Ã€ tous les acteurs politiques et de la sociÃ©tÃ© civile de la diaspora congolaise,

Le général Mokoko pendant son procès en mai 2018

Comme chacun le sait, c’est la France qui a toujours fait et défait les pouvoirs dans son pré-carré africain.

Depuis la nuit des temps en effet, dans chaque pays africain du pré-carré français (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo, Sénégal…), tous les acteurs politiques scrutent à la loupe l’attitude de la France face au Président en place.

Dans tous ces pays, au plan politique, le comportement des acteurs politiques de tous bords est généralement conditionné, pour ne pas dire dicté, par l’attitude de la France à l’égard du Président en place.

Je peux affirmer sans me tromper que depuis la nuit des temps, dans tous les pays africains du pré-carré français, la question qui détermine tous les acteurs politiques a toujours été la même, à savoir, est-ce que le Président en place a toujours le soutien de la France ?

La réponse à cette question a toujours été l’élément déterminant, autrement dit c’est l’élément psychologique fondamental et déclencheur des grands bouleversements politiques dans chacun de ces pays. À ce titre, le discours de François Mitterand de La Baule et les bouleversements politiques qui en ont découlé dans tous les pays africains du pré-carré français en sont de toute évidence la parfaite illustration.

Plus récemment encore, en ce qui concerne le Congo, notre pays, au moment crucial du changement de la Constitution, en 2015, tout le monde, y compris Denis Sassou Nguesso lui-même, attendait secrètement la position officielle de la France. Il a suffit que François Hollande donne le quitus de la France en faveur du changement de la Constitution pour que tout soit joué. Fort de ce soutien de la France, Denis Sassou Nguesso était ainsi assuré de ne pas enregistrer de nombreuses défections dans son camp et pouvait alors bomber le torse et même massacrer tous les contestataires avec l’assurance quasi-absolue qu’il ne sera jamais inquiété.

En fait tout se passe comme si personne ne peut et ne doit s’opposer à la volonté de la France. Ainsi donc protester contre le changement de la Constitution était alors considéré par Denis Sassou Nguesso et ses amis comme s’opposer à la volonté de la France, laquelle avait donné son aval.

Et voilà qu’aujourd’hui la roue tourne. Le Président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian demandent fermement à Denis Sassou Nguesso de quitter le pouvoir et de libérer le Général Jean-Marie Michel Mokoko et tous les autres prisonniers politiques.

Eh bien, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Cette double injonction, qui sonne très clairement comme un « lâchage en règle » de Denis Sassou Nguesso par la France entraîne immédiatement cet effet psychologique qui va libérer les esprits tant au sein du camp de Denis Sassou Nguesso qu’au sein des différentes composantes de l’opposition. Cela devrait inévitablement provoquer de grands bouleversements politiques dans notre pays.

Mais encore faudrait-il que les acteurs politiques de l’opposition que nous sommes ainsi que la société civile, nous puissions saisir la balle au bond dans un esprit de conquête et de responsabilité afin d’accentuer la pression sur le terrain et partout ailleurs dans le monde, et surtout ne pas laisser le temps à Denis Sassou Nguesso de reprendre la main. Il faut donc que le pays soit en ébullition et que ça bouge de partout comme en 1990 après l’historique discours de François Mitterand de la Baule qui avait donné lieu dans notre pays à l’historique conférence nationale souveraine et ouvert les portes de la démocratie.



C’est pourquoi je lance ici et maintenant un appel pressant à l’ensemble des acteurs politiques de l’opposition et à la société civile, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à faire preuve de sagesse et d’humilité, à se rassembler dans l’unité retrouvée, sans acrimonie et dans l’intérêt supérieur du pays, derrière le Général Jean-Marie Michel Mokoko qui porte humblement et dignement depuis plus de trois ans, le poids écrasant de la croix de la nation tout entière, symbolisant ainsi l’unité nationale.

Avec la situation économico-financière très difficile que connaît le pays, si tout le monde s’y met et que ça bouge de partout comme en 1990, Denis Sassou Nguesso ne tiendra pas et Emmanuel Macron le sait…

Le 4 septembre 2019

Bienvenu MABILEMONO

