, a déclaré ce 3 septembre 2019, ce qui suit après un entretien avec son ami, le criminel Sassou-Nguesso : La France « attend des actes » du dictateur congolais envers l’opposant le Général Jean-Michel Mokoko, incarcéré depuis mi-mai 2016 et condamné à 20 ans de prison.

Ces propos sont une insulte à l’intelligence des Congolais. Depuis quand le colon attend des « actes » d’un sous-préfet nommé par lui ? Il est connu que le colon (La France) ordonne, et le sous-préfet (Sassou-Nguesso) exécute !

La lecture de « Libre Pour la Vérité et la Justice » ouvrage de Laurent Gbagbo, co-écrit avec le journaliste François Mattei, plante le décor de notre dépendance envers la France.

« Ce qui m’a amené ici (à la Cour Pénale Internationale), dit Laurent Gbagbo, c’est le vieux débat pour l’émancipation du cadre ancien imposé en Afrique par la Constitution de 1958. En fait, la bataille pour l’indépendance réelle…

Reprenant l’article 8 de la Constitution de la IVème République, l’article 12 de la Constitution de la Vème République a attribué aux anciennes colonies de la France un statut de fausse indépendance, où les Affaires étrangères, la Défense, la Monnaie ( le franc des Colonie Française d’Afrique) ainsi que l’Enseignement supérieur restent entre les mains de Paris. C’est ainsi que notre statut, pour ne pas dire notre destinée, est gravé dans le marbre de la Constitution française!… Les accords de 1962 ont fini de coudre la camisole qui nous a tenus dans l’infantilisme et la défense, en attribuant la priorité de l’accès du sous-sol de nos pays à la France. Le devoir des Africains, c’est de travailler à la grandeur de la France ».

« De Gaulle a trouvé la potion magique, grâce à l’Afrique, à ses matières premières, et à l’allégeance de ses chefs d’États choisis par l’Élysée, pour conserver à la France son rang de grande puissance. La Françafrique n’est pas une idéologie, mais le produit du pragmatisme et de la raison d’État. Le dogme, c’est l’intérêt supérieur de la France. L’enjeu, celui de conserver son rang parmi les Grands, et sauver la France du déclin.

Les moyens: un triple cadenas politique, militaire, et financier. Un chef de l’État aux ordres, bien entouré par les services secrets français, la présence d’un contingent militaire permanent, justifié par des accords de défense, et nec plus ultra, comme un filet invisible, le FCFA, une monnaie émise en France depuis 1945, garnie par des réserves stockées à la Banque de France. Une vraie camisole.

Recevoir officiellement le sulfureux et sanguinaire dictateur congolais, l’infréquentable Sassou-NGuesso s’inscrit dans ce cadre. La France a besoin de cash pour contenir le courroux des gilets jaunes, dans la mesure où ses caisses sont vides. Comme d’autres, Jean-Yves Le Drian ne fait que faire perpétuer l’axiome bien connu: « La politique prévaut sur la morale, dans l’exercice de sa mission officielle ».

Alors, que Jean-Yves Le Drian ne prenne pas les congolais pour des idiots, encore moins pour des lapins de six semaines. Colonie française depuis près de 60 ans, la France n’a pas à attendre que monsieur 8% (score de Sassou-Nguesso à la présidentielle de mars 2016) qui a ruiné tout un pays, libère le Général Mokoko, le vainqueur de l’élection présidentielle de 2016, après une parodie de procès, au mépris des règles élémentaires de droit.

Par voie de conséquence, alors que les voleurs Jean-Jacques Bouya, Kiki Nguesso et consorts sont en liberté, le général du peuple n’a pas sa place dans les geôles du dictateur Sassou Denis. Il doit être libéré immédiatement. Il est connu qu’il n’ y a pas un mètre carré où tu poses le pied au Congo qui n’appartienne pas à la France.

Mingwa BIANGO

Diffusé le 04 septembre 2019, par www.congo-liberty.com

