Julienne Sassou Nguesso et son Papa dans les PANAMA PAPERS

La guerre du 5 juin 1997 n’était qu’un braquage financier et pétrolier avant toute autre considération politique. Un hold-up réalisé par Denis Sassou Nguesso en complicité avec des hommes d’affaires portugais notoirement associés au président angolais de l’époque, Edouardo Dos Santos. L’article publié par l’Investigative Centers des Panama Papers décrit les associations multiples du Clan des Nguesso ( Denis Sassou Nguesso, sa fille Julienne et Véronique Okoumou

[ambassadrice du Congo en Côte d’Ivoire]

) au travers de sociétés offshores immatriculées aux Iles Vierges.

Il s’agissait, entre autres objets, du contrôle de la société ESCOM Congo. L’associé Sassou Nguesso (père, fille et apparentée) arrivé au pouvoir par la force, ordonne la construction de l’Aéroport International d’Ollombo, dédié au transport d’armements et quasiment réservé à l’usage personnel du tyran. Les coûts de construction, sans aucun appel d’offre international, seront réglés directement en pétrole à l’associé portugais, bien en cour avant même l’arrivée de son compatriote José Veiga. Le coût de revient importait peu puisque le Clan des Nguesso (Julienne Sassou Nguesso en tête) était associé à l’affaire… Ce fut d’abord 50/50 entre les « Portugais et les Congolais ». En 2015, le Clan Nguesso se voyait octroyer 67% d’ESCOM Congo et 33% pour Helder Bataglia (qui est le Portugais qui figure le plus dans les Panama Papers) ; la même répartition que les partenaires privés congolais du « Contenu local pétrolier » (Sassou and Co) exigent maintenant dans les contrats de partage production.

Les naufrageurs du Congo, associés à leurs pillards, n’ont décidément pas la main heureuse dans leurs réalisations : la piste de l’aéroport Denis Sassou Nguesso d’Ollombo s’enfonce inéluctablement dans la vasière, et l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé finira emportée par les eaux du fleuve Congo.

Traduction et recherches Rigobert Ossebi



#PANAMAPAPERS

Comment l’élite (et le clan des Nguesso) dissimule sa fortune

Le patron d’ESCOM est le Portugais qui figure le plus dans les Panama Papers, suivi de près par Luis Horta et Costa, avec des dizaines de compagnies offshores créées au cours des 20 dernières années pour le compte de Grupo Espirito Santo en Afrique, écrit Micael Pereira.

Ceux qui ne l’aiment pas la surnomment « Princesse Juju ». Julienne Sassou Nguesso est l’une des filles de Denis Sassou Nguesso, président du Congo depuis 1979 (avec une interruption de cinq ans entre les années 92 et 97). Julienne et une autre figure féminine du régime congolais, Véronique Bokouangui Ngombe (ndlr : plus connue sous le nom de Véronique Okoumou), ancienne conseillère du président aux Affaires sociales et ambassadrice actuelle en Côte d’Ivoire, font partie d’une compagnie offshore avec le Portugais Helder Bataglia et Luís Horta e Costa et le Fausto da Silva Costa luso-brésilien.

Des documents trouvés dans la collection Panama Papers, dans le cadre d’une enquête conjointe avec le Consortium international de journalistes d’investigation, révèlent que ce petit groupe de personnes est propriétaire d’Ecoplan Finance Limited, une société offshore constituée en mai 1998 par Mossack Fonseca, îles Vierges britanniques. Cabinet d’avocats panaméen qui est à l’origine de la plus grande fuite d’informations jamais enregistrée dans l’histoire du journalisme.

Selon des sources contactées par Expresso, Julienne et Véronique, avec l’aide du Réseau africain de centres de compte rendu d’investigation, défendraient les intérêts du président du Congo lui-même, l’offshore étant entièrement détenu par des propriétaires congolais. Denis Sassou Nguesso est un ami de longue date de Helder Bataglia et Ecoplan Finance Limited a servi de société véhicule pour contrôler le capital social d’Escom Congo, l’une des plus grandes sociétés de construction et d’immobilier du pays. Bataglia n’était pas disponible pour commenter.

Helder Bataglia et Luís Horta e Costa sont les fondateurs d’Escom, la branche non financière du groupe Espírito Santo (GES) pour l’Afrique, tandis que Fausto da Silva Costa était le responsable financier de l’entreprise depuis son remplacement en 2002 par Pedro Ferreira. Petit-fils. Bataglia, qui est président et propriétaire de 33% du capital d’Escom, est le Portugais avec la plus grande présence dans les Panama Papers, son nom étant mentionné dans plus de 1200 documents, suivi de Luís Horta e Costa. Les deux sont des bénéficiaires de 23 sociétés offshores, toutes enregistrées dans les îles Vierges britanniques et toutes créées dans le cadre des activités créées par Escom en Angola et au Congo depuis les années 1990. Ces sociétés ont été constituées par Mossack Fonseca. Gestar, une des sociétés de fiducie GES, basée à Lausanne, en Suisse.

