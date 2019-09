INTERVIEW DE MARCEL ABIGNA : Sassou-NGuesso et son mensonge sur le Congo Ã©ternel ; Le lynchage de Sassou-NGuesso par Jean-Yves Le Drian ; La bienveillance de Tsaty-Mabiala et Parfait Kolelas envers leur collÃ¨gue Kiki Sassou…

Marcel ABIGNA est l’un des Doyens des activistes politiques de la diaspora du Congo-Brazzaville, Sa parole toujours très écoutée et attendue fait autorité à Paris. Ce chevalier blanc, adepte de la morale et l’éthique décrypte l’échec diplomatique de Sassou-NGuesso qu’il critique, et pourfend son fils Christel dit Kiki qui pille le Trésor Public , avec la complaisance de Tsatsy-Mabiala et Parfait Kolelas, qu’il qualifie de faux opposants

