Mingwa BIANGO à une pensée pour les milliers de victimes de la politique africaine de Chirac et Sassou au Congo-Brazzaville

Élève assassiné au début de la guerre civile à Brazzaville (5 juin 1997)

A propos du décès de Jacques Chirac, ancien Président de la France, survenu le 26 septembre 2019, Mingwa BIANGO, fondateur du site d’information congo-liberty.com , déclare sur les ondes de la Radio Nationale Sud-africaine, que l’ancien président français restera dans la mémoire des Congolais, comme celui qui a participé aux massacres de milliers des leurs, pour voir revenir au pouvoir son ami Denis Sassou-NGuesso.

Ecouter l’intégralité de la réaction de Mingwa BIANGO ci-dessous

Source : Channel Africa.com

Chirac-Sassou

Joseph OUABARI rappelle le soutien de Jacques Chirac à la dictature congolaise

Au moment où les Français et les amis du président Jacques Chirac, à travers le monde, affectés par le décès de cette grande figure gaulliste, le pleurent, Nous, victimes vivantes des opérations militaires étrangères au Congo, soutenues par la France sous le mandat du président Jacques Chirac, lors du coup d’Etat du 5 juin 1997, n’avons toujours pas séché nos larmes.

Autant, nous nous inclinons devant la mémoire du président Jacques Chirac, autant nos pensées demeurent tournées vers ces milliers de congolais qui ont payé le prix de ces tourments du 5 juin 1997 au Congo.

La mort est ultime. Et tous, nous réunit dans la boue pour finir.

Paris le 27 septembre 2019 - Ouabari Mariotti ****************************************************************************

THÈME : L’IMPÉRATIF D’UNE TRANSITION POLITIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE

Inscription et Renseignements : minguabiango@gmail.com

Téléphone : +336 99 43 32 46

INTERVIEW

(Modalités et réservation avant le 07 octobre 2019)

Programme des rencontres avec la diaspora du Congo-Brazzaville aux USA

– RALEIGH / CARY (NORTH CAROLINA)

Date : Vendredi 11 octobre 2019

Lieu : SHERATON RALEIGH HOTEL

421 South Salisbury street-Raleih North Carolina 27601 USA

– WASHINGTON DC

Date : Dimanche 13 octobre 2019

Lieu : SHERATON PENTAGON CITY HOTEL

900 South orme street , Arlington Virgine 22204 USA

– NEW-YORK / NEW JERSEY

Date : Mardi 15 octobre 2019

Lieu : HILTON NEW YORK HOTEL MIDTOWN

1335 Avenue of Americas, New York, NY, 10019 USA

CONTACT : minguabiango@gmail.com ; Téléphone : +336 99 43 32 46

TOGETHER FOR PEACE, JUSTICE AND DEMOCRACY

********************************************************

GRAND DÉBAT SUR LA TRANSITION POLITIQUE ET PACIFIQUE – SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 À PARIS 14H00-20H00( Places limitées )

Inscription obligatoire : minguabiango@gmail.com

Téléphone : +336 99 43 32 46