La liste de 23 noms comprend des sociétés engagées dans l’extraction de diamants en Angola, telles que Escom Kimberlites LTD, Equatorial Diamonds Limited, Clear Sky Diamonds Limited ou Sunset Diamonds Limited, où Bataglia et Luís Horta e Costa sont désignés bénéficiaires, ainsi que des sociétés immobilières et de construction.

Contrairement à l’actionnariat d’Escom au Portugal et en Angola, où GES contrôlait 67% de son capital, Escom Congo était jusqu’à récemment détenue à 50% par des intérêts congolais. Avec l’effondrement de GES et de Banco Espírito Santo et la fermeture d’Escom en Angola, qui se poursuit, Denis Sassou Nguesso a proposé une solution pour sauver Escom Congo. Helder Bataglia a accepté cette solution. En janvier 2015, 67% de la société sont passés entre des mains congolaises par l’intermédiaire d’un groupe d’investisseurs locaux, laissant 33% à Bataglia lui-même.

À l’origine, Ecoplan Finance était détenue par des actions au porteur, ce qui signifie que ses véritables propriétaires n’étaient ni officiellement enregistrés ni déclarés à Mossack Fonseca, sachant uniquement qui étaient les dirigeants de la société. Dans les archives découvertes dans les Panama Papers, ces administrateurs ont été divisés en deux groupes: le groupe A, composé d’hommes Escom, et le groupe B, formé de Julienne Sassou Nguesso et de Véronique Bokouangui Ngombe (« OKOUMOU »). Selon un document, les décisions offshores pourraient être prises avec les signatures conjointes d’un responsable du groupe A et d’un responsable du groupe B. Plus tard, Bataglia et Horta e Costa se sont officiellement assimilés bénéficiaires de la société.

Les millions de fille Sassou

En novembre 2014, Mossack Fonseca a cessé de gérer Ecoplan Finance en raison du non-paiement des services fournis. Sept mois plus tard, dans le cadre d’une vérification diligente effectuée en juin 2015 par l’opérateur offshore Julienne Sassou Nguesso, qui est reproduite dans les Panama Papers, les services de conformité de Mossack Fonseca ont paru dans un article publié en décembre 2013. par le journal français Libération, « Les Millions de la fille Sassou ». Le journal a décrit la fille du président congolais comme étant officiellement « un agent d’assurance » marié à un avocat, Guy Johnson, et a révélé comment la police française avait ouvert une enquête sur une maison que le couple avait achetée et restaurée à Neuilly-sur-Seine pour huit millions d’euros. Selon la nouvelle, la police avait trouvé la source de l’argent dépensé pour la propriété. Prétendument un groupe de télécommunications égyptien, Orascom, avait versé un pot-de-vin de 12 millions d’euros à Julienne et à Guy via des comptes bancaires détenus par des sociétés offshore aux Seychelles et à Maurice en échange d’une licence d’exploitation au Congo. Il n’y avait pas une seule référence à Escom Congo.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 150 millions d’euros, Escom Congo construit l’un des plus grands complexes de bureaux de Brazzaville et s’est associé à l’architecte qui a conçu les tours Escom en Angola, qui sont actuellement les bâtiments les plus hauts de Luanda. La société investit également dans la prospection du coltan, un minerai utilisé dans la fabrication de dispositifs électroniques portables, y compris de téléphones portables.

La relation entre Helder Bataglia et Denis Sassou Nguesso a débuté en 1997, peu de temps avant la création d’Ecoplan Finance. Selon le profil du président d’Escom publié par Expresso dans le magazine E, en juillet dernier, Sassou Nguesso a appelé les Portugais à Paris, où le politicien préparait sa candidature aux élections de la même année, qui marqueraient par la suite son retour à la présidence. « Je voulais qu’Escom fasse au Congo ce qu’elle faisait en Angola. Le pays est entré en guerre civile, mais Bataglia a accepté le défi et a atterri à Brazzaville avec deux avions russes chargés d’équipement techniques. Les Portugais ont construit l’aéroport international d’Ollombo, mis en place le siège de la radio nationale et pavé une partie des rues de la capitale. En retour, il a été nommé consul honoraire du Congo ».

Cet article a été produit par le Réseau africain de centres de compte rendu d’enquêtes et est soutenu par la subvention Connecting Continents