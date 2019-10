INTERVIEW DE BENJAMIN TOUNGAMANI : Sassou-NGuesso doit dÃ©gager par tous les moyens ; Le divertissement de l’Ã©lection PrÃ©sidentielle 2021 ; Transition Politique excluant Sassou-NGuesso et la Table ronde du 26 octobre Ã  Paris…

Benjamin Toungamani est le Président de la Plateforme Congolaise Contre la Corruption et l’Impunité (PCCI). Il affirme que l’unique solution pour le Congo-Brazzaville, est une Transition Politique « Excluant Denis Sassou-NGuesso », et qu’une Election présidentielle 2021 n’est qu’un leurre. A défaut, le pays déjà ruiné par le dictateur congolais sombrera de plus bel dans le chaos politique et économique…

TABLE RONDE SUR LA TRANSITION POLITIQUE ET PACIFIQUE

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 À PARIS 14H00-20H00 ( Places limitées )

LIEU : CICP , 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris – Metro 9, Station ‘‘Les Boulets’’

Inscription obligatoire : minguabiango@gmail.com

Téléphone : +336 99 43 32 46

Diffusé le 07 octobre 2019, par www.congo-liberty.com

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter