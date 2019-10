Tony Moudilou, l’illuminÃ© du bocal.

Tony Moudilou

Premier ministre d’un gouvernement fictif en exil, chantre de la tenue d’une conférence internationale sur le Congo gérée par des tiers, Tony Moudilou a fait diffuser il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, un audio abject, d’une violence verbale inouïe que devraient condamner tous les congolais épris de tolérance.

Prétendant répondre à ceux qui s’inclinent devant la mémoire de la maman du général Mokoko décédée à Pointe-Noire le 18 octobre dernier à l’âge de 92 ans, Tony Moudilou s’adresse « aux siens, victimes de la paranoïa du pouvoir ».

Mélangeant les carottes et les navets, Tony Moudilou oublie souvent que, « la foule trahit le peuple ».

Dans la tradition bantou, nous respectons les morts, n’en déplaise à Moudilou. Par voie de conséquence, la fameuse jurisprudence Gbagbo et Blé Goudé que Moudilou met en avant dans son audio pour s’asseoir sur la mémoire d’une femme qui a quitté ce monde, est à la fois grotesque et insupportable.

Si l’incarcération du général Mokoko dans les geôles du dictateur Sassou Denis depuis 2016 était fondée en droit, et si le Congo était un Etat de droit, le général Mokoko est en droit d’obtenir de l’administration pénitentiaire congolaise une permission de sortir pour lui permettre d’assister aux obsèques de sa maman. C’est la pratique dans tous les pays civilisés.

Se perdant souvent en conjectures dans cet audio, prétendant avoir reçu 792 messages relatifs au décès de la maman du général Mokoko qui l’ont mis hors de lui, Tony Moudilou fait sciemment un amalgame dangereux et inacceptable entre les ressortissants du Nord et du Sud.

Au moment où plusieurs plaies sont encore ouvertes et sont loin d’être cicatrisées, notre pays n’a nul besoin d’ayatollas. Le Congo a davantage besoin d’apaisement, de réparation, d’unité, et de réconciliation.

Tous les congolais, à quelques exceptions près, sont victimes du système cynique et inique mis en place par Sassou Denis depuis près de quarante ans.

Tous les mbochis, contrairement aux allégations de Moudilou ne cautionnent pas les errements de monsieur 8%. Le retraité du Nord ne perçoit pas sa retraite au même titre que le retraité du Sud. L’étudiant du Nord est dans la même galère que celui du Sud, accumulant plusieurs arrierés d’impayés. L’élève du Nord n’a pas de table-banc dans son école comme l’élève du Sud. Le fonctionnaire du Nord subit, comme celui du Sud, le paiement par noyau mis en place par Sassou. Le malade du Nord qui se présente au CHU de Brazzaville est racketté, abandonné, pas soigné faute d’argent, et meurt dans les mêmes conditions que le malade du Sud.

Dès lors, pourquoi ce tribalisme idiot?

De grâce, Tony Moudilou, il est contre-productif d’attiser la haine sur les réseaux sociaux. Ce genre d’audio est inacceptable pour celui qui prétend chasser Sassou Denis, malgré vos accointances avouées (voir son interview sur youtube du 11 mars 2018).

Nos divisions ne font que renforcer la dictature et la violence de Sassou Denis. Notre pays n’en n’a pas besoin. Nos aigreurs ne sont pas à la hauteur des défis et des enjeux du Congo. Sassou Denis traite indistinctement un ressortissant du Nord et du Sud qui s’opposent à son régime. Aucune tête ne dépasse. Dresser les congolais les uns contre les autres comme le fait Moudilou dans son audio est une hérésie.

Nous avons besoin d’avoir des allers-retours entre notre lutte et la réflexion. Parce qu’il est difficile de garder l’énergie et le courage de nous battre contre la dictature de Sassou Denis qui a avec lui, l’argent, la Françafrique et les réseaux, avec la perspective de son effondrement.

Puisque nous allons droit dans le mur, que la chute de monsieur 8% est improbable à cause d’une telle violence stérile, et d’un tribalisme primaire rampant et dangereux à la sauce Moudilou, à quoi bon continuer à nous battre?

Notre conviction est que les raisons du combat que nous menons ne sont pas uniquement à chercher dans la chute du système de Sassou Denis. Elles sont aussi à chercher dans cette dignité du présent qui permet d’être fier de qui nous sommes, de la manière dont nous occupons notre temps.

Il y a une vraie satisfaction à se battre pour la libération du Congo du joug de Sassou, à mener des combats parce que nous les estimons justes et pas juste parce qu’on peut les gagner. C’est un appui dans lequel, contrairement à Moudilou, nous trouvons de la ressource pour continuer à avancer et à nous battre pour rassembler ce qui est épars.

Olivier Mouebara

Diffusé le 21 octobre 2019, par www.congo-liberty.com

Share on: WhatsApp

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter