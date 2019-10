Contribution au dÃ©bat du 26 octobre 2019 : transition politique au Congo sans Sassou. Par Lucien PAMBOU

Il faut se mobiliser pour un débat constructif pour le Congo éternel, venez nombreux au débat.

Quelles méthodes, quels débats et quelles conclusions pour la restauration de la vie démocratique au Congo ?

Un débat sur la transition politique sans Sassou a lieu le 26 octobre à Paris. Il faut féliciter Congo-Liberty et son rédacteur en chef, Mingwa Biango, d’avoir initié ce débat qui est important pour les Congolais de la diaspora et pour ceux de l’intérieur (au Congo). En intervenant avant ce débat du 26 octobre, je n’ai aucune intention d’influencer ni les prises de parole ni le déroulement du débat et les conclusions. En revanche, en tant qu’analyste de la vie politique congolaise et militant politique en France (ancien conseiller municipal de ma ville sous le sceau de l’UMP pendant la magistrature Sarkozy, 2008-2014 et préparationnaire des élections municipales de 2020), j’apporte des éléments de réflexion sur le débat concernant la transition politique au Congo sans Sassou.

Le débat politique initié par Mingwa Biango est intéressant mais il doit éviter de rester au simple stade d’une conversation et d’une réaction de café. La diaspora a des positions marquées qui tracent des lignes de partage entre ceux qui militent pour Sassou et ceux qui sont contre Sassou. Le débat du 26 octobre doit être capable d’utiliser les règles de la méthode sociologique utilisée par Emile Durkheim, sociologue français qui considère que, pour analyser des faits sociaux, il faut que l’analyste considère le fait (transition politique) comme un élément extérieur à l’analyste. D’autres sociologues, comme Bourdieu, estiment que l’objectivation d’un fait social comme élément extérieur à l’analyste n’empêche pas son engagement. Nous sommes au cœur du débat entre ceux qui pensent que l’on peut traiter de la transition politique sans Sassou et ceux qui disent que Sassou est un acteur politique important de la vie politique congolaise depuis les années 60 et qui va se représenter en 2021. Nous sommes au centre de l’analyse politique du 26 octobre et les intervenants, sans leur forcer la main (car je ne suis qu’un simple modeste sachant) devront organiser leur pensée autour de la double contradiction : transition avec ou sans Sassou. Je ne suis pas naïf, le sujet de la conférence est bien déterminé, il s’agit d’une transition politique au Congo sans Sassou.

Prolégomènes du débat d’une transition politique sans Sassou

La conférence du 26 octobre a un objet clair : il faut une transition politique sans Sassou et Sassou doit partir. Que devient ce mot d’ordre si Sassou gagne les élections en 2021 ? On continue d’organiser la transition politique en obligeant Sassou à modifier sa gouvernance politique ou on laisse faire ? Cette position, il me semble, n’est pas envisagée ou envisageable, par ceux qui estiment que Sassou doit partir. Comment faire une transition politique sans Sassou ? Plusieurs possibilités existent.

Sassou ne se présente pas aux élections présidentielles. Un dialogue national s’instaure avant l’élection pendant ce dialogue, on revoit le fichier électoral, les conditions politiques de l’élection présidentielle, la libération des prisonniers politiques et la mise en place d’un dialogue national pour une transition politique nouvelle. Nous sommes en 2019, l’élection a lieu en 2021, paradoxalement le temps politique doit être régulé et géré.

Sassou se présente à l’élection présidentielle. Il en sort gagnant. Comment se fait la transition politique d’un modèle non démocratique considéré par certains analystes et incarné par Sassou, vers un modèle démocratique ?

La transition politique après l’élection du président de la République se traduit par une réflexion globale d’une année sur les nouvelles institutions à mettre en place et sur la nouvelle gouvernance qui favorise l’accès des Congolais aux bienfaits de la démocratie (éducation, santé, logement, emploi).

L’engagement pour une transition politique au Congo est forcément complet et nécessite une réflexion concrète en tenant compte de tous les acteurs de la vie politique congolaise.

La question fondamentale concerne la présence de Sassou Nguesso. Il faut éviter d’être hypocrite et poser directement les questions, et même celles qui fâchent.

Sassou gagne l’élection présidentielle de 2021 et il faut composer avec lui pour la transition politique. Comment organiser la transition politique ?

Sassou ne doit pas participer à l’élection présidentielle et la transition politique peut s’organiser vers un modèle fédéral comme le réclame David Londi, ou un collège présidentiel comme le souhaite, malgré les contorsions intellectuelles, Félix Bankounda.

Transition politique sans Sassou comme le réclame Mingwa Biango, mais il faut que l’on sache comment on organise cette transition. Il faudra dire quelles institutions nouvelles seront mises en place. Pour ma part, le Congo a besoin d’être revitalisé institutionnellement, politiquement et économiquement. Le simple chercheur que je suis pose les questions et essaie d’aider mes compatriotes à ne pas être envahi par l’émotion.

La transition politique au Congo comme entreprise collective

Il faut regarder la transition politique comme une nouvelle ère à mettre en place au Congo. Au Congo, on ne s’aime pas beaucoup malgré les gestes d’entente entre individus et ethnies. Nous faisons semblant, on s’aime mais on ne se supporte pas beaucoup. Il faut retrouver les nouvelles bases de vie, non pas celles de l’après immédiate indépendance et encore moins celles dans lesquelles nous vivons actuellement. Il faut recréer une personnalité congolaise de base. Que veut dire être Congolais ? D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi autant de conflits meurtriers au nom de l’ethnie sous le couvert de conflits politiques et de pouvoir ? Sommes-nous capables d’assumer le métier d’intellectuels, de sachants, et de discuter avec les publics engagés représentés par nos différentes ethnies au Congo qui souvent sont manipulés par les hommes politiques au Congo depuis l’indépendance à nos jours pour la conservation du pouvoir ? Sommes-nous capables, au nom de cette transition politique, de mettre en valeur une culture politique démocratique capable d’inspirer nos gouvernants du nord au sud, de l’est à l’ouest ? La conférence sur la transition politique du 26 octobre doit répondre aux questions suivantes.

Quelle transition politique (nature, forme, délai, mode de gouvernance, fonctionnement des institutions) ?

Après la transition politique que fait-on ?

La transition politique avant ou après l’élection présidentielle de 2021 ?

Comment évaluer et contrôler cette transition politique ? Par qui et sous quelle forme ?

Comment relier les diasporas et les oppositions politiques intérieures au Congo ?

Par Lucien PAMBOU

Diffusé le 13 octobre 2019, par www.congo-liberty.com

