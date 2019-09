HistoricitÃ© de la diplomatie congolaise, Ã  travers lâ€™itinÃ©raire du patriarche David Charles GANAO. Par Wilfrid Sathoud

1965 : David Charles GANAO, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo

et premier diplomate de l’histoire du Congo indépendant, sur la tribune des Nations Unies.

1

Après avoir été portée sur les fonts baptismaux depuis le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire, notre pays la République du Congo, qui accédera à la souveraineté nationale le 15 aout 1960, suite à la proclamation de son indépendance par l’Abbé Fulbert Youlou à Brazzaville, en présence du ministre d’Etat André Malraux, représentant de l’ancienne puissance coloniale française, sera confrontée à la suite de la ratification des accords de transfert de compétence précèdent son admission à siéger au sein de l’Organisation des Nations Unis (ONU), au problème du manque de cadres spécialisés dans différents domaines, y compris celui de la diplomatie et des relations internationales, qui était à l’origine placé sous l’autorité de Stéphane Robert Tchitchelle, agissant en qualité de Vice-Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Affaires Etrangères, délégué du Chef du Gouvernement à Pointe-Noire, et Député-Maire de la Ville de Pointe-Noire .

C’est donc sur cette optique que trois fonctionnaires évoluant dans les secteurs de la santé et de l’éducation nationale, à savoir : Matthieu Ouatoula, Bernard Kolelas et David Charles Ganao, seront sélectionnés par voie de concours pour suivre une formation de deux ans dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales au Quai d’Orsay, siège du ministère français des affaires étrangères, dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération et d’assistance technique ratifiés entre les gouvernements français et congolais, à l’orée de la proclamation de l’indépendance de la République du Congo.

David Charles Ganao à qui reviendra par la suite la lourde charge d’assumer en second ressort, après Stéphane Tchitchelle, les hautes fonctions de ministre des affaires étrangères dans le gouvernement dit des techniciens constitué par Alphonse Massamba-Debat, au lendemain de la fin du règne de la première République du Congo et de la chute du Gouvernement de l’Abbé Fulbert Youlou, qu’il représentait déjà à New-York, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo aux Etats Unis d’Amérique (USA) et de Représentant Permanent du Congo-Brazzaville à l’Organisation des Nations Unies (ONU), suite à sa formation préalable de diplomate effectuée pour la partie théorique au Quai d’Orsay à Paris, et pratique à Londres, au bureau de l’ambassade de France aux Royaumes Unis .

Né le 20 juillet 1928 à Djambala dans la région des Plateaux, et décédé le 6 juillet 2012 à Paris en France, dans sa 83eme année, le patriarche David Charles Ganao, qui était issue d’une famille aristocratique descendant du trône royale Téké, amorcera sa carrière administrative de fonctionnaire d’Etat, après avoir parachevé ses études primaires, secondaires et professionnelles couronnés par différents diplômes et certificats graduels successivement obtenus à l’Ecole Primaire de Djambala dans les Plateaux, l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) de Mouyondzi dans la Bouenza, et à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud en France, comme instituteur dans un premier temps, avant de devenir entre 1950 et 1959 : Inspecteur régional de l’enseignement puis inspecteur général délégué de l’enseignement primaire, et d’occuper par la suite le poste de directeur des affaires politiques et des organisations internationales au ministère des affaires étrangères, puis d’être nommé Ambassadeur du Congo aux Etats Unis et aux Nations Unis en poste à New-York, en remplacement de Emmanuel Damongo-Dadet, qui était pourtant de la même obédience politique que le Président Fulbert Youlou, au sein de l’Union Démocratique pour la Défense des Intérêts Africains, affilié au Rassemblement Démocratique Africain (UDDIA-RDA), et avait eu la primeur d’assumer cette prestigieuse fonction diplomatique.



Emmanuel Damongo-Dadet, 1er Ambassadeur du Congo-Brazzaville aux USA; avec le Président américain John Kenedy à la Maison Blanche





Sur la sphère du microcosme politique local congolais de l’époque, David Charles Ganao était un fervent militant du Mouvement Socialiste Africain (MSA) de Jacques Opangault, alors affilié à la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO), et donc opposé à l’UDDIA-RDA. Ce qui n’empêchera pas outre mesure le Président Fulbert Youlou, de nommer ce haut fonctionnaire émérite qui n’était pourtant pas de la même obédience politique que lui, aux fonctions d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo aux USA, cumulativement avec les fonctions de Représentant Permanent du Congo à l’ONU, après avoir préalablement parrainé sa candidature à ce stage de formation en diplomatie et relations internationales dispensé par le Quai d’Orsay, et accordé une suite favorable à son recours aux fins de réclamation d’un éventuel reclassement dans les cadres réguliers du personnel diplomatique et consulaires de la fonction publique, dont la teneur suit, qui a était entretemps recommandé à l’époque au Ministre de la Fonction Publique Victor Sathoud, par son collègue Ministre de l’Education Nationale, et dignitaire de la couronne royale Teke, Prosper Gandzion, avec les annotations suivantes : « A mon commandant avec le souhait de pouvoir très rapidement remédier à cette situation très désobligeante ».

David Charles GANAO

Ministère des Affaires Etrangères

BRAZZAVILLE

Brazzaville, le 18 Juillet 1961

A

Monsieur le Président de la République

Chef du Gouvernement

(Ministère de la Fonction Publique)

BRAZZAVILLE

S/C de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de soumettre à votre haute bienveillance l’irrégularité que comporte l’arrêté N°2.422/FP du 3 juillet 1961 portant changement de cadres de fonctionnaires de la République du Congo ;

M.M. GANAO et OUATOULA, respectivement Inspecteur Primaire (Catégorie I B) et Inspecteur Principal (Catégorie II B) dans leurs cadres antérieurs deviennent tous deux attachés des Affaires Etrangères de 3ème échelon stagiaire (Catégorie II B).

En apparence, cela semble ne rien signifier, et l’on pourrait même penser qu’une telle comparaison frôle la prétention.

En réalité, il s’est glissé là une anomalie dont il conviendrait d’établir sans équivoque l’évidence, en soulignant quelques points capitaux qui semblent avoir totalement échappé à l’attention des interprétateurs de textes règlementaires, lors de la préparation de l’arrêté précité :

L’article 3 du décret N°61-143/FP du 25 Mai 1961 portant statut commun des cadres du Personnel diplomatique et consulaire stipule que la catégorie B de ces cadres comporte deux grades :

Le grade supérieur (ou I B) réservé aux chefs de division des Affaires Etrangères et qui est l’homologue du I B des Services Administratifs et Financiers (chefs de division) et du I B de l’Enseignement (Inspecteurs Primaires).

Le grade inférieur (ou II B) revenait aux Attachés des Affaires Etrangères dont les correspondants sont d’une part les Attachés des Services Administratifs et Financiers, d’autre part les Inspecteurs Primaires Adjoints et les Instituteurs Principaux.

L’article 28 du même décret précise (reprenant ainsi les dispositions générales définies à l’article 2 du décret N°60-132/FP du 5 Mai 1960) que le passage de fonctionnaires de cadres existants de la République du Congo aux nouveaux cadres du Personnel diplomatique et consulaire doit strictement s’opérer au niveau de CATEGORIES IDENTIQUES.

Dans tous les cadres de la Fonction Public de la République du Congo, le I B constitue le grade supérieur de toutes les catégories B dédoublées, quoique les échelonnements indiciaires varient avec les Services.

Le fait qu’un même indice se retrouve dans plusieurs catégories (à des échelons différents bien entendu) ne peut en aucun cas tolérer la confusion, moins encore la fusion de ces dernières qui doivent rester et restent absolument différentes les unes des autres.

La fusion des deux grades de la catégorie B de l’Enseignement, grades dont les échelonnements indiciaires sont fort différents (l’un suivant l’échelle 6 et l’autre l’échelle 7 : Journal Officiel de la République du Congo du 1er Octobre 1960 page 731) en un seul B inférieur des cadres du personnel diplomatique et consulaire ne s’appuie sur aucun texte règlementaire.

Il ressort nettement de ces considérations que l’arrêté N°242/FP du 3 juillet 1961 m’a désavantagé par rapport à moi-même en m’infligeant une rétrogression qui ne peut se justifier.

En effet, je conçois peu qu’ayant appartenu au B supérieur de l’Enseignement, je me voie refuser le B identique des cadres du Personnel diplomatique et consulaire. Je n’ai point l’intention de prétendre à un avancement quelconque, mais je voudrais tout simplement faire constater que j’ai perdu le bénéfice d’un grade acquis : la catégorie I B (en d’autres termes le grade supérieur de la catégorie B).

Il me parait hors de doute de conclure qu’il s’est glissé à mon détriment, sinon une injustice, mais du moins une erreur sur laquelle j’ose espérer que les Services responsables ne sauraient manquer de revenir car, dans l’esprit des textes en vigueur dont on ne peut que trop souhaiter une application intégrale, uniforme et équitable, le changement de cadres se fait à concordance de catégorie, les indices pouvant, quant à eux, être soumis à des ajustements.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de mon entier dévouement et celle de mon profond respect./-

D.C. GANAO

Sous le régime dit « révolutionnaire » de la deuxième République du Congo, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur David Charles Ganao sera élévé à la dignité de Ministre des Affaires Etrangère, par décret N°63-273 du 16 Aout 1963 portant nomination des membres du gouvernement provisoire, constitué par Alphonse Massamba-Debat, d’abord en qualité de Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et Ministre des Armées, avant son élévation à la magistrature suprême, ponctuée par la nomination du Professeur Pascal Lissouba, en qualité de Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Agriculture, des Eaux et Forêts et de l’Economie Rural, qui le confirmera dans cette nouvelle équipe gouvernementale définitive, en qualité de Ministre des Affaires Etrangères et de l’Information, puis ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, du Tourisme, de l’Aviation Civile et de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), suite au remplacement de Pascal Lissouba par Ambroise Noumazalaye à la tête du gouvernement de la deuxième République du Congo, mis en place le 26 avril 1966.

Lorsque le Président Massamba-Debat décide de démettre Ambroise Noumazalaye, pour assumer exceptionnellement d’abord lui-même, les fonctions de Premier-Ministre Chef du gouvernement, David Charles Ganao sera débarqué du gouvernement, pour être affecté par la suite en Suisse, entre 1969 et 1971, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de ce qui deviendra alors la République Populaire du Congo, cumulativement avec les fonctions de Représentant Permanent du Congo à la Confédération Helvétique en poste à Berne, et auprès des Organisations du système des Nations Unies à Genève, sous le régime du Président Marien Ngouabi.

1973 : David Charles Ganao, 2e à partir de la droite, autour de Lambert Galibali, du Cardinal Emile Biayenda, des Abbés Badila et Batantou

En 1973, David Charles Ganao sera rappelé au gouvernement constitué par le Premier Ministre Henri Lopes, toujours en charge du même portefeuille ministériel des Affaires Etrangères. A ce titre, il représentera la République Populaire du Congo à la trentième session de l’Assemblée Générale de l’ONU, où il prononcera le discours historique suivant, à la 2380e Séance plénière du Mercredi 8 octobre 1975 sur la tribune du siège des Nations Unis à New-York :

M. GANAO (Congo) : Le débat général qui touche à sa fin aura été très riche d’enseignements pour notre organisation. Les analyse que de nombreux chefs de délégation ont faites sur la situation internationale, les propositions que d’éminentes personnalités ont avancées concernant les solutions à certains problèmes qui préoccupent notre organisation, contiennent à nos yeux, des éléments dignes d’intérêt. La délégation de la République Populaire du Congo qui n’intervient que maintenant, n’a donc pas la prétention de jeter du nouveau dans notre réflexion commune.

Nous venons plutôt préciser ou réaffirmer nos positions sur quelques-unes des questions d’actualités, à un moment particulièrement dangereux de notre histoire, où une certaine confusion savamment entretenue risque d’amener les peuples du monde à douter d’eux-mêmes.

Nous avons, en République Populaire du Congo une confiance totale en l’Organisation des Nations Unies. Et c’est justement parce que nous plaçons en elle non seulement notre confiance, mais aussi nos espérances, que nous nous sentons le devoir chaque fois que cela nous parait nécessaire, de dire au besoin avec force ce que nous croyons ou savons être juste.

Que l’on se souvienne seulement des prises de position qui ont été les nôtres ici par exemple, le rétablissement de la République Populaire de Chine dans ses droits, l’admission de la République Démocratique Allemande comme Etat membre à part entière de notre Organisation. Nous avons été traités à l’époque, ainsi qu’un nombre fort restreint de pays du tiers monde, comme des illuminés, comme des trouble-fêtes, voire des analphabètes politiques. Aujourd’hui, l’histoire, qui seule a toujours su rétablir la vérité, est venue nous donner raison. C’est pourquoi nous disons que, chaque fois qu’un pays vient s’adresser librement à cette assemblée, il apporte sa modeste contribution à la recherche des solutions aux maux qui rongent l’humanité.

C’est sans prétention aucune que nous voulons rappeler que les peuples du tiers-monde, c’est-à-dire les peuple d’Asie, d’Amérique latine, et d’Afrique sont murs, et qu’il rejettent globalement l’exploitation et le néo-colonialisme sous toutes leurs formes. Il importe donc que nous, pays du tiers monde, reflétions désormais par rapport à nous-mêmes, c’est-à-dire par rapport aux intérêts fondamentaux des masses populaires que nous représentons. Il nous faut, à partir de nos propres analyses, avoir une vision claire des problèmes du monde si nous voulons en orienter les solutions.

Nous ne devons plus nous laisser gagner par des affirmations spécieuses et pernicieuses propres tout simplement à nous induire en erreur et à nous maintenir dans l’ignorance, pour mieux nous laissé exploiter. Pour nous, il n’y a pas de peuple mauvais, il y a des gens des régimes impérialistes, fascistes, colonialistes, racistes et exploiteurs, et ce sont ces régimes qui existent encore nombreux de nos jours qu’il nous faut combattre.

Hier, l’on nous interdisait d’aller à Moscou ou à Pékin, parce qu’il y avait là-bas un monstre qui s’appelle le communisme. Aujourd’hui, la plus part des pays coopèrent avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et avec la République Populaire de Chine, et il n’a été demandé à personne que nous sachions de devenir rouge pour autant. Encore que devenir rouge, c’est l’indispensable choix de demain, le seul qui place le pouvoir de manière effective et réel entre les mains du peuple.

1975 : Cérémonie officielle d’ouverture des travaux du 2e Congrès Ordinaire du PCT, sous la présidence du Commandant Marien Ngouabi, avec Ange-Edouard Poungui à l’extrême droite, autour du président de l’Angola Indépendante et leader du MPLA, Antonio Agostinho Neto, assistés des délégations des pays frères et amis, dont celles du PCUS (URSS), du PCC (Chine, et de Cuba, etc….

Le Congo en ce qui le concerne, à, en toute liberté de conscience, choisi de devenir rouge sous la direction du PCT (Parti Congolais du Travail) et de son Président, le Commandant Marien Ngouabi. Ce choix explique, ainsi que le réaffirmait solennellement notre président, il y a deux mois à Kampala, toutes nos prises de position qui obéissent exclusivement aux principes fondamentaux de notre politique, laquelle a pour toile de fond l’internationalisme prolétarien, la lutte anti-impérialiste, anticolonialiste et anti-néocolonialiste. Ce choix nous place aux cotés de toutes les causes justes, dont le triomphe n’est finalement qu’une question de temps, ainsi que viennent de le prouver d’ailleurs les éclatantes victoires que les héroïques peuples vietnamien et cambodgien ont remportées récemment sur l’impérialisme, victoires qui constituent un puissant levier pour ceux qui luttent encore de nos jours.

Après cinq ans d’absence, les fantoches de la clique de Lon Nol ne l’ayant jamais représenté que dans leurs illusions, le peuple du Kampuchéa vient donc de reprendre son siège usurpé. L’important discours prononcé en son nom par le prince Norodom Sihanouk, président du Front de l’Union nationale du Kampuchéa (2376e séance), constitue une contribution de qualité aux travaux de cette session.

Malheureusement, il se trouve encore des Etats qui, malgré les échecs politiques et les cuisantes défaites militaires essuyées ici et là, continuent de s’opposer au sens de la route de l’histoire et empêchent aujourd’hui le peuple vietnamien d’œuvrer avec nous au renforcement et à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde, qui sont et demeurent les objectifs primordiaux de notre organisation. Nul doute que, là encore, les fervents des politiques d’anachronisme subiront de nouvelles défaites.

Nous demeurons convaincus du triomphe de la juste lutte du peuple coréen pour la réunification pacifique de sa patrie, à l’abri de toutes les ingérences étrangères, notamment après le retrait des troupes américaines qui y stationnent sous la bannière des Nations Unies. Que le peuple coréen trouve ici l’expression du soutien résolu du peuple congolais.

Ce même soutien, la République Populaire du Congo l’accorde au peuple Palestinien, dans l’implacable lutte de libération qu’il mène contre l’impérialisme et le Sionisme. La cause Palestinienne est une cause juste qui nous engage totalement au Congo, qui devrait et qui doit engager tous ceux qui, ici ou ailleurs parlent de paix, de justice et de liberté. Un peuple a été cruellement arraché à sa terre et se trouve placé aujourd’hui dans la douloureuse obligation de se signaler à la conscience du monde, parfois par des actes auxquels le contraint la surdité dont est atteint l’occident capitaliste. Le peuple palestinien a droit à une patrie, tout comme les pays arabes, que nous soutenons fermement, ont le droit de récupérer leurs territoires illégalement occupés par Israël depuis 1967.

Mais nous disons, en République Populaire du Congo, que l’occupation des territoires arabes n’est qu’une conséquence de la spoliation du peuple palestinien et, dès lors, nous sommes fondés à croire que tout règlement du conflit qui ne tiendrait pas compte des droits des Palestiniens serais précaire. Et nous voulons par ailleurs dire ici qu’il ne serait pas de bonne politique d’ignorer l’existence du peuple juif installé en Israël. Au Congo, vous l’avez entendu plus haut, nous condamnons les régimes et leur politique, et non les peuples. Dans le cas d’espèce nous condamnons fermement la politique sioniste, hégémoniste, expansionniste et arrogante d’Israël, et non le peuple juif qui ne saurait être indifférent des autres peuples de la terre.

Si la première moitié de notre siècle a été celle où, en l’espace de 20 ans, les égotismes, les ambitions et les folies des hommes ont failli à deux reprises anéantir le monde, la seconde quant à elle sera dominée sans conteste par le développement des luttes de libération, notamment en Afrique. L’on ne peut qu’être heureux de voir la carte politique du globe enregistrer jour après jour des modifications positives profondes, dans le sens des aspirations légitimes des peuples.

La guerre de libération des peuples d’Afrique, a libéré, on le sait, le peuple portugais, lui-même victime du fascisme le plus abject de notre temps. Les rêves insensés de Salazar et de Caetano ont connu le sort que l’histoire a toujours réservé à toutes les entreprises rétrogrades et criminelles.

Après la Guinée-Bissau, trois autres pays frères, la Mozambique, le Cap-Vert et ses souverainetés. Nous saluons chaleureusement leur admission à l’Organisation des Nations Unies et c’est également pour nous l’occasion de saluer la mémoire des illustres combattants pour la liberté, tombés au champ d’honneur de la lutte pour l’indépendance.

Mais la communauté internationale doit dès maintenant, se pénétrer du sens du nouveau devoir qui lui incombe : celui d’aider ces jeunes Etats à panser les plaies d’une guerre injuste qui leur a été imposée et dont leur économie n’a que trop souffert.

Et maintenant je parlerai de l’Angola nous nous accordons à reconnaitre qu’a un mois de l’accession de ce pays à l’indépendance, la situation en Angola demeure préoccupante, nous entendons pour ce qui nous concerne, dénoncer au sein de notre organisation les incendiaires qui crient « au feu » !. La guerre qui sévit aujourd’hui en Angola est un foyer de plus allumé par l’impérialisme, dans le but de placer à la tête de l’Etat qui va naitre des hommes à sa solde et entièrement acquis à ses intérêts dont il s’escrime partout, on le sait, à assurer la pérennité.

Le peuple Angolais a payé un lourd tribu pour sa libération et n’aspire plus qu’à l’indépendance dans la dignité et la concorde nationale. Une indépendance dont il entend jouir pleinement parce qu’elle ne lui aura pas été octroyée. Le peuple congolais soutient fermement le peuple frère d’Angola, et plus particulièrement les vaillants combattants du MPLA (Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola) véritable et seuls artisans de l’indépendance. Nous demandons aux colonialistes retardataires, aux racistes englués dans leurs égoïsmes et aux impérialistes rapaces de comprendre que le temps de l’Angola de « Papa » est à jamais révolu.

Il reste toutefois bien entendu que tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur race, ont la place qui leur revient en Afrique, ainsi que le déclarait ici même, il y a quelque jours (2370e séances), le Maréchal Idi Amin Dada, président de la République de l’Ouganda, président en exercice de l’OUA. Et comme également l’affirmait tout récemment la direction politique du MPLA, tous les Blancs et notamment les Portugais installés en Angola et qui sont prêts à s’accommoder de la nouvelle situation, n’ont aucune raison de partir, et devraient au contraire, rester dans le pays pour apporter leur contribution à son indispensable reconstruction.

Aussi, voudrions-nous lancer, du haut de la tribune de l’Assemblée générale, un appel pressant au monde pour qu’il soit laissé aux Angolais le soin de régler eux-mêmes leurs problèmes.et de conduire leur pays à l’indépendance, dans le respect de son intégrité territoriale. Nous condamnons d’avance toute velléité de sécession et nous disons que l’Angola indépendant examinera lui-même et lui seul le cas des « particularismes », tels que celui du Cabinda.

La situation en Rhodésie et en Afrique du Sud n’a, par contre, nullement évolué. Les régimes racistes et minoritaires d’Afrique australe n’ont tiré aucun enseignement de la magistrale leçon que l’histoire vient de donner au régime fasciste portugais de Salazar et Caetano. Iam Smith s’entête dans la rébellion et Volster s’enlise dans l’apartheid, toutes deux des voies sans issue et irrémédiablement condamnées.

L’Occident capitaliste porte seul la responsabilité d’une situation qui, de violence en violence, connait une escalade pouvant déboucher sur l’affrontement des communautés raciales, en dépit de la volonté milles fois prouvées des Africains de ne pas répondre à un racisme aveugle, abominable et stupide par un autre racisme tout aussi condamnable.

L’Afrique indépendante, qui avait commencé à croire, et de toute bonne foi, que toutes les voies pouvant conduire au règlement des situations en Rhodésie et en Afrique du Sud devaient être recherchées sans exclusive, a définitivement réalisé que seule la lutte armée permettra de mettre fin au règne de l’injustice et de l’anachronisme. La République Populaire du Congo ne peut que se féliciter du soutien accru que l’OUA apporte aux mouvements de libérations du Zimbabwe et de l’Afrique du Sud.

Nous demandons une fois de plus et avec force le transfert sans condition du pouvoir à la majorité su peuple zimbabwé.

S’agissant de la Namibie, nous entendons que l’Organisation des Nations Unies prenne toutes ses responsabilités car, s’il est exact que les Etats africains se sentent plus concernés que d’autres par ce problème, il n’en demeure pas moins vrai que, sur le plan du droit et de la morale, la question de la Namibie oppose toute notre organisation à l’Afrique du Sud. L’ONU dispose, dans le cadre de ses propres textes des clauses qui lui permettent objectivement de régler son problème avec l’Afrique du Sud ; il suffit de les appliquer.

Nous nous félicitons des efforts déployés par les nations européennes pour un rapprochement plus étroit et une meilleure compréhension entre leurs peuples. Nous estimons, en effet, qu’après la seconde guerre mondiale et la guerre froide qui lui a succédé la détente qui se réalise progressivement en Europe est un pas important sur la route qui mène à la paix. Aussi, disons-nous que les résultats de la Conférence d’Helsinki, pour modestes qu’ils soient, n’en constituent pas moins un jalon porteur d’espoir.

Mais l’Europe, où a jailli l’étincelle des deux grandes guerres mondiales qui ont failli anéantir le monde, aurait tort de penser qu’elle serait en sécurité alors que le tiers monde serait lui en insécurité. C’est pourquoi, notre intérêt commun demande que l’Europe, qui a connu les affres de la guerre s’abstienne s’allumer les foyers d’incendie ou d’alimenter comme elle le fait de par le monde, et plus particulièrement en Afrique australe.

La détente internationale, la non-ingérence dans les affaires des Etats devraient, du point de vue de notre délégation, constituer des préalables discussions sérieuses sur le désarmement.

Nous disons, une fois de plus, que les pays opprimés et exploités, qui sont aujourd’hui encore exposés à toutes sortes d’intervention et d’agressions, ont le droit et le devoir de se défendre. Cependant, la République Populaire du Congo se tient prête à prendre part à une conférence mondiale sur le désarmement si elle était convoquée sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, et ceci dans l’espoir qu’un dialogue empreint de franchise pourrait s’instaurer autour d’un problème de plus en plus préoccupant.

Nous ne pouvons parler de désarmement sans tout de suite penser à la Charte des Nations Unies, car l’un et l’autre font apparaitre des inégalités intolérables au sein de la communauté internationale, où les uns peuvent décider en lieu et place de tous les autres demeurent réduits à exprimer une opinion – dont il n’est d’ailleurs pratiquement tenu aucun compte – dans le règlement des problèmes qui nous concernent tous.

La décision relative aux questions cruciales dont dépendent la vie de l’Organisation et l’avenir de l’humanité continuent d’être le privilège d’une minorité d’Etats Membres. Aussi réaffirmons-nous avec force que la Charte, qui correspondait certes à la carte politique du monde à une époque donnée, à aujourd’hui besoin d’être révisée pour être adapté aux réalités nouvelles.

Le droit de veto, par exemple, devenu un instrument de pression des pays du tiers monde par les puissances occidentales, doit disparaitre. L’illustration frappante du caractère anachronique et inique de l’utilisation du droit de veto a été donnée par le comportement haineux du Gouvernement des Etats Unis, qui a empêché l’admission amplement méritée de la République démocratique du Viet Nam et de la République du Sud Viet Nam à l’Organisation des Nations Unies.

Le double veto américain est venu apporter de l’eau au moulin des détracteurs de notre organisation qui considèrent le Conseil de sécurité comme une enceinte hors d’écho, comme un organe muré dans l’Escurial, où rident sans cesse les fantômes de l’irréel. Cet événement, on s’en souvient a vu l’épanouissement morbide de la solitude d’une grande et respectable puissance, les Etats-Unis d’Amérique à qui pourtant le peuple héroïque du Viet Nam dans son noble désir de tourner une page des plus sombres de l’histoire contemporaine, tend une main amicale.

Notre pays, qui a constamment soutenu la guerre héroïque de résistance et de libération nationale que le peuple vietnamien a menée avec succès contre les envahisseurs étrangers, est plus que jamais convaincu que le peuple vietnamien ami triomphera de toutes les manœuvres auxquelles nous assistons aujourd’hui.

C’est ce qui nous conduit à dire une fois de plus que c’est seulement lorsque ces deux questions du désarmement et de la révision de la charte auront été abordées avec courage qu’un pas décisif sera fait dans la voie de l’indispensable démocratisation des relations internationales. Alors, seulement, et alors pensons –nous, les problèmes économiques, dont la discussion ici ou ailleurs met tous les jours un peu plus en lumière les égoïsmes des uns, donc des possédants, face à la misère des peuples qui manquent du minimum, pourront eux aussi être examinés sous un éclairage nouveau. En attendant, nous demandons aux pays industrialisés de comprendre que les rapports économiques inégaux qui régissent le monde constituent objectivement une menace réelle à la sécurité et à la paix internationales. Il faut que la politique d’aumône pratiquée par les pays industrialisés cède la place à une coopération mutuellement avantageuse où chacun a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir.

La sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale, après avoir brisé le cercle de fer des prudences et de l’immobilisme, a permis à notre organisation de prendre des décisions qui promettent la fin des rapports de dépendance et de domination qui jusqu’ici ont régi le commerce international, et l’instauration d’une coopération nouvelle conçue dans une optique de dialogue et non point de confrontation, dans le respect de la diversité culturelle et des déterminations spécifiques de nos différentes nations.

Les acquis de cette session historique viennent d’être consolidés par les résultats forts appréciables que la septième session extraordinaire a permis d’atteindre, contribuant ainsi à accélérer le processus d’édification d’un système nouveau de relations internationales qui posent, d’une manière précise, les principes devant guider la conduite de chacun de nos Etats. Dans une telle approche, la technologie hautement maitrisée par mes uns et mise au service des matières premières dont sont abondamment pourvus les autres, établirait entre nations des deux camps une complémentarité qui ne pourrait que mieux asseoir l’équilibre combien fragile que tente de réaliser notre monde.

Ce sont là les quelques considérations qu’au nom du Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, le camarade Marien Ngouabi, notre délégation avait le devoir de soumettre à la reflexion de l’Assemblée générale à sa trentième session.

Nous sommes convaincus que, grâce à sa sagesse et aux éminentes qualités d’homme d’Etat qui le désignaient tout naturellement à la présidence par élection unanime de cette trentième session, ce dont nous le félicitons chaleureusement, et grâce aussi au concours toujours précieux du Secrétaire général, M. Thorn, successeur de mon ami et frère Abdelaziz Bouteflika, dont l’Afrique n’a que des raisons d’être tous les jours plus fière, saura canaliser les énergies pour que les résultats de nos travaux aillent dans le sens du progrès, du rapprochement des peuples et de la paix. (Extrait Documents officiels 2380e séance plénière 30e Assemblée Générale des Nations Unies).

Après avoir représenté valablement son pays le Congo-Brazzaville aux USA et à l’ONU, au lendemain de l’indépendance, avant d’assumer à deux reprises les hautes fonctions de Ministre des Affaires Etrangères, successivement sous les régimes des Présidents Alphonse Massamba-Debat et Marien Ngouabi, la carrière diplomatique du patriarche David-Charles Ganao, sera orientée vers les institutions spécialisées du système des Nations Unies, qu’il servira pendant longtemps en qualité de fonctionnaire international dans l’exercice de différentes fonctions consulaires, parmi lesquelles nous citerons entre autre celles de : Directeur aux Nations Unies chargé des Territoires coloniaux et sous tutelle (1971), Ambassadeur Représentant Résident de l’ONU en Haute-Volta, actuel Burkina-Faso (1972), Directeur Divisionnaire à l’ONU, Secrétaire Exécutif adjoint de la CEA (1976-1979), et de Directeur de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), chargé des relations extérieures, de l’information, du secrétariat, des ONG, des services des conférences, en poste à Viennes en Autriche (1979-1985). D’où il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1986.

A la faveur du renouveau démocratique post Conférence National Souveraine des années 1991-1992, David Charles Ganao se portera candidat à l’élection du Premier-Ministre Chef du gouvernement de la transition démocratique, remportée au deuxième tour du scrutin, dans la salle des conférences du Palais des Congrès de l’époque (actuel Palais du Parlement), par l’expert financier André Milongo face au professeur Pascal Lissouba, éminent homme des sciences et ancien Premier Ministre Chef du gouvernement sous la deuxième République du Congo, dans lequel faisait également partie intégrante à l’époque, Son Excellence Monsieur David Charles Ganao, en qualité de Ministre des Affaires Etrangères, au moment où André Milongo assumait les fonctions de Trésorier Payeur Général (TPG).

Au sortir des travaux de la Conférence Nationale Souveraine, David-Charles Ganao sera désigné pour siéger au Conseil Supérieur de la République, Parlement de transition, alors présidé par Monseigneur Ernest Kombo (1991-1992), avant de créée son parti politique dénommé UFD (Union des Forces Démocratiques), sous la bannière duquel il sera élu député de son fief natal de Djambala à l’Assemblée Nationale, et par la suite investit candidat à l’élection présidentielle de 1992.

A l’issue de cette élection présidentielle de 1992, David Charles Ganao, le candidat de l’UFD, sera classé 7e au premier tour du scrutin, avec environ 2,86% des suffrages, derrière : Jacques Joachim Yhomby Opango du RDD (3,49% de voix), Jean Pierre Thystére Tchicaya du RDPS (5,78% de voix), André-Milongo à titre indépendant (10,18 de voix), Denis Sassou Nguesso du PCT (16,87% de voix), Bernard Kolelas du MCDDI (20,32% de voix), et Pascal Lissouba de l’UPADS, qui mènera la tête de peloton (35,89% de voix), jusqu’à se faire élire au 2e tour de ce scrutin avec 61,32 des voix, comme premier Président démocratiquement élu au suffrage universel direct de l’histoire du Congo.

1992 : Pascal Lissouba et David-Charles Ganao sur l’esplanade du Palais des Congrès,pendant le déroulement des travaux de la Conférence Nationale Souveraine.

Dans la perspective de la préparation des élections présidentielles, législatives, locales et municipales de 1997, le Patriarche David-Charles Ganao, qui deviendra par la suite un éminent membre du collège des Présidents des partis de la mouvance présidentielle, sera nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le 27 Aout 1996, en remplacement de Jacques Joachim Yhomby Opangault, par décret présidentiel signé du Professeur Pascal Lissouba.

A ce titre, il constituera un cabinet de 30 Ministres de plein portefeuilles et 8 Secrétaires d’Etat, pendant que se profilait déjà à l’horizon les présages conflictuels laissant transparaitre dans le microcosme politique national congolais, le spectre des affrontements armés entre les forces loyales au Président Lissouba, et celles favorables à son prédécesseur Denis Sassou Nguesso.

En plein conflit armée déclenché à Brazzaville depuis le 05 juin 1997, le Président Pascal Lissouba procèdera à un remaniement ministériel qui débouchera sur le remplacement de David-Charles Ganao, au poste Premier Ministre, Chef du Gouvernement, par Bernard Kolelas, avec lequel ils avaient effectués ensemble au début des années 60, le stage de formation en diplomatie et relations internationales au Quai d’Orsay, à Paris, en France.

Après la victoire militaire des forces favorables à l’ancien Président Denis Sassou Nguesso, qui se réinstallera au pouvoir à partir du 15 octobre 1997, le Patriarche David Charles Ganao prendra le chemin de l’exile pour s’établir au Gabon, où il bénéficiera de l’hospitalité légendaire du Président El Hadj Omar Bongo Ondimba, avec qui ils se vouaient réciproquement estime et considération sans commune mesure, en leur qualité de dignitaires aristocratiques de la couronne Royale Téké.

1997 : Le patriarche David-Charles Ganao,en tenue traditionnelle à Djambala

Très attaché aux valeurs traditionnelles ancestrales Téké qu’il savait si bien harmonisés avec la culture moderne occidentale et anglo-saxonne, le « Ngantsé » (signifiant en langue locale Teke : Patriarche) David-Charles Ganao, qui était très adulé jusqu’à se faire appeler « Ipolo » par ses partisans de l’UFD, était à la fois un tribun dans l’aristocratie traditionnelle Teke, un leader charismatique, un citoyen du monde, et un homme d’Etat respectable et respecté, fédérateur et tolérant, qui se faisait distingué particulièrement par la tignasse de ses cheveux touffus, assortis de sa grande barbe grisâtre entourant son visage clair finement balafré, aimait bien mangé bio, se nourrir des mets de son terroir Téké, et s’entouré des symboles de sa culture traditionnelle, mis en exergue sur l’emblème de son parti politique, l’UFD (Union des Forces Démocratiques).

Revenu au bercail dans son pays d’origine le Congo, et sur ses terres natales de Djambala en 2005, le Patriarche David-Charles Ganao, se fera élevé 5 ans après au rang de Grand-Croix dans l’Ordre National du Mérite Congolais en 2010, par le Président Denis Sassou Nguesso, dont il fut par ailleurs témoin de mariage avec son épouse actuelle, Antoinette.

En dépit de son retrait volontaire de la scène politique actif, David-Charles Ganao conservera jusqu’à sa mort, le statut Président d’honneur de son parti, l’UFD, qui est actuellement présidé par le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, alors que son fils Cesar Léopold Ganao, succèdera au siège parlementaire de Député de Djambala.

Décédé le 6 juin 2012, en région parisienne dans sa 83e année, le Patriarche David-Charles Ganao, qui avait eu à convoler en noces avec une épouse congolaise, et une autre épouse américaine, était père d’une famille nombreuse. Conformément à ses dernières volontés il sera inhumé selon les rituels aristocratiques Téké dans son fief natal de Djambala, où et repose pour l’éternité.

Wilfrid Olivier Gentil SATHOUD

