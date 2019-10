Monsieur Sassou : Que le Bon Dieu vous accompagne, mais de grÃ¢ce, allez-vous-en, vous et votre fils!

Après 40 ans au sommet de l’Etat, le temps est peut-être venu de faire le bilan et de vous retirer sereinement. Oui, vanité de vanité, tout est vanité sur cette terre où chaque chose a une fin. Toute chose, même un long règne comme le vôtre.

Le peuple congolais qui vous a tout donné et auquel vous avez tout arraché (même la fondamentale notion d’espoir), gémit de plus en plus. Il est à bout. N’entendez-vous pas la grogne qui monte ? Êtes-vous comme le pharaon de la bible dont le cœur fut endurci pour faire souffrir le peuple d’Israël auquel il fit boire le calice jusqu’à la lie ? Vous savez pourtant que ce pharaon fut englouti, lui et son armée dans les profondeurs de la Mer Rouge.

Je sais qu’au soir de votre vie, vous ne craignez plus la mort. Comme le disait Jean de La Fontaine dans l’une de ses fables les plus connues dans nos écoles primaires (Le laboureur et ses enfants), vous êtes préoccupé par l’héritage à laisser à vos enfants. Leur avez-vous appris à travailler et à gagner leur pain à la sueur de leurs fronts ? A vous d’y répondre en toute sérénité. Je sais que la question vous taraude depuis plus de dix ans. Je vous ai transmis ma réponse dès le début. En toute souveraineté, vous avez fait vos choix dont les conséquences sont de plus en plus désastreuses. N’est-il pas temps de penser, non seulement à vos enfants, mais à ce pays à qui vous devez tout ? Vous êtes certes père, mais vous êtes aussi et surtout et avant tout, un homme politique. Soyez homme d’Etat et épargnez au Congo un drame inutile. Un homme d’Etat, c’est celui qui sait placer l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Pouvez-vous présenter au peuple congolais un seul argument valable et solide susceptible de justifier la prétention de votre fils à briguer la magistrature suprême ? Pouvez-vous présenter au peuple congolais un seul argument valable et solide susceptible de justifier le zèle de vos courtisans vous encourageant à briguer la présidence en 2021 ? En dehors de la mort naturelle, aujourd’hui, votre choix de vie se réduit à quitter le pouvoir comme Dos Santos et Mugabe ou finir comme Saddam Hussein et Kadhafi. C’est une terrible perspective après un si long règne. Seuls le PARDON et la magnanimité du peuple vous sauvera d’une fin horrible. Or, en vous éternisant au pouvoir, vous prolongez inutilement la souffrance de ce même peuple. Chaque jour qui passe vous rapproche inexorablement d’un dénouement tragique et de la vindicte populaire. Et si vous, après tant d’années d’expérience, perdez chaque jour le contrôle de la situation, comment osez-vous croire un seul instant que votre fils, haï par l’immense majorité des congolais, trainant tant de casseroles et si inexpérimenté, sera capable de faire mieux que vous ? Votre obsession devrait être aujourd’hui la préoccupation de quitter le pouvoir avec le minimum de casse pour vous et pour le Congo. Au lieu de cela, vous semblez vous enfermer dans l’utopie suicidaire de la conservation du pouvoir à tout prix.

De juin à octobre 1997, vous avez enjambé des milliers de cadavres pour revenir au pouvoir. Votre fils est-il conscient du nombre de cadavres qu’il devra enjamber à son tour pour pouvoir vous remplacer au pied levé ? Si pour vous maintenir au pouvoir en mars 2016, vous avez eu besoin de changer la constitution au prix de centaines de morts et des milliers de morts de la guerre du Pool pour faire diversion, votre fils est-il conscient du prix qu’il devra payer pour vous succéder ? En octobre 1997, vous avez eu un moment de doute et de remords face aux milliers de vies innocentes fauchées par notre bêtise nationale collective. Vous savez que pour vous succéder, votre fils devra faire pire que vous en 1997. Pourquoi n’arrivez-vous pas à brider l’ambition démesurée et dévastatrice de votre fils ?

Les fossoyeurs du Congo-Brazzaville

Le Congo qui vous a tout donné et que vous avez copieusement ruiné, saura peut-être se surpasser et vous accorder une ultime chose : une fin de vie apaisée. Épargnez-lui une dernière guerre dévastatrice avant de partir rejoindre vos ancêtres. Dans le champ de ruines que vous allez laisser, dans l’océan de haine que vous avez creusé, je suis peut-être le seul à prôner cette voie de la sagesse et du PARDON. Je me battrai, malgré tout et jusqu’au bout pour la réaliser. Et si, par obstination, vous choisissez d’ouvrir les vannes du déluge, je ne regretterai pas de vous avoir rappelé à la raison jusqu’à la dernière minute.

A l’instituteur que vous fûtes un temps au sortir du Bunda, je voudrais humblement rappeler ce poème de Victor Hugo et cette fable de Jean de La Fontaine que vous devez connaître et qui forgèrent mes premières armes morales et civiques. À ce moment crépusculaire où vous pensez à l’héritage que vous léguerez à vos enfants, vos gestes de vieillard sèmeront-ils les graines des moissons futures d’un Congo prospère ou plutôt les germes de la division fatale à ce pays que nous avons encore en partage ?

Le Congo n’est pas un fonds de commerce transmissible de père en fils. Il est peut-être trop tard, mais essayez de mériter le pardon du peuple ou assumer sa fureur. Le temps vous est compté.

Pascal MALANDA

LE CONGO ETERNEL

Le semeur

C’est le moment crépusculaire,

J’admire, assis sous un portail,

Ce reste de jour dont s’éclaire

La dernière heure du travail.

Dans les terres de nuit baignées,

Je contemple, ému, les haillons

D’un vieillard qui jette à poignées

La moisson future aux sillons.

Sa haute silhouette noire

Domine les profonds labours.

On sent à quel point il doit croire

A la fuite utile des jours.

Il marche dans la plaine immense,

Va, vient, lance la graine au loin,

Rouvre sa main, et recommence,

Et je médite, obscur témoin,

Pendant que, déployant ses voiles,

L’ombre où se mêle une rumeur,

Semble élargir jusqu’aux étoiles

Le geste auguste du semeur.

Victor Hugo

Le Laboureur et ses Enfants

Travaillez, prenez de la peine:

C’est le fonds qui manque le moins.

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage

Que nous ont laissé nos parents.

Un trésor est caché dedans.

Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage

Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.

Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.

Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place

Où la main ne passe et repasse.

Le père mort, les fils vous retournent le champ

Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an

Il en rapporta davantage.

D’argent, point de caché. Mais le père fut sage

De leur montrer avant sa mort

Que le travail est un trésor.

Jean de La Fontaine

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter