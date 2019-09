Peut-on dÃ©battre autour de lâ€™intervention filmÃ©e de David Londi sur Congo LibertyÂ ? Par Lucien Pambou

Lucien PAMBOU

David Londi est un connaisseur politique, historique, économique de la vie politique congolaise de l’indépendance à nos jours. Il développe au cours de son intervention sur Congo Liberty une ligne de réflexion marquée par son appréciation sur les relations entre la France et son ancienne colonie le Congo. Il apprécie les relations vassalisantes entre le Congo et la France, il tire un bilan à la suite de la visite du Président Sassou en France, il parle de l’opposition congolaise et il termine par une analyse critique sur les relations entre l’Eglise congolaise et le pouvoir congolais, en attendant sa contribution sur la fédération. On peut néanmoins faire quelques remarques sur sa contribution aboutie.

Sur tous ces points, il y a deux attitudes; la première consiste à accepter de façon non critique le diagnostic bilan qu’il fait de la situation congolaise, la deuxième attitude, qui est la mienne, vise à l’interpeller pour mettre en perspective le bilan diagnostic qu’il fait avec les solutions éventuelles de sortie de crise au Congo. Il a esquissé un certain nombre de solutions, non sous forme de préconisations, mais de constats, ce qui ne peut que séduire les tenants de la première attitude. Il s’agit, pour ma part, d’ouvrir un débat pour une fois où la théorie du réseau n’est pas à l’oeuvre (quoique, sur certains aspects…). Il est intéressant de manière intellectuelle et intelligible d’entamer un débat avec un compatriote. C’est une attitude qui nous fait souvent défaut au Congo où l’émotion l’emporte sur la raison.

Construction d’une personnalité de base congolaise

L’intervention de Londi est claire et il se place d’emblée dans une perspective d’opposition vis à vis de la France dont la puissance économique et diplomatique doit beaucoup à sa marque déposée sur les pays francophones dont le Congo. Il a rappelé avec justesse pourquoi la France, et avec le congrès de Berlin, a initié la politique qui est la sienne jusqu’à ce jour. Les éléments de réflexion évoqués par Londi me conviennent, il aurait pu prolonger son analyse en évoquant la dépendance monétaire dans laquelle nous sommes vis à vis de la zone franc. En restant sur ce premier thème David Londi esquisse une politique de la libération des griffes de la puissance française grâce à une conscientisation du peuple congolais. Ce qu’il ne dit pas, à tort ou à raison, est que la conscientisation participe d’une socialisation nationale qui a été largement escamotée au Congo pour des raisons individuelles et tribales. Si on regarde l’histoire politique du Congo de l’indépendance à nos jours, chaque chef d’État congolais de Youlou à Sassou, peu ou prou, a fait d’abord passer son ego personnel et tribal aux dépends des intérêts congolais. L’analyste averti que représente Londi le sait mais ne le dit pas. Il ne s’agit pas de défendre tel ou tel président, mais de montrer, sans désespérer le Congo, que le mal est très profond et que la libération du Congo passe par la construction d’une personnalité de base congolais au sens sociologique qui tienne compte de l’histoire congolaise depuis l’indépendance à nos jours et qui la dépasse en valorisant ce que le Congolais a toujours eu de mieux : la « congolitude » marquée par la fraternité, l’empathie, le respect de l’autre Congolais qui n’est pas de son ethnie, même si l’histoire politique avant l’indépendance est marquée par des rivalités ethniques entre Laris et Mbochis. La concorde réalisée par Opangault/Youlou malgré leurs divergences, doit être inscrite au sein de cette personnalité de base congolaise à trouver.

La visite de Denis Sassou Nguesso en France et ses conséquences sur la vie politique congolaise

David Londi, je reconnais dans ton intervention ta capacité à hiérarchiser les problèmes et à ne pas les confondre. En effet, au nom des rapports politiques entre la France et le Congo, Sassou a été reçu par Macron. Tu estimes qu’il ne faut pas chasser les Français du Congo, mais établir une relation marquée par une coopération égale entre les deux pays. Tu vas plus loin et tu estimes que la visite de Sassou a été un échec. Sassou sert les intérêts français et si les Congolais veulent se libérer, ils ne doivent rien attendre de l’extérieur, ni de la France, ni d’une autre puissance. Tu rétablis les rumeurs autour du prisonnier politique Mokoko et tu estimes que, depuis l’indépendance, le Congo a été résistant, voire démocratique, uniquement pendant une période de huit années de 60 à 63 et de 92 à 97. Voici le bilan que tu tires de l’analyse de la situation congolaise avant la catastrophe de 97.

Sans instruire un débat en dissimulation volontaire, on peut faire remarquer que les huit années dites de démocratie active, n’en sont pas vraiment car de 60 à 63 Youlou a bien été sous le joug de la politique française et surtout de Foccart. De 92 à 97 Lissouba a été encore sous le joug maléfique de la France avec la politique en sous main de Sassou qui souhaitait revenir aux affaires. Un accord politique avait été établi avec Lissouba concernant les ministères régaliens. Cet accord a été instrumentalisé et a entraîné la guerre de 97 car Lissouba a commis des erreurs tactiques et diplomatiques parce qu’entouré par des gens de sa tribu qui n’ont pas compris que l’activité politique est une activité professionnelle et qu’elle implique une stratégie et une détermination professionnelle. Si Lissouba avait été à Libreville rencontrer ses pairs d’Afrique, dont le président Diouf, on n’en serait pas là. Il a préféré aller voir Kabila père et envoyer Kolela Bernard à sa place. La rancœur congolaise était telle que Lissouba a perdu tout sens de gouvernance et s’est laissé piéger par Sassou. Lissouba encouragé par Yombi et d’autres hommes politiques n’avait pas compris, tout intellectuel des sciences qu’il était, que la géopolitique des territoires repose sur un postulat: la connaissance de l’ennemi, ses moyens financiers et militaires. De plus Lissouba avait commis une erreur fondamentale: s’aliéner le président Dos Santos de l’Angola en reconnaissant les actions de Jonas Savimbi, opposant éternel à Dos Santos. Sassou a été toujours été l’ami du MPLA et de Dos Santos. Il faut noter que la France avait deux fers au feu en soutenant Sassou et Lissouba en même temps en attendant de voir le vainqueur. Voici des éléments importants pour comprendre la duplicité de la politique française dans sa zone d’influence francophone et surtout au Congo.

Quelles peuvent être les conséquences de l’échec, comme tu le dis, de la visite de Sassou en France sur la classe politique congolaises ? Tu reconnais avec mérite qu’il n’y aura aucune conséquence car l’opposition intérieure formée par Munari, Bowao, Kolela, Tatsy Mabiala, Mierassa n’en est pas une malgré les différences de positionnement. Tu aurais pu nous dire ce qui les différencie et pourquoi alors que la plupart a goûté à la marmite gourmande de Sassou, soit en tant que ministre, soit en tant que responsable du parti congolais du travail. Les Congolais ont besoin de savoir, il faut aller au fond des choses et non rester en surface. Il en est ainsi des diasporas congolaises en France qui, selon toi, se créent tous les jours sous forme d’associations sans programme, sans stratégie et sans modèle pratique d’action sur le terrain. Tu parles d’un hiatus entre l’opposition interne et les diasporas. Aide-nous à remplir le hiatus pour que l’on comprenne mieux, et comme tu le dis avec justesse, que les gesticulations des diasporas congolaises en France ne servent à rien. Tu vas plus loin en déclarant que l’élection de 2021 ainsi que le dialogue inclusif ne servent à rien, si ce n’est qu’à faire gagner Sassou car un président qui organise les élections ne peut pas les perdre. Tu déclares aussi que la conférence nationale n’a été qu’une confession nationale car aucune décision réelle n’a été prise contre les auteurs victimes des crimes économiques et de sang. Que faire? J’espère que dans la deuxième partie de ton interview future sur Congo Liberty sur la mise en place de nouvelles institutions congolaises marquées par le sceau de la fédération, tu sauras nous dire avec précision comment réparer et instruire les éléments évoqués en amont.

A propos de la théologie de la libération par l’Église

Je déplore comme toi le tribalisme en cours au sein de l’épiscopat congolais et les prêtres dévots qui livrent leur âme pour quelques piécettes de CFA. Jean-Paul II en son temps a initié la théorie de la libération du joug communiste en mettant l’accent la nécessité du développement. Tu demandes aux prêtres congolais d’utiliser leurs prêches du dimanche pour parler de la théologie de la libération (à l’image des prêtres latino-américains) et donc pour faire de la politique. Je m’interroge. Est-ce leur mission ? J’attends avec gourmandise les réflexions que tu apporteras sur la place de l’Église dans la fédération congolaise que tu souhaites établie au Congo.

Voilà cher compatriote Londi quelques éléments d’interrogation qui forcément vont susciter une réaction de ta part et de nos compatriotes. Vive le débat intellectuel.

Lucien Pambou

