Lissouba, Sassou, Kolélas : Retour sur le grand gâchis de ces 30 dernières années

Le Président Lissouba et Bernard Kolelas

Quand je reconsidère la dimension et le niveau de conscience du Président Pascal Lissouba, je me rends compte de la perte qui a été la notre et du grand rendez-vous manqué de ces trente dernières années. Des esprits malins ont eu raison de lui, et c’est vraiment dommage qu’il n’eut pas l’intelligence de s’extirper des pièges qu’on lui avait tendus en évitant au Congo le déchirement de son tissu social.

Au regard de son discours – sauf à considérer qu’il était tout juste pompeux – il avait la bonne lecture des enjeux du monde et de notre continent en proie à toutes les convoitises. Mais le système des partis politiques (avec son double maléfique qu’est la politique politicienne basée sur l’intrigue) ne pouvait guère s’accommoder à l’espoir qu’il incarnait. Il prit le pouvoir dans un environnement miné où il fallait faire preuve de beaucoup de tact pour réussir. Il aurait vraiment fallu qu’il se levât au dessus de la mêlée, qu’il bût son orgueil en rassemblant par la pédagogie et tous les procédés pacifiques qui pouvaient servir. Un proverbe congolais dit que le chef du village ne voit jamais le diable. Ce qui veut dire que les combats qu’il mène nuitamment pour la quiétude, la sécurité et la cohésion de sa communauté ne sont connus que de lui seul. En tant que chef de l’Etat, c’est à lui que revenaient toute la sagesse et toutes les stratégies de sa réussite et de la réussite du pays au cours du mandat à lui confié.

Pouvait-il convaincre l’allié Denis Sassou Nguesso de renoncer à la part du lion qu’il lui réclamait dans le nouveau gouvernement ? Pouvait-il négocier un nouvel accord équitable avec lui ? Et bien après, pouvait-il convaincre l’opposant Bernard Kolélas de renoncer à ses prétentions gouvernementales sous couvert d’orthodoxie constitutionnelle ? Pouvait-il le raisonner, et sans vouloir le mettre au pas, négocier un terrain d’entente avec lui ?

Les aînés qui ont nette lecture de cette période de notre histoire ne condamneront certainement pas le caractère un tant soit peu simpliste de mon analyse (Cf. Lettres de feu Albert Roger Massema à Pascal Lissouba, et à Bernard Kolélas et Denis Sassou Nguesso – 4ème trimestre 1992). A l’époque des faits, j’étais au Collège, je ne comprenais pas ce qui se passait dans le pays ni ce sur quoi les acteurs politiques se disputaient. J’étais d’ailleurs très loin de m’intéresser à tout cela.

Les hommes passent, le pays demeure, et les nouvelles générations ont besoin d’être éclairées. C’est pourquoi, au lieu d’être intimidé par la difficulté d’écrire sur des questions aussi sensibles au regard des passions qu’elles cristallisent, je choisis, ce jour, d’apporter ma contribution, fut-elle insignifiante.

Nous devons appartenir aux générations des patriotes intègres qui, vêtus du costume de l’objectivité, traitent les questions de l’Etat dans le seul souci de l’intérêt général. Nous devons cesser de reproduire les schémas du passé nous ayant fait du tort, et sortir de la binarité ethno-régionaliste du « Nous / Vous » ou du « Nous / Eux » qui empoisonne notre marche vers le progrès. Je m’efforce donc de prendre une distance avec les faits, me départant ainsi des postures partiales de certains historiens qui, comme des nourrissons en refus de sevrage, s’accrochent aux dividendes des hommes de pouvoir en colportant des versions officielles empreintes de mensonges.

Je pense profondément qu’en politique, avoir raison ne suffit pas. La sagesse doit prévaloir et surpasser toutes les passions. C’est pourquoi il ne faut pas suivre les va-t-en-guerre, les leaders politiques sans sagesse. Ressemblant à des chauffards éméchés, et posant des actes sans réfléchir à leurs conséquences négatives, ils mettent les peuples en danger et provoquent des guerres civiles inutiles. Or, dans l’état de pauvreté qui est le notre en Afrique, les guerres civiles sont des vices que nous ne devons jamais nous permettre. La défense de la Constitution du 15 Mars 1992 aurait pu se passer du sang de nos compatriotes sacrifiés sur l’hôtel de la cupidité politique.

Mon propos n’est pas ici de dédouaner le Président Lissouba face à ses adversaires politiques de l’époque – tous ont leur part de responsabilité – mais de faire comprendre à tous les meneurs d’hommes et surtout ceux qui trempent dans la politique politicienne que leurs personnes et leurs ambitions, soient-elles nobles, ne sont pas au dessus des vies sacrées de leurs concitoyens. L’action politique, dans sa noblesse, demande que tout règlement de conflits se passe sans effusion de sang, car aucun problème n’est aussi grand et insurmontable pour qu’on le règle par les armes. Les cas de force majeure ne sont pas légion et ne sont pas non plus insolubles. J’en appelle à la sagesse pour que toutes les radicalités qui conduisent à la guerre civile n’aient plus cours dans notre pays.

Dans ce drame post-conférence-nationale, la faute incombe à toute la classe politique qui n’avait pas eu le recul des erreurs du passé en se donnant une constitution conflictogène. Ce qui fit qu’à peine élu, Lissouba perdit sa majorité parlementaire par la rupture de son alliance avec le PCT de Sassou qui partit grossir les rangs de l’opposition. La nouvelle majorité menée par Kolélas vota une motion de censure contre le tout premier gouvernement. Et de là commencèrent toutes les misères du nouveau Congo que nous voulûmes meilleur après trois décennies d’errance idéologique.

Voici presque trente ans qu’au lieu d’avancer, nous marchons à reculons : Pas de justice, pas d’égalité des chances, pas de libertés, pas de salubrité, pas d’eau, pas d’électricité, pas d’unités de production, pas d’emplois, et pas de développement tout simplement.

Les faits historiques ont la fâcheuse habitude de se répéter lorsqu’on les oublie ou lorsqu’on n’en tire pas de leçons, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Congo 1958 et Congo 1992 : même situation de changement de majorité ayant entrainé des drames nationaux. Le Président Lissouba refusa ce que le Président Jacques Opangault avait fait, c’est-à-dire laisser l’initiative gouvernementale à la nouvelle majorité constituée. Craignant de se retrouver dans une situation d’entenaillement comme celle qui prévalut à la démission du Président Alphonse Massamba-Débat en Août-Septembre 1968, il prit des mesures inconstitutionnelles. Il refusa de nommer un Premier Ministre issu de l’opposition, décida de dissoudre l’Assemblée Nationale et entreprit de se construire sa propre majorité parlementaire dans un imbroglio qui dura deux ans sur un mandat de cinq ans. C’est énorme, le Congo n’en avait pas besoin. Ce fut un énorme gâchis, surtout en termes de vies humaines perdues et de régression des consciences. Comparaison n’est pas raison, mais il ne serait pas déplacé de relever le contexte quasiment similaire de l’avènement du Président Félix Antoine Tshisékédi qui a choisi de coopérer avec l’ancien pouvoir.

La présidence Lissouba aurait dû être une présidence de combat, un nouveau départ pour le Congo. Le travail était colossal et les défis, nombreux à relever. Le pays était surendetté et en sérieuses difficultés économiques. Il avait besoin de stabilité et d’unité, non de querelles partisanes. Vous l’aurez remarqué par ailleurs, le succès saillant de son quinquennat, à savoir l’accord pétrolier sur le partage de production survint en 1995, bien tard, après le tumulte des empoignades politiciennes. Mais à ce moment là, le mal était déjà fait et le ver était dans le fruit. Sassou, qui n’avait jamais digéré l’affront de la Conférence Nationale et qui vit d’un mauvais œil le rapprochement de Kolélas et Lissouba, affuta sa stratégie de reconquête du pouvoir et attendit le moment qui lui sembla propice pour la dérouler.

En tant que premier président sorti des urnes après la grand-messe de réconciliation nationale que fut la Conférence Nationale Souveraine, le Président Lissouba avait besoin du soutien de toute la nation pour réussir son mandat. Mais nous vîmes les choses autrement et versâmes dans l’intrigue en jouant le jeu mesquin de la guerre des partis politiques.

Tirer les leçons du passé et prendre une nouvelle direction

Si en 1958 les textes faisant office de Constitution ne prévoyaient pas explicitement qu’il fallait recourir au suffrage populaire en cas de changement de majorité parlementaire, la Constitution de Mars 1992 ne devait pas manquer de précisions strictes sur ce cas de figure.

Glogalement, en 1991, bien de déboires étaient évitables et prévisibles si nos éminents conférenciers y avaient pensé. Mais ne jurant que sur le modèle démocratique français, ils ne pouvaient voir plus loin que le bout de leur nez. Une cohabitation à la française pouvait-elle être possible dans ce Congo qui s’organisait déjà sur des bases tribales à la conférence nationale ? Quelles mesures exécutoires avait-on pris pour ne pas retomber dans les travers « obumitriques » (1) du passé ?

Là se trouve notre capacité à résoudre nos problèmes en mobilisant notre propre intellect en dehors des sentiers battus et des canons occidentaux. Tout n’est pas parfait dans les modèles que nous copions. Il faut de l’esprit et de l’intelligence pour adapter ce qu’on copie. Je fais ce reproche aux intellectuels africains mentalement suroccidentalisés et n’ayant d’yeux et de foi que pour la démocratie à l’occidentale. Au Congo, nous l’avions eue cette pseudo-démocratie, et, combien de morts nous a-t-elle occasionné ? Quelle dévastation ! Quel retard accumulé !

Au lieu de la « petite Suisse » (2), nous en sommes encore à patauger dans la fange de la bêtise humaine avec des comportements indignes des êtres humains accomplis, des antivaleurs de toutes sortes, et un endettement baudruche galopant.

Aujourd’hui encore, après presque trente ans, nous ne voulons pas faire le bilan de la pseudo-démocratie voulue, rejetant toute la faute aux valets zélés de la Françafrique, et refusant ainsi notre responsabilité collective. Presque trente ans après les faits susdécrits, nous continuons de ne jurer que sur la démocratie pluraliste, espérant qu’une génération spontanée vienne balayer toutes les contradictions, tous les tourbillons d’un système aussi imparfait qu’inutilement budgétivore. L’idée de compétir pour le pouvoir est-elle censée pour nous ? Est-elle saine ? Comment peut-on construire la paix et la stabilité dans un climat de compétition, d’aigreur et d’invectives permanentes ? Ceux qui ont inventé cette forme de démocratie (urnocratie) savaient qu’ils instituaient le dépouillement de la souveraineté du peuple au profit de la caste des « élus » et des parrains qui les financent.

Les conflits de 1992-1993 étaient occasionnés par un problème purement institutionnel. Le Président Lissouba l’avait d’ailleurs souligné dans une interview de l’époque. Il convient donc de noter que :

Responsabilité Collective : Notre Constitution de Mars 1992 était lacunaire et contenait des manquements. Ceux qui veulent la réhabiliter doivent en tenir compte. Leçon à en tirer : Répertorier et Corriger tous les cas constitutionnels laissant entendre des vides juridiques et surtout prévoir une disposition explicite en cas de changement de majorité parlementaire en cours de legislature pour que Novembre 1958 et Octobre 1992 ne se répètent plus. Autres pistes de réflexion : Quels garde-fous contre les abus de pouvoir ? Quels règles et processus de résolution des conflits institutionnels ? Enumérer tous les conflits possibles et y apporter des solutions implacables.

« Un Etat dépourvu des moyens de quelque changement n’a pas les moyens de sa propre conservation. » (Edmund Burke). Réfléchissons donc et comprenons que les choses dans la vie ne sont pas figées. Il n’y a pas qu’une seule manière d’organiser la vie politique ou de conduire les affaires de l’Etat. Les échecs du gouvernement actuel sont les échecs de tout le Congo, et la bérézina dure trop longtemps. Mettons-y fin en ayant une seule chose en ligne de mire : l’intérêt général. En politique ce n’est pas comme en sport où l’aspect ludique est conjugué aux efforts personnels des compétiteurs. En politique, Compétition égale Division. Inutile de me citer les exemples occidentaux qui ne suscitent l’admiration que de ceux qui se brident les yeux et la cervelle pour ne pas en voir les limites.

Les primates dans la forêt ne sont pas capables de progrès. Leur vie se limite à sauter de branche en branche et à se nourrir de ce que la nature leur offre. Si nous ne sommes pas capables de réflexion et de progrès, si nous ne pouvons vivre essentiellement que de la générosité de la nature (chasse, cueillette, rentes minières, prêt-à-penser), alors rien ne nous distingue des primates de la grande forêt équatoriale.

Faisons l’effort de la rationalité et cessons de voir les choses par le prisme de l’ethnie ou de la région. Le fanatisme est le fait des personnes sans capacité de réflexion ou des personnes de mauvaise foi. C’est un panurgisme mortel, indigne de tout esprit intelligent et transcendant. Le fanatisme nous pousse à soutenir les leaders de nos régions, même quand ils commettent des actes répréhensibles et dépourvus de tout sens pour l’intérêt général. Le fanatisme est l’un des aiguillons du tribalisme, le plus puissant même. Le fanatisme découle d’un schéma de pensée irrationnel dont nous devons tous nous débarrasser si nous voulons infléchir positivement l’image de notre pays. Il s’impose donc que nous passions tous maintenant notre examen de conscience devant le grand Tribunal de la Rationalité.

Tout peuple, tout pays est jugé à l’aune de son niveau de développement ; et le développement d’un pays n’est que la matérialisation de l’intelligence collective de son peuple. Si notre pays ne compte pas, c’est la preuve que nous ne sommes pas collectivement intelligents. Le tribalisme qui en est l’une des causes est une idiotie pure et simple. L’eau, l’électricité, la salubrité, les infrastructures, les services administratifs et hospitaliers de qualité manquent pour tout le monde, pas seulement pour les ethnies indésirables ou ostracisées. Nous n’avons pas à demeurer idiots à nous haïr continuellement et à mourir de notre propre venin tribal. Nous avons plutôt des rangs à conquérir dans le concert des nations, et il faut pour cela que notre conscience citoyenne prenne de la hauteur.

Privilégions la démarche scientifique dans nos approches. La science est cette discipline qui repose sur le déterminisme, c’est-à-dire sur les effets et les causes qui les induisent. La matière à étudier est là, abondante ; explorons-la, sur notre société et sur les moyens de sa rédemption. Tirons les leçons du passé et prenons une nouvelle direction. Créons, s’il le faut, ce qui n’a pas encore été créé, pourvu que les succès du nouveau Congo soient au rendez-vous.

Le système Majorité/Opposition nous fait perdre du temps – c’est ma conviction. Il faut l’admettre et absolument en sortir. Au lieu de nous mettre tous au travail sur un Projet Commun de Développement, de regarder dans la même direction – non pas à la manière monopartite – nous passons notre temps à la querelle, à l’invective, à nous cantonner dans des postures partisanes, à nous ingénier dans des calculs de géostratégie ethno-régionale pour le contrôle exclusif du pouvoir. « Qu’untel de telle ethnie ne doit pas prendre le pouvoir, Qu’untel de telle région ne doit pas être à tel poste. » Cela est par ailleurs l’effet direct de la démocratie pluraliste. Et, c’est le pays tout entier qui en pâtit tandis que les politiciens s’engraissent toujours et mettent leurs familles à l’abri du besoin et des guerres qu’ils créent. La déliquescence du pays ne les impacte nullement. Leurs enfants étudient à l’étranger et reviennent au pays occuper les postes politiques de leurs parents. A nous peuple de le comprendre et de nous organiser autrement que par la médiocrité qu’ils nous imposent.

Congolese citizen, think, stand up and be proud !

To boya nzala élongo et à jamais !

[Refusons la misère, ensemble et à jamais !]

OBUMITRI : Oligarchie Bureaucratique et Militaro-Tribaliste. Etant donné que le Congo est plus grand que la Suisse, nous devons plutôt ambitionner de dépasser largement le niveau de développement de la Suisse. L’épithète « petite » accolé à « Suisse » ne me semble donc pas approprié. Le Congo a les moyens de cette ambition.

Louis Yvon MBANZOULOU

Diffusé le 01 novembre 2019, par www.congo-liberty.com