Libération d’un prisonnier politique : Sylvain Nzingoula Miakamona

Meeting populaire du C.D.R.C. DU 29 juin 2013 à Pointe-Noire Fond Tié-Tié

La direction du C.D.R.C. est heureuse de cette libération et saisit cette occasion pour souhaiter beaucoup de courage au vice-président Sylvain Nzingoula Miakamona tout en se réjouissant du bonheur de le voir retrouver sa famille et d’apprécier pleinement la liberté citoyenne.

Le C.D.R.C. informe la communauté internationale de la libération, ce jour 29 octobre 2019, de M.Sylvain Nzingoula Miakamona, arrêté le 23 août 2013 au matin, chez lui, et détenu arbitrairement à la maison d’arrêt de Pointe-Noire, puis déporté à celle de Brazzaville pour être ramené de nouveau à Pointe-Noire.

Avec cette dernière libération, tous les membres du C.D.R.C., bons pères de famille qui n’ont jamais ni volé dans les caisses de l’État ni versé aucune goutte de sang de qui que ce soit, mais détenus arbitrairement pour avoir réclamé l’Union Nationale, ont tous retrouvé leur liberté citoyenne.

Voici les noms et prénoms des 30 détenus du C.D.R.C. :

TSIAKAKA Modeste – bébé de 8 mois détenu pendant une 1 semaine au camp KM4 de la gendarmerie -, BOUKADIA Modeste, MIAKAMONA NZINGOULA Sylvain, MABIALA MPANDZOU Paul Marie, TSIAKAKA Valentin, MBANZA Judicaël, KIMANGOU Joseph, BIBILA Gilbert, BABOYI Antoine, SILAHO René, MATIMOUNA MOUYECKET Euloge, KIALOUNGA Pierre Placide, TANDOU Jean Claude Davy, BANANGOUNA Dominique Mesmin, LONDHET MOUSSA Landry, NGOMA Sylvain Privat, MALONGA Alexandre, NGANGOUE Judicaël, SAMBA Donald, SANGA Alphonse, NDOYE Jacques, MBIZI Simon, BOUTETE Platini, NATRI Arnaud Rickel, MILANDOU Merlin, MASSENGO MASSE, BANAKISSA BOUESSO Albert Vadio, ZEBELE BOUESSO Crize Giscard Iniele.

Le pouvoir dictatorial de Brazzaville lui reprochait, comme aux 28 autres membres du C.D.R.C. et de son président Modeste Boukadia, lui aussi incarcéré et torturé, d’avoir organisé et participé à un meeting populaire, dûment autorisé par la Préfecture de Pointe-Noire, à la Place de la Gare de Tié-Tié baptisé Place Modeste Boukadia. Au cours du Meeting de Pointe-Noire, les membres du C.D.R.C. avaient avoir brandi des Pancartes avec les écrits : « CARTON ROUGE = DÉMISSION DU GOUVERNEMENT » et « DÉMISSION DU GOUVERNEMENT = GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE ».

Ce sont ces pancartes que le pouvoir dictatorial de Denis SASSOU NGUESSO avait qualifié « d’Attentat à la sécurité intérieure de l’État » par l’Arrêt N°133 du 07 avril 2014 de la Cour criminelle de Pointe-Noire ayant valu des condamnations allant de 2 ans à 7 ans de prison fermes et à 30 ans de travaux forcés pour le président du parti C.D.R.C.

La direction du C.D.R.C. remercie également tous les amis du Congo et les organisations internationales qui ont œuvré dans le silence pour cette libération.

La direction du C.D.R.C. rappelle l’Avis N° 22/2014 (République du Congo) du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’Homme, adopté par l’Assemblée Générale du 24 décembre 2014, dont la teneur suit : « Le Groupe de travail demande au Gouvernement de la République du Congo de procéder sans attendre à la libération de ces personnes susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice matériel et moral subi par ces personnes, en prévoyant une réparation raisonnable et appropriée conformément à l’article 9 (5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. »

La direction du C.D.R.C. attend que le gouvernement congolais applique l’Avis de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour la réparation de tous les prisonniers politiques du C.D.R.C. conformément à l’article 9 (5) du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.

Enfin, la direction du C.D.R.C. réaffirme que la Conférence Internationale est la seule solution pour que plus jamais il n’y ait encore des arrestations arbitraires au Congo.

Fait, le 29 octobre 2019

Service Presse C.D.R.C.

