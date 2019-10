INTERVIEW DE JOSEPH OUABARI : Pas d’Ã©lection prÃ©sidentielle en 2021 sans la rÃ©vision du fichier Ã©lectoral et une commission indÃ©pendante ; Sassou-NGuesso doit quitter le pouvoir pour le bien du Congo…

Joseph Ouabari-Mariotti est l’ancien ministre de la Justice du Président Pascal Lissouba. Il affirme que n’est l’élection présidentielle 2021, que si l’opposition fait front et obtient, la révision du fichier électoral et une commission électorale paritaire entre le pouvoir et l’opposition. A défaut, le candidat du pouvoir de Brazzaville est assuré de la victoire avec un score stalinien !

Diffusé le 04 octobre 2019, par www.congo-liberty.com

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter