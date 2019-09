San Marin a saisi 19 millions de dollars du dictateur congolais qui dépense $100.000 dollars pour des chaussures en crocodile

Sassou NGuesso et fils, voleur de père en fils

S

L’excellent quotidien britannique, The Telegraph, vient de publier encore un article sur la criminalité financière congolaise. Lorsqu’il ne s’agit de révélations de Global Witness sur les détournements de Kiki, ou l’appartement de Claudia, il s’agit des frasques du père qui valent bien celles des enfants ou des neveux. Cette fois, c’est de l’argent détourné par Denis Sassou Nguesso, chef de gang mafieux plutôt que président, qui se fait épingler. Plus de 69 millions d’euros détournés sur 36 comptes séparés ont été retrouvés dans la petite république de San Marin. Plus que le premier acompte (44,8 millions de dollars) accordés par le FMI de « Christine ne peut rien me refuser ! » et plus que ce qui a été promis à l’Elysée la semaine dernière pour sauvegarder les tourbières !

L’argent a été confisqué par San Marin !

Alors que le pays souffre cruellement d’un manque d’argent, les prédateurs Nguesso ont rempli des comptes bancaires dans les Emirats, à Singapour, Hong Kong, Macao, Moscou, Francfort, Luxembourg, Maurice et autres paradis fiscaux exotiques.

A ce niveau de criminalité, ce n’est plus de la délinquance, c’est une pathologie grave ! Nous n’avons plus à faire à une bande mafieuse mais plutôt à une association de malades mentaux !

A bien regarder qui sont les plus fous ? Ceux qui volent l’argent de l’Etat depuis une vingtaine d’années et jouissent de la vie chaque jour ou bien les Congolais qui croupissent dans la misère la plus noire et qui laissent faire sans rien dire ?

Traduction Rigobert OSSEBI

San Marin a saisi 19 millions de dollars du dictateur congolais qui se paye des chaussures à 100.000 dollars en peau de crocodile

Nick Squires , Rome

12 septembre 2019 • 18H09

La petite république de Saint-Marin a confisqué 19 millions € (17 millions £) cachés dans ses banques par l’un des plus anciens dirigeants africains.

L’argent aurait été déposé par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ancienne colonie française connue également sous le nom de Congo-Brazzaville.

La saisie de cet argent par les autorités de Saint-Marin, qui ne couvre que 23 milles metres carrés et est entièrement encerclée par l’Italie, a fait suite à une enquête sur le blanchiment d’argent.

Les 19 millions d’euros – l’une des sommes les plus importantes jamais saisies par la république – ne constituaient qu’une partie des 69 millions d’euros déposés dans les banques de la république par le président Sassou Nguesso et son entourage entre 2006 et 2011.

Les enquêteurs ont indiqué que ce montant était conservé dans 36 comptes séparés, dont certains appartenant à la famille du président.

L’argent a permis de financer un style de vie somptueux pour le président et son entourage: 114 000 euros ont été dépensés pour l’achat de chaussures en peau de crocodile, 2,3 millions d’euros en montres et des séjours à l’hôtel ont coûté jusqu’à 11 000 euros par nuit.

«C’est un résultat important qui a couronné les enquêtes des tribunaux de la République de Saint-Marin», a déclaré Nicola Renzi, ministre des Affaires étrangères du pays. « Cela démontre notre capacité à lutter contre le blanchiment de capitaux internationaux. »

L’argent saisi ira dans les coffres de Saint-Marin, a-t-il déclaré.

M. Sassou Nguesso est l’un des plus anciens dirigeants d’Afrique. Il est arrivé au pouvoir en 1979.

Il avait perdu son poste lors des premières élections multipartites dans le pays en 1992, mais avait repris le pouvoir en 1997 après une brève guerre civile au cours de laquelle il avait été soutenu par les troupes angolaises.

L’ancien parachutiste formé en France a été accusé de corruption, accusé d’avoir pillé les finances de l’État pour acheter des voitures et des maisons chères en France.

Le Congo est l’un des plus gros producteurs de pétrole de l’Afrique subsaharienne, mais près de la moitié de sa population vit dans la pauvreté, selon la Banque mondiale. L’espérance de vie des hommes est de 63 ans et celle des femmes de 66 ans.

Source : The Telegraph

*******************************************************************************

San Marino seizes $19m from Congo dictator who spent $100,000 on crocodile shoes

The tiny republic of San Marino has confiscated €19 million (£17 million) stashed in its banks by one of Africa’s longest-serving leaders.

The money was allegedly deposited by Denis Sassou Nguesso, the president of the Republic of Congo, the former French colony also known as Congo-Brazzaville.

The seizure of the money by authorities in San Marino, which covers just 23 square miles and is entirely surrounded by Italy, followed an investigation into money laundering.

The €19 million – one of the largest sums ever seized by the republic – was just part of €69 million that was deposited in the republic’s banks by President Sassou Nguesso and his entourage between 2006 and 2011.

It was kept in 36 separate accounts, some of them belonging to the president’s relatives, investigators said.

The money funded a lavish lifestyle for the president and his circle, with €114,000 spent on crocodile skin shoes, €2.3 million splurged on watches, and hotel stays in Paris that cost up to €11,000 a night.

“This was an important result which crowns the investigations by the courts of the Republic of San Marino,” said Nicola Renzi, the country’s foreign minister. “It demonstrates our capacity to fight against international money laundering.”

The seized money will go into San Marino’s coffers, he said.

Mr Sassou Nguesso is one of the longest-serving leaders in Africa, having first come to power in 1979.

He lost the job in the country’s first multi-party elections in 1992 but returned to power in 1997 after a brief civil war in which he was backed by Angolan troops.

The French-trained former paratrooper has been dogged by corruption allegations, with accusations that he plundered state finances in order to buy cars and expensive homes in France.

Congo is one of the biggest oil producers in sub-Saharan Africa but nearly half its people live in poverty, according to the World Bank. Life expectancy for men is 63 and for women 66.

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter