Repenser le PrÃ©sident africain : Lucien Pambou rÃ©pond Ã  Bankounda-MpÃ©lÃ©

Refonte constitutionnelle : pour un parlementarisme, pour un organe exécutif et un collège présidentiel au Congo à la place du président élu au suffrage universel.

Mon compatriote Bankounda parle de repenser le Président africain, on pourrait penser qu’il s’agit d’une réforme constitutionnel, pour moi c’est une refonte qui modifie la gouvernance politique, juridique, économique et sociale du Congo.

Les élections présidentielles au Congo sont quasiment proches (2021). Plusieurs compatriotes donnent leurs avis sur les nouvelles institutions du Congo car certains estiment que le référendum institutionnel de 2015 constitue un déport inacceptable par rapport à la constitution issue de la conférence nationale dans les années 90. Pour d’autres, la réforme constitutionnelle de 2016 est normale car tout texte est réformable et amendable. Face à ces oppositions croisées, plusieurs compatriotes, comme David Londi, proposent la création d’une fédération et le fédéralisme comme modes de gouvernance au Congo. Félix Bankounda Mpele plaide pour un collège présidentiel, un parlementarisme rationnalisé accompagné d’un organe exécutif. Mingwa Biango, rédacteur en chef du site Congo-Liberty, propose un débat le 26 octobre 2019 à Paris auquel tous les Congolais sont conviés pour réfléchir sur une transition politique sans Sassou Nguesso. Le débat proposé par Mingwa est essentiel. Sans préjuger de la trame du débat, je vais répondre au fond à mon compatriote Bankounda et surtout à un texte que j’estime trop long. Bankounda me dit que ce texte a été mis en ligne à son insu par le site Congo-Liberty et que ce texte était consacré à une communication scientifique. Il nous promet un livre qui fera la synthèse de ce long texte fleuve qui a pour objet de décrire, d’expliquer er de récuser la fonction présidentielle en Afrique aux motifs que cette fonction est un calque du modèle constitutionnel français et surtout celui de la 5ième République établi par De Gaulle en 1958.

Débat autour du parlementarisme rationnalisé au Congo avec organe exécutif

Je ne reviens pas sur la récusation du modèle présidentiel africain par Bankounda, en revanche je m’appuie sur le régime semi-présidentiel à la française tel que la constitution de 1958 l’explicite en mettant en évidence le rôle dominant du Président de la République dont les pouvoirs sont limités par l’existence d’un parlement, surtout en cas de cohabitation comme cela a été le cas avec Chirac en 1986 et Balladur en 1993, les deux hommes politiques appartenant à un camp différent de celui du président de la République, François Mitterrand. Dans les autres cas, présidence et parlement parlent de la même voix. Bankounda souhaite que le parlement devienne la clef de la voute de la gouvernance politique, économique, sociale, culturelle au Congo, aidé en cela d’un organe exécutif constitué d’experts. Il dit que ces experts seraient élus sur une base électoralo-ethnique articulée autour de la région et du concept de l’éphémérité. La chef de l’organe exécutif exécutera les décisions du parlement qui reste l’organe suprême. Il justifie cet organe exécutif par le fait que, selon lui, seront résolus les problèmes ethniques grâce à la rotation régionale. Il dit et il certifie que le concept de chacun son tour sera valorisé et accepté. Drôle de conception de la République qui récuse les conflits ethniques mais qui, subrepticement, les réintègrent. Il dit qu’un coup d’Etat n’est pas possible car, sociologiquement, le chacun son tour aura une valeur démocratique. En revanche, il reste muet sur le mode de scrutin de l’assemblée. A la proportionnelle intégrale ? Au plus fort reste ? Au scrutin majoritaire ? Qui désigne les membres de l’organe exécutif, sur quels critères ethnico-professionnels ? Professionnels ? Amitiés ? Voisinage ethnique ? Nous sommes dans la cour des miracles bankoundiens au sein de laquelle la théorie l’emporte sur la pratique et l’usage des institutions sur le terrain. Il le dit lui-même, les fausses constitutions n’ont jamais été respectées par les différents hommes politiques qui ont occupé l’espace politique congolais des années 60 à nos jours.

La création d’un collège présidentiel à la place du Président de la République

Avant de faire les remarques sur ce collège présidentiel, je reviens sur la question soulevée par Bankounda dans son papier sur le statut du Président, du Chef de l’Etat et de la constitution dans un parti unique. Bankounda dit que la question n’a jamais été traitée, c’est vrai aux motifs que son traitement ne sert à rien car dans un régime de parti unique le Président de la République cumule les fonctions de Chef de l’Etat et de chef de parti. La constitution est fictive, elle peut être écrite ou non, elle ne sert à rien. C’est le parti qui joue le rôle central dans la vie politique. Regardez ce qu’il se passe en Chine avec Xi Jiping. Il ne vous a pas échappé qu’au temps du monopartisme, c’est le parti qui dirigeait l’Etat. Vous voulez créer un collège présidentiel élu au cours d’une élection nationale. Laquelle ? Au suffrage universel direct ? Au suffrage universel indirect ? Quelles sont les conditions pour pouvoir se présenter à cette élection au conseil présidentiel (âge, formation, etc.) ? Est-ce que de façon subreptice on peut vous soupçonner de nous faire revenir à la 4ième République où le Président du conseil en France était issu du groupe parlementaire majoritaire à l’assemblée ? C’est grave parce que vous récusez le modèle français applicable au cas congolais. Mais, cher compatriote, vous restez dans l’indétermination juridico-politique sans décrire avec force détails et explications la refonte constitutionnelle et non réforme que vous appelez de vos vœux et qui donne une place importante au parlement avec son appendice, l’organe exécutif. Que devient le conseil présidentiel ? Est-il indépendant ? Fusionne-t-il avec l’organe exécutif pour conduire la diplomatie congolaise et prendre les décisions importantes pour la vie politique et sociale des Congolais ? C’est bien de repenser le Président africain, c’est mieux de dire avec précision comment les institutions de substitution (parlement, organe exécutif, conseil présidentiel) vont fonctionner au Congo pour le bonheur, l’entente et la réunification des Congolais.

