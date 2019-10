VOYAGE AU COEUR DE BOKO HARAM : EnquÃªte sur le djihad en Afrique subsaharienne

Après sa création en 2002, Boko Haram a basculé dans la violence armée en 2009 et a fait près de 27 000 morts au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Cet ouvrage propose une plongée dans la face cachée de la secte en présentant les récits d’ex-combattants recueillis dans la ville de Goudoumaria, située à 1173 kilomètres au sud-est de Niamey. La particularité de cette ville est d’abriter le premier centre nigérien de déradicalisation, de formation professionnelle et de réinsertion sociale des déserteurs de Boko Haram. Un livre essentiel pour comprendre Boko Haram, ce mouvement terroriste salafiste et djihadiste qui a prêté allégeance en 2015 à l’État islamique et qui est à l’origine de nombreux massacres, attentats et enlèvements.

Biographie des auteurs

Seidik ABBA est journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune-Afrique, ancien chef du bureau parisien de l’Agence Panapress et chroniqueur au Monde Afrique. Il décrypte régulièrement l’actualité africaine sur France 24, RFI, TV5 Monde, BBC et Deutsche Welle.



Mahamadou Lawaly DAN DANO a été gouverneur de Diffa d’avril 2016 à avril 2018. Il est l’artisan du programme nigérien Repentir contre pardon. Lancé en décembre 2016, ce programme a permis de

démobiliser plus de 233 combattants de Boko Haram.

Acheter le livre en cliquant sur ce lien

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter