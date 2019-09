MINGWA BIANGO ET CONGO-LIBERTY A LA RENCONTRE DE LA DIASPORA CONGOLAISE AUX ETATS-UNIS DU 10-15 OCTOBRE 2019 (NEW-YORK, WASHINGTON DC, RALEIGH / CARY)

Dans le cadre de la convergence des luttes des Diasporas du Congo-Brazzaville pour la restauration de la Démocratie et des Droits de l’Homme, Mingwa BIANGO et congo-liberty.com, viennent à la rencontre des Congolais résidents aux Etats-Unis d’Amérique.

La Diaspora congolaise des USA est l’une des plus dynamiques et pragmatiques.

Le Renouveau du Congo-Brazzaville ne pourra se passer de son expertise.

De nombreux rapports alarmants sur la situation économique et financière des Organisations internationales ( Banque Mondiale, FMI) et des ONG ( Transparency Internationale, Global Witness, Public Eye, OCDH) sur les violations des droits humains et de la liberté de la Presse, mais aussi sur la corruption, les détournements de fonds publics et le pillage des richesses nationales, ont pris le relais des incessantes alertes que nous avons lancées sur la faillite totale et la déliquescence de notre pays.

Les Défis de la reconstruction du Congo-Brazzaville sont connus et les citoyens congolais que nous sommes, ne pouvons pas nous permettre l’économie de la réflexion pour ébaucher des approches de solutions. Ne pas le faire serait une faute grave car l’après Sassou-NGuesso se prépare aujourd’hui !

C’est pourquoi, nous invitons toutes les Congolaises et les Congolais à la construction d’un Projet pour y répondre dans le cadre d’une TRANSITION POLITIQUE ET PACIFIQUE… ; faute de quoi, notre seul avenir sera la GUERRE !

THÈME : L’IMPÉRATIF D’UNE TRANSITION POLITIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE

Inscription et Renseignements : minguabiango@gmail.com

Téléphone : +336 99 43 32 46

Programme des rencontres avec la diaspora du Congo-Brazzaville aux USA

– RALEIGH / CARY (NORTH CAROLINA)

Date : Vendredi 11 octobre 2019

Lieu : SHERATON RALEIGH HOTEL

421 South Salisbury street-Raleih North Carolina 27601 USA

– WASHINGTON DC

Date : Dimanche 13 octobre 2019

Lieu : SHERATON PENTAGON CITY HOTEL

900 South orme street , Arlington Virgine 22204 USA

– NEW-YORK / NEW JERSEY

Date : Mardi 15 octobre 2019

Lieu : NEW YORK HOTEL MIDTOWN

1335 Avenue of Americas, New York, NY, 10019 USA

TOGETHER FOR PEACE, JUSTICE AND DEMOCRATY

GRAND DÉBAT SUR LA TRANSITION POLITIQUE ET PACIFIQUE – SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 À PARIS 14H00-20H00( Places limitées )

