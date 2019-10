La Table ronde du 26 octobre a été une très grande réussite. La preuve en image…!

L’organisation du Projet remercie tous les participants sans qui ce succès n’aurait pas été possible. Une dynamique citoyenne , populaire et novatrice pour une vision consensuelle de l’avenir de notre pays, remobilisera à n’en point douter, tous ceux qui militent pour la restauration de la Démocratie au Congo-Brazzaville.

Ne ratez rien de la 1ere journée des travaux de cette rencontre citoyenne qui avait pour objectif d’identifier les enjeux qui prévaudront à la chute du régime de Sassou-NGuesso.

Dans cette 1ère partie, vous découvrirez les mots d’ouverture de Mingwa Biango, Benjamin Toungamani , Alexis Richard Miayoukou, ainsi que l’intervention de quelques participants dans vous trouverez la suite dans la 2e et 3e partie, et pour terminer les piliers de la Transition que sont :

– La Réforme constitutionnelle

– La Justice transitionnelle

– L’indépendance de la Justice Liberte

– La Réforme de l’Armée tribale

– Le tribalisme institutionnelle et des partis politiques

– La gestion du Pétrole et des autres ressources minières

Nous remercions très vivement tous les participants qui ont contribué au succès de cette nouvelle dynamique, seule voie pour la Paix et la Réconciliation nationale.

CONTACT : minguabiango@gmail.com

TABLE RONDE « UNE TRANSITION POLITIQUE « EXCLUANT SASSOU » DU 26 OCTOBRE 2019 A PARIS ( 1ère Partie)

TABLE RONDE « UNE TRANSITION POLITIQUE « EXCLUANT SASSOU » DU 26 OCTOBRE 2019 A PARIS ( 2 ème Partie)

TABLE RONDE « UNE TRANSITION POLITIQUE « EXCLUANT SASSOU » DU 26 OCTOBRE 2019 A PARIS ( 3 ème Partie)

Diffusé le 29 octobre 2019, par www.congo-liberty.com