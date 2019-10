Monsieur Sassou: Les Congolais vous dÃ©testent dÃ©jÃ  suffisamment, Ã©vitez que Kiki vous fasse haÃ¯r

Pascal Malanda

En 1946, le célèbre écrivain français Boris Vian publia sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, un roman policier au titre très évocateur : « J’irai cracher sur vos tombes ». Ce n’est pas tant le contenu de l’œuvre, mais le titre qui traduit ce que l’homme peut atteindre quand la haine aveugle prend le dessus. Une haine qui peut aller au-delà de la mort. Certains devraient s’en inspirer et méditer sur le traitement qui pourrait être réservé à leurs restes sur terre. Connaissant la violence des Congolais, rien d’étonnant que de voir un jour ce peuple écrire une œuvre collective intitulée : « Nous irons pisser sur vos tombes ».

Au Congo, la haine couve depuis des années. Elle est alimentée par une crise sans précédent qui vient s’ajouter aux multiples effets provoqués par la mal-gouvernance endémique. Et comme si cela n’était pas assez, voilà qu’un nouveau spectre hante le paysage politique national. En effet, ce qui n’était qu’une rumeur persistante hier, ressemble de plus en plus à une stratégie redoutable et machiavélique. Tout le monde sait que Sassou caresse depuis belle lurette, l’incroyable rêve de se faire succéder par son fils biologique. Si Eyadema, Bongo ou Kabila ont été remplacés par leurs rejetons, qu’est-ce qui empêcherait notre conducator suprême de suivre un si ‘’bon’’ modèle ? Mais cette candidature encore hypothétique, divise déjà le microcosme politique congolais, sans oublier les ravages qu’elle fait dans la famille des Nguesso.

La rumeur (toujours elle) affirme que Sassou a dû passer par le feu du changement de la constitution en octobre 2015 et s’imposer une présidentielle catastrophique en mars 2016, parce que son fils ne remplissait pas les conditions (âge) pour briguer la magistrature suprême. Pressentant la tension qu’allait susciter le rejet viscéral de la candidature de son fils (désormais éligible selon la nouvelle constitution de 2015), Sassou avait dû se résoudre à se présenter lui-même. Il craignait probablement que son fils ne soit à la hauteur du défi que constituait l’inévitable passage en force qui allait suivre un scrutin tripatouillé. Le fils aurait-il entre-temps accumulé assez d’expérience pour pouvoir braver le peuple congolais qui le rejette presqu’unanimement ?

Il m’a souvent été reproché, à tort ou à raison, une certaine indulgence à l’égard de Sassou. J’ai jusqu’à ce jour essayé de montrer à un compatriote, assumant dans des conditions très controversées, les fonctions suprêmes de l’Etat, l’inanité qui consiste à s’accrocher au pouvoir contre le bon sens élémentaire. Le bon sens nous apprend à accepter et intégrer la finitude des choses. Je continue néanmoins de croire (mais pour combien de temps encore ?) qu’il est encore possible de négocier une sortie pacifique, bien que le temps soit de plus en plus compté pour le régime acculé. Je crois qu’il existe un point de basculement avant lequel un compromis est possible et après lequel aucun retour n’est plus réalisable. Si cela s’assimile à la naïveté, je l’assume entièrement. Je voudrais toutefois rappeler que le principal souci qui m’anime est de faire à notre peuple, l’économie d’une guerre aussi monstrueuse qu’inutile. Le Congo nous ayant habitués à des alternances violentes et tragiques tout au long de son histoire, il est presque inévitable que la succession de Sassou se fasse dans la violence. Je serai le plus heureux de découvrir un jour prochain que ma crainte était infondée. Mais tout observateur averti peut constater sans peine que les violences pré et post-électorales deviennent de plus en plus dévastatrices au Congo. Tout le monde sait aussi que le pouvoir actuel se targue toujours de ramener la paix après les violences. Ma question est simple : Sommes-nous absolument incapables de négocier un consensus global avant que les violences n’éclatent ? Pourquoi réussissons-nous à ‘’conjurer’’ nos démons après les guerres, mais pas avant que celles-ci ne commencent l’anéantissement de tout espoir ? La guerre est-elle une fatalité dans notre société ? Est-il utopique de souhaiter à son pays une alternance politique sans qu’un seul cheveu ne tombe de la tête d’un seul Congolais ?

Un potentiel drame familial

On prête donc à Sassou le rêve (de moins en moins secret) de se faire remplacer par son fils. Au-delà de l’indécence et du caractère profondément antidémocratique de la démarche, je voudrais souligner l’injure ultime que Sassou ferait au peuple congolais en s’obstinant dans cette folie suicidaire. Non pas pour lui, mais pour son fils. J’imagine en passant, la réaction de ce même Sassou (très lucide à ses heures), si Lissouba avait évoqué dans un cercle restreint et fait fuiter de façon ‘’anodine’’, l’intention d’imposer sa fille Mireille Lissouba comme Présidente de la République. L’idée-même aurait été un casus-belli pour le grand ‘’démocrate’’ Sassou qui disait, il y a peu : « Lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l’accepter. » Comment ces mêmes ‘’démocrates’’ peuvent-ils accepter aujourd’hui une transmission dynastique du pouvoir ?

A en croire la rumeur qui enfle, ce qui se joue au sommet de l’Etat congolais n’est plus ni moins qu’une tragicomédie susceptible d’aboutir à un drame. Et ce drame pourrait même commencer au sein du clan présidentiel. Il suffit de revisiter les grands classiques grecs que sont Eschyle, Sophocle et Euripide pour comprendre qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Œdipe-Roi, Sophocle nous montre le tragique destin d’un prince. Ce dernier découvre en montant sur le trône qu’il est le responsable de la peste qui frappe le royaume parce que, sans le savoir, il a tué son père et a épousé sa propre mère.

Les caprices d’un enfant auquel on ne refuse rien

L’éducation des enfants relève de la sphère privée. Mais lorsqu’un enfant devenu adulte s’engage en politique, ses actes peuvent avoir un immense impact sur le reste du pays. Cela donne au citoyen, un droit de regard sur cette éducation. Le pouvoir n’est pas un jouet qu’on donne en cadeau de Noël ou d’anniversaire à un enfant capricieux. Dans les bonnes maisons, il est de bon ton de ramener un enfant gaffeur au bon sentiment. Si la fessée n’est plus de mise, la psychologie de l’enfance regorge de ressources suffisantes pour aider un père en détresse à surmonter le défi de recadrer son fils égaré.

Le curieux et tardif réveil de la presse internationale

La presse internationale, d’habitude si complaisante à l’égard des frasques des Nguesso, semble s’être donné le fin mot. Elle déballe à tour de bras les scandales financiers qu’elle couvrait d’un voile pudique depuis des années. A se demander si une main noire ne serait pas en train d’ouvrir les vannes de ces scandales. La cible désignée de ce tir croisé, n’est autre que le dauphin putatif. Après avoir été débarqué de la Société Nationale de Pétrole du Congo pour gestion approximative, serait-il sur le point d’obtenir la grande promotion qui consiste à gérer le Congo ?

Se trouvant au fond des abysses, le Congo a besoin pour se redresser, d’un vrai consensus national autour de patriotes dévoués, capables de redonner l’espoir à un peuple désabusé. Je crois en la présomption d’innocence et à ce titre, je ne vois pas sur quelle base je la refuserai à Kiki le pétrolier. Mais avec tous les scandales qu’il traîne, ne gagnerait il pas à se faire plus discret ? Faire profil bas, ne serait-ce pas la meilleure attitude en ces temps de grosses tempêtes ? Sauf à se dire que le jouet présidentiel est la seule planche de salut capable de protéger, le père et le fils.

Une stratégie catastrophique

Au regard des derniers développements sur la scène politique congolaise, on est en droit de se demander si Kiki ne serait pas (en partie au moins) responsable des récents déboires de son paternel à l’Elysée. Mais au lieu de reculer pour mieux sauter, d’essayer de prouver son innocence ou faire amende honorable, Kiki semble prendre son père en otage en lui mettant le couteau à la gorge : « La présidence ou je fais un malheur.»

Monsieur Denis Christel Sassou-Nguesso, s’obstiner à accéder à la magistrature suprême dans les conditions actuelles, vous prive d’avance de la moindre légitimité et vous condamne à régner par la terreur sur 99% des Congolais. Cette perspective ne vous a-t-elle jamais traversé l’esprit ?

Monsieur Denis Sassou-Nguesso, votre rejeton semble vous prendre en otage (à votre insu ?) et par voie de conséquence, vous pousse à prendre le peuple congolais en otage. Écoutez le DIVIN en vous et ressaisissez-vous au bord du gouffre. Parlez au cœur de ce peuple qui vous a tout donné et auquel vous avez tout arraché. Il est peut-être encore capable de vous trouver des circonstances atténuantes.

Parole de quelqu’un qui ne vous veut pas forcément du bien (vous en avez assez), mais qui ne souhaite pas votre malheur, à la différence des Congolais, de plus en plus nombreux, qui se taisent et attendent secrètement et patiemment votre ruine.

Pascal Malanda

