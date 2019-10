Comment comprendre et expliquer la transition politique excluant Sassou Nguesso ? ﻿Par Lucien Pambou

u

Témoignage d’un participant à la table ronde du 26 octobre 2019

Que les spécialistes congolais des complots, des coups d’État et des mutineries se rassurent, la table ronde du 26 octobre n’était ni l’antichambre, ni un forum pour comploter contre Monsieur Sassou. A la différence de nombreuses tables rondes qui se tiennent sur le Congo, celle du 26 octobre 2019 a été claire dans ses missions et objectifs à atteindre pour le peuple congolais. Il s’agissait de réfléchir de façon calme pour une transition politique après le départ du président Sassou de la scène politique congolaise, qu’il parte maintenant ou après un nouveau mandat. Voilà la cadre de la réflexion de la table ronde qui s’est tenue à Paris le 26 octobre.

Les organisateurs (Miayoukou, Toungamani, Mingwa) ont été clairs et très précis : cette table ronde n’était pas le lieu pour fomenter un coup d’État contre Denis Sassou Nguesso et encore moins le cadre d’une sédition future depuis Paris. Il s’agissait de faire appel à l’intelligence des Congolais pour réfléchir sur les pistes possibles d’une renaissance congolaise. Pour la table ronde, le message était clair : comment laisser derrière nous les heures sombres de haine, d’inimitié et de batailles qui jalonnent l’histoire du Congo depuis les indépendances à nos jours, comment faire Nation en regroupant les Congolais, en les obligeant à dépasser leurs clivages tribalo-ethniques, souvent exploités par les hommes et les femmes politiques dans notre pays. La table ronde du 26 octobre ne s’est pas terminée de façon chaotique, comme peut le penser notre compatriote Mabilemono. Ceux qui lui ont rapporté ces informations le trompent, à moins qu’il ait été présent dans la salle mais, paradoxalement, je ne l’ai pas entendu. La table ronde refuse que le sang des Congolais soit à nouveau versé dans des guerres fratricides. Si le but de la table ronde avait été de préparer un coup d’État contre Sassou Nguesso, j’aurais immédiatement quitté la salle, comme, je le pense, d’autres Congolais l’auraient également fait car nous ne sommes ni des soldats, ni des miliciens mais des intellectuels qui réfléchissent paisiblement sur la situation dans notre pays.

De la nécessité de comprendre la démarche de la table ronde

En sociologie, comprendre et expliquer appartiennent à des catégories formales analysées par le sociologue allemand Simmel qui lui-même tire ses propres analyses de la querelles des méthodes initiée par Dilthey. Comprendre c’est montrer pourquoi nous en sommes là. Les Congolais se vouent une haine importante depuis 1997, même si toutes les opérations de réconciliation ont apaisé les rancœurs sans les éteindre. La table ronde du 26 octobre a donné la parole à tous les participants et à tous ceux qui voulaient s’exprimer et dire leurs impressions. Jamais les organisateurs n’ont interrompu les uns ou les autres au nom de la liberté de l’expression individuelle. C’est ça aussi la démocratie en direct et non derrière son écran d’ordinateur. Il ressort de ce moment fort que la plupart des intervenants insistent sur l’idée suivante : les tissus sociaux, économiques et politiques congolais sont déchirés. Il faut les recoudre. Il faut rebâtir la Nation congolaise à cause des erreurs d’appréciation du vivre-ensemble de la part de ses hommes et femmes politiques, de la méfiance que, nous Congolais, nous nous portons mutuellement. Sans prendre à défaut les participants, les organisateurs de la table ronde ont demandé à tous les intervenants s’ils voulaient être filmés. Nous avons tous répondu positivement car cette table ronde n’est ni l’antichambre d’un Coup d’État et encore moins un forum pour une sédition contre les institutions qui fonctionnement mal mais qui doivent être réformées.

Expliquer que les turpitudes des politiques congolais ne sont pas un obstacle à la constitution de la Nation

La réconciliation exige le pardon et la mise en place des conditions nouvelles du vivre-ensemble. Pour ma part et ceci n’est pas une contribution de la table ronde, je pense que les tribus Mbochis ne sont pas les ennemis des autres tribus du Congo. Les Mbochis sont des Congolais comme les autres et ils ont toute leur place dans la consolidation du tissu national. Aucune chasse aux sorcières si on veut construire un Congo nouveau. On pardonne, on ne se venge pas car la réalité congolaise est complexe. Il faudra néanmoins réparer les plaies, les meurtrissures des populations du Pool souvent trahies par leurs propres hommes politiques qui œuvrent dans des fausses oppositions au pouvoir de Sassou Nguesso pour leurs intérêts personnels. La table ronde du 26 octobre est le point de départ d’une éclaircie de la pensée intellectuelle au Congo plus habitué à se voir imposer par le monde occidental les concepts de démocratie, de participation politique ou d’écologie. Comment repenser notre pays sans se départir de la modernité dans laquelle nous sommes et sans trahir les fondamentaux de notre culture marquée par l’écoute, la solidarité, l’entraide, le respect des aînés et la protection des enfants, c’est à dire de la jeunesse, une jeunesse congolaise utilisée dans des guerres civiles pour les besoins des politiques qui veulent assouvir leur soif pour le pouvoir alors que ces mêmes jeunes de 15 à 25 ans, voire 30 ans et au-delà, sont diplômés pour certains et pas pour d’autres et que tous restent sur le carreau, sans emploi et sans perspectives.

Je laisse aux organisateurs de la table ronde le soin de dérouler le chronogramme des travaux futurs à l’intérieur des commissions et je préfère que ce soit eux qui expliquent les thématiques choisies et les raisons pour lesquelles ils les ont choisies. Ils nous expliqueront comment nous allons travailler, je le sais mais je ne veux pas me substituer à eux. Néanmoins, je suis sûr d’une chose : la réflexion sur la transition politique doit être exigeante intellectuellement car il faut construire l’architecture des configurations structurales fortes en matière d’institutions, de gouvernance publique dans les domaines économiques, sociaux et culturels, d’établissement des forces de maintien de l’ordre républicain (police, armée, gendarmerie). Comment faire Nation et comment reconstruire l’État sur la base d’un rassemblement autour du Mbongui, un Mbongui qui doit être le point de départ de l’échange avec l’autre, du partage de l’avoir, c’est à dire la redistribution des richesses, de l’accueil de l’autre, l’étranger qui en fait n’est que soi-même. Il faut réconcilier le Congo avec lui-même.

Ici et maintenant, voici les objectifs clairs, humbles de la table ronde du 26 octobre. Ceux qui pensent que cette table ronde s’est terminée de façon houleuse se trompent, ils n’ont pas reçu la bonne information. C’est bien d’être derrière son clavier d’ordinateur, c’est mieux de sortir de l’anonymat pour exister face à l’autre Congolais dans le chemin difficile qui est l’échange de savoirs et de pratiques pour la renaissance du Congo.

Par Lucien PAMBOU

Diffusé le 30 octobre 2019