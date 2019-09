La naÃ¯vetÃ© lÃ©gendaire de l’Africain et son aliÃ©nation mentale…

Un chinois et un africain font connaissance en Europe. Cette conversation va certainement vous choquer mais la vérité doit triompher…

👉🏿 LE CHINOIS : Xhenxhi Honhong est mon nom.

👉🏿 L’AFRICAIN : Enchanté, moi je me nomme Emmanuel Noël de Souza.

👉🏿 LE CHINOIS : Vous n’êtes donc pas Africain mais Franco-brésilien ?

👉🏿 L’AFRICAIN: Si, je suis Africain

👉🏿 LE CHINOIS : Et vous vous appelez Emmanuel Noël De Souza ?

👉🏿 L’AFRICAIN : Oui, je dois à mes parents ce joli nom.

👉🏿 LE CHINOIS : Même des simples noms qui pourtant n’exigent aucune technique, aucune technologie, vous n’arrivez pas à en produire chez vous ? Il faut que vous les importiez ou qu’on vous en fasse don ?

👉🏿 L’AFRICAIN : Vous faites aussi des blagues chez vous, c’est bien ! Et que faites-vous ici ?

👉🏿 LE CHINOIS : J’étudie les neurosciences et je m’intéresse aussi beaucoup à la robotique. Je donne aussi des cours sur la civilisation chinoise à l’Université D de Paris, et vous ?

👉🏿 L’AFRICAIN : Je suis un doctorant-chercheur.

👉🏿 LE CHINOIS : Chercheur en quoi ?

👉🏿 L’AFRICAIN : Je suis chercheur en littérature française et spécialiste de Victor Hugo.

👉🏿 LE CHINOIS : Comment ça?

👉🏿 L’AFRICAIN : Je lis et commente les œuvres des auteurs français et j’analyse beaucoup Victor Hugo.

👉🏿 LE CHINOIS : Vous n’êtes pourtant pas un médecin légiste, pourquoi faites-vous des analyses sur un cadavre?

👉🏿 L’AFRICAIN : Haha, je lis et fais des recherches dans les écrits de Victor Hugo, je ne touche pas à son cadavre. D’ailleurs je ne sais même pas où il est enterré.

👉🏿 LE CHINOIS : Donc ton boulot est de faire des recherches sur ce que Victor Hugo a écrit, autrement dit tu cherches ce que Victor Hugo a déjà trouvé. Quelle paresse intellectuelle est la tienne ! Faites des études utiles pour sauver vos frères de la famine plutôt que de chercher ce que d’autres ont déjà trouvé depuis la nuit des temps.

👉🏿 L’AFRICAIN : Vous avez vraiment le sens de l’humour… En fait je vous ai approché pour vous inviter à notre culte.

👉🏿 LE CHINOIS : Ça tombe très bien ! J’ai déjà assisté par curiosité aux cultes chrétiens, musulmans, bouddhiques, … mais jamais à un culte africain. C’est donc une occasion que je ne raterai pas. Où aura lieu le culte ?

👉🏿 L’AFRICAIN : À « International Church of the last soldiers of Jesus » dans le neuvième arrondissement…

👉🏿 LE CHINOIS : Attends, tu es entrain de m’inviter à l’église ?

👉🏿 L’AFRICAIN : Oui, à l’église du grand prophète américain Weiss White, le prophète des grands miracles, le seul homme au monde…

👉🏿 LE CHINOIS : Vous n’avez pas aussi une religion propre à vous ? Vos prophètes à vous sont aussi étrangers ? Que vous êtes misérables vous les Africains ! Je n’aurai plus le temps pour votre culte et je dois vous quitter maintenant… Mais que vous êtes bien habillés !!!

👉🏿 L’AFRICAIN : Merci, c’est un pagne africain !

Le chinois murmurant seul en partant : Pauvre africain, il ne sait pas que ce qu’ils appellent pagne africain et dont ils sont si fiers est en fait hollandais fabriqué dans nos usines en Chine. Il est hors de question que nous laissions ce vaste et rentable marché aux seuls Européens.

Ce message est un appel à l’éveil des consciences des africains. Et ne souffre d’aucune partialité, d’aucune injustice ou de discrimination.

« On ne monte que sur un dos courbé »…

LU POUR VOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter