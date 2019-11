LA GESTION RESPONSABLE DU SUCCES. Par David Londi

David Londi

La gestion responsable du succès s’inscrit dans un processus dont la transition est l’une des phases. Les démocrates doivent calculer à l’avance les manières possibles et préférables dont une lutte victorieuse doit se conclure, ceci afin d’éviter l’émergence d’une nouvelle dictature et de garantir l’établissement progressif d’un système démocratique durable. Ici, je fais bien allusion à la lutte, première priorité des démocrates à l’étape actuelle. C’est la désintégration du système qui précède la transition. Le chemin est encore long parce que les alouettes ne tombent pas toutes rôties du ciel et il passe par la volonté de construire un peuple, une nation donc des solidarités pour créer les conditions d’une insurrection populaire des 12 départements que compte le Congo. C’est par la lutte que les consciences et les solidarités se forgent. Pour l’instant, nous continuons à agir en blocs Sud et Nord, la sociologie de nos réunions le prouve à satiété. Peine perdue, nous prêchons aux convaincus dans nos réunions.

Donc, dans un premier temps, les démocrates doivent organiser les populations pour désintégrer le système dictatorial par la création des synergies, des passerelles de lutte entre les diasporas et les résistants de l’intérieur, en essaimant des points de résistance dans le pays. L’on ne peut mobiliser que des populations que l’on a organisées. En effet, l’action essentielle se passe au pays.

Ensuite, les résistants intérieurs et les diasporas doivent co-produire et co-piloter les stratégies de lutte avec méthode et planning, là est le challenge que les démocrates doivent relever. Pour ce faire, la défiance politique offre une réelle possibilité de victoire comme cela s’est passé au Burkina, Tunisie, Soudan et Algérie. Elle peut être rendue encore plus probable par le développement d’une stratégie globale judicieuse et d’un plan stratégique prudent, ainsi que par un dur labeur et une organisation courageuse et disciplinée. Une lutte de libération est un temps d’affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. Elle est la matrice de la Nation.

Deuxièmement, après avoir désintégré le système, les démocrates passent à la phase de transition. Ils doivent réfléchir à la manière dont la transition de la dictature vers le gouvernement intérimaire doit être gérée à l’issue de la lutte. Ces réflexions doivent être menées en relation directe avec les résistants de l’intérieur concomitamment au déploiement des stratégies de lutte, pour établir rapidement un nouveau gouvernement qui fonctionne à l’issue du combat. Un vide gouvernemental total pourrait ouvrir la voie au chaos ou à une nouvelle dictature.

Troisièmement, les démocrates déploient les institutions préparées pendant la transition pour la restauration de la République, la 3e après celles de 1960 et 1992. Le reste n’est qu’une parenthèse de l’Histoire politique de ce pays.

En effet, au moment où la dictature s’affaiblit et s’écroule, des plans adaptés de transition vers la démocratie doivent être prêts à être mis en œuvre. De tels plans permettront d’éviter qu’un autre groupe ne s’accapare le pouvoir par un coup d’État. Des plans portant sur l’institution d’un gouvernement démocratique constitutionnel garantissant les pleines libertés individuelles et politiques sont nécessaires. Les changements durement acquis par la lutte de libération ne doivent pas être perdus faute de planification et de stratégies crédibles.

La désintégration d’une dictature donne lieu, bien entendu, à une célébration importante. Ceux qui ont tant souffert et lutté durement méritent un temps de réjouissance, de détente et de reconnaissance. Ils doivent se sentir fiers d’eux-mêmes et de tous ceux qui ont combattu pour gagner la liberté politique. Tous n’auront pas survécu pour voir ce jour. Les vivants et les morts seront considérés comme des héros qui ont écrit l’histoire de la liberté dans leur pays.

Malheureusement, l’heure n’est pas au relâchement de la vigilance. Même si la désintégration de la dictature s’est produite, des précautions s’imposent encore pour éviter qu’un nouveau régime oppressif ne naisse de la période de confusion qui suit l’effondrement de l’ancien. Les démocrates doivent avoir déjà préparé une transition en bon ordre vers la démocratie. Les solidarités nées dans toutes les populations pendant la lutte contre la dictature sont la condition sine qua non pour atteindre cet objectif.

Il ne faut pas croire que la chute d’une dictature signifiera l’apparition immédiate d’une société idéale.La désintégration de la dictature n’est qu’un point de départ, une condition à l’approfondissement de la liberté. Des efforts à long terme permettront d’améliorer la société et de faire face aux besoins des gens. Pendant de longues années, de sérieux problèmes politiques, économiques et sociaux continueront à se poser, leur résolution exigera la coopération de nombreuses personnes, unies dans le même élan de solidarité des 12 Départements.

Avant même l’effondrement total de la dictature, des membres de l’ancien régime et des partis politiques ethnocentrés peuvent tenter d’interrompre l’installation des structures démocratiques. Les démocrates doivent être conscients que les caciques du système actuel envisagent de telles options sur le court ou moyen terme comme cela s’était produit en 1997. Les fortunes planquées dans les paradis fiscaux peuvent contribuer à déstabiliser la démocratie naissante.

La chute du système doit être suivie par une phase de stabilisation du pays et de démantèlement des institutions et des partis politiques issus de la dictature d’une durée d’environ 6 mois. Les crimes de sang doivent faire l’objet de poursuites. Pendant cette période, il faut constituer un Conseil national de transition, formé des gens intègres choisis parmi les résistants citoyens et jouissant d’une moralité irréprochable. Il agit en lieu et place du Congrès supprimé. Les démocrates doivent s’atteler à la rédaction d’une constitution provisoire de transition qui va régir la phase de transition en phase de la préparation de la désintégration du système, au début.

Le conseil national de transition mettra en place toutes les institutions de transition, un gouvernement de transition pour préparer l’avènement de la démocratie. Cette constitution de transition doit fixer les objectifs du gouvernement de transition, les limites de son pouvoir, les moyens et les délais des élections par lesquelles les officiels et les législateurs seront choisis, les droits naturels des populations et la relation de ce gouvernement avec les niveaux inférieurs du pouvoir. A l’issue de cette période, la constitution provisoire doit prévoir un référendum pour définir la forme de l’Etat souhaitée par les populations. Le Congo est un pays multinational avec des spécificités qu’on ne peut ignorer. Les fédéralistes et les unionistes pourront s’affronter à l’issue de la période de transition. Selon le résultat « Fédéralisme » ou « Etat unitaire », la consolidation de la démocratie nécessite le respect des règles clairement établies comme la limitation de l’âge, de nombre et la durée des mandats, la moralité des candidats et la prise en compte des errements de nos politiques successives ayant entraîné la dictature.

S’il veut rester démocratique, le Conseil national de transition doit établir un partage clair de l’autorité entre les secteurs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il faut réorganiser les forces de police, des forces militaires et la justice et tous les services et administrations de l’état, de manière à prévenir toute ingérence politique. Le gouvernement de transition doit être collégial, représentatif des 12 Départements, sans président fort qui ne doit être qu’un « Primus inter Pares » au sein du gouvernement.

Afin de préserver et consolider le système démocratique et de le mettre à l’abri des tendances dictatoriales, la constitution doit garantir un système qui donne des prérogatives significatives aux pouvoirs administratifs, régionaux et locaux tout en garantissant l’unité nationale.

Cela demandera beaucoup de temps et de réflexion mais le jeu en vaut la chandelle. La participation populaire à ce processus est incontournable et nécessaire à la ratification d’un nouveau texte ou d’amendements. Il faut veiller à ne pas inclure dans la constitution des promesses qui se révèleraient impossibles à tenir, ou des clauses qui stipuleraient la mise en place d’un gouvernement hautement centralisé. Ces erreurs faciliteraient l’établissement d’une nouvelle dictature.

Les causes des maux actuels, nous les connaissons. Elles viennent tout droit de notre Histoire. Nous devons nous appuyer sur celle-ci pour trouver des remèdes et construire des stratégies, en voici quelques points marquants. Tout doit être vu et analysé à l’aune des faits historiques.

En 1960, le Congo, ex-colonie française, accède à l’indépendance : l’abbé Fulbert Youlou, devient le premier président, colonie jadis connue sous le nom de Moyen-Congo. La République du Congo, constituée en 1958, proclame son indépendance le 15 août 1960.

Intégré à la Fédération de l’Afrique-équatoriale française (A-E-F) lors de sa création, en 1910, le Moyen-Congo obtient le statut de territoire d’outre-mer en 1946 avant de devenir une république, en 1958, au sein de la Communauté française. Des affrontements sanglants ont lieu en 1959, année qui est également marquée par la tenue d’élections législatives remportées par l’Union démocratique de la défense des intérêts africains (UDDIA) de l’abbé Fulbert Youlou. Ce dernier est favorable à la coopération avec la France. C’est dans un climat de bonnes relations que le transfert des pouvoirs est conclu, en juillet 1960, et l’indépendance de la République du Congo proclamée, le 15 août 1960. La capitale de ce nouveau pays, qui compte 750 000 habitants, est Brazzaville, l’ancienne capitale de l’A-E-F. En août 1963, Youlou sera renversé par une révolte générale déclarée pompeusement qualifiée « Les Trois glorieuses » et est remplacé par Alphonse Massamba-Débat.

1963 : Alphonse Massamba-Débat arrive au pouvoir. Il instaure alors un régime à caractère socialiste. La gouvernance de Massamba- Débat est marquée par des conflits idéologiques qui sont, en fait, des rivalités entre les lignes défendues par Lissouba et Noumazalaye. Le président craint également une insubordination possible des forces armées. L’élection présidentielle du 22 juillet 1968 entraîne un nouveau conflit. Comme personne ne se présente, Massamba-Débat décrète le 27 juillet qu’il continue dans ses fonctions. Il ordonne aussi l’arrestation d’un opposant, le commandant Marien Ngouabi, qu’il accuse de fomenter un coup d’État. Toutefois, Ngouabi est libéré le 31 juillet par des paras du régiment qu’il a fondé en 1965. Le 2 août, ceux-ci s’emparent de la prison de la capitale, Brazzaville, et libèrent tous les prisonniers politiques.

Le 5 août, Ngouabi forme un Conseil national de la révolution. Massamba-Débat démissionne et Ngouabi prend la direction du pays dont il devient formellement président le 31 décembre. Un an plus tard, le 31 décembre 1969, il fonde le Parti congolais du travail (PCT), véritable outil de conquête et de conservation du pouvoir. Il instaure la République populaire du Congo qui adopte alors un modèle de développement marxiste-léniniste orthodoxe. Des milices populaires assistent l’armée dans la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme. Malgré l’autoritarisme du régime, les conflits ethniques et les dissensions idéologiques perdurent qui contribueront à l’assassinat de Ngouabi, le 18 mars 1977 et le 25 mars, ce sera au tour d’Alphonse Massamba-Débat d’être exécuté sommairement. Il en sera suivi des arrestations et des exécutions sommaires, dont le Cardinal Biayenda, des prétendus assassins et de tous les témoins du crime. Une cour martiale sera instituée.

Le 18 mars 1977, Marien Ngouabi est tué dans son palais et un comité militaire est mis en place. La Constitution de 1973 est abrogée et un Comité militaire du parti, institué. Yhombi Joachim en prend la présidence et Sassou nguesso occupe les postes de premier vice-président et de ministre de la Défense. Le général Joachim Yhombi-Opango devient président de la république. Un bras de fer se joue graduellement entre Sassou Nguesso et Yhombi Opango. Accusé de corruption, ce dernier est écarté de son poste lors d’une séance du Comité central du PCT, le 5 février 1979 et mis en prison pendant 10 ans par Sassou Nguesso.

Le chef du Parti congolais du travail (PCT), le colonel Denis Sassou-Nguesso, accède à la présidence provisoire de la République populaire du Congo le 8 février 1979 et sera confirmé dans ses fonctions lors d’un congrès extraordinaire du PCT, en mars de la même année, il demeurera au pouvoir jusqu’en 1992. La conférence nationale souveraine ayant institué un gouvernent de transition dirigé par Milongo André, affaiblira le pouvoir de Sassou. Battu aux élections, Sassou se retire et s’exile en France d’où il va préparer son coup d’état contre le nouveau pouvoir démocratiquement élu ayant à la tête Lissouba Pascal, en 1997. Ce coup d’état se solde par une guerre civile causant des milliers de morts et d’éxilés dans la région du Pool. A l’issue du coup d’état contre pascal Lissouba Sassou Nguesso Denis, le gagnant de la guerre s’installe définitivement au pouvoir, modifiant à chaque fois les constitutions pour s’y maintenir par la violence et le crime.

Les différents organes qui analysent le déroulement du drame congolais sous-estiment le nombre de victimes de cette guerre qui se chiffre en réalité en des dizaines de milliers pour la conquête et la conservation du pouvoir.

En regardant attentivement ce graphique, nous constatons l’impact qu’ont eu les guerres de 1993, 1997 et 2002 avec une augmentation du taux de mortalité qui vient confirmer que ce pays a connu des dizaines de milliers de victimes. De 1960 à 1985, le Congo a connu une baisse régulière du taux de mortalité avant de repartir à la hausse à partir de 1993. Les données dont nous disposons, publiées par Florence Morice, RFI, montrent que le taux de mortalité est reparti à la hausse de 2016 à 2018.

Cette courbe publiée par l’université de Sherbrooke dans la revue Perspectives Monde, vieille de 40 ans, nous apporte beaucoup de renseignements. Elle nous montre que le taux de mortalité est passé de 11,95% en 1993 à 14,27, en 2000 soit un différentiel de 2,32% pour une population de 3,266 millions en 2000 (Banque mondiale).

Un rapide calcul, avec les données dont nous disposons, montre qu’il y a eu environ 74 843,2 morts par rapport à l’évolution du taux de mortalité normal dans ce pays. Ce chiffre peut être doublé si l’on considère la qualité de recensement des victimes amoindrie par les agissements des autorités.

L’exode rural, aussi, obère un développement harmonieux de toutes les régions du pays. C’est l’un des échecs patents de toutes les politiques menées dans ce pays depuis plus de 50 ans.

L’autre plaie de ce pays est l’exode rural. Ceci est la conséquence directe de la non-mise en valeur d’autres ressources en dehors des matières premières de l’agriculture (3% du territoire valorisés) et du manque d’investissement de l’état dans l’industrie et le tertiaire dans toutes les régions.

La non-valorisation de l’ensemble du territoire fait affluer dans les villes toutes les forces vives, sans travail, qui viennent s’y entasser dans des conditions de vie exécrables.

Il ressort de l’Histoire de ce pays un fait important pouvant être l’un des éléments déstabilisateurs depuis 60 ans. Tous ces drames sont liés directement ou indirectement à l’élection du Président au suffrage universel direct qui instaure une compétition entre les ethnies. Les éthnies à fort taux démographique croient au suffrage universel direct, les autres n’ont trouvé qu’une solution : conquérir le pouvoir et le conserver par la violence.

Devant un bilan aussi catastrophique dans tous les domaines, la 3e République, née de la désintégration du système à l’origine de tous ces drames, doit s’atteler au changement des paradigmes tant politiques qu’économiques pour créer les conditions d’une vie meilleure et d’une paix durable. L’élection du Président au suffrage universel direct qui fait de celui-ci un monarque disposant de toutes les richesses nationales et des forces armées constitue le facteur de risques le plus important. Celle-ci instaure une compétition qui active le clientélisme ethnique sur lequel s’appuient tous les partis politiques du nord au sud en passant par le centre.

La période de Transition est le laboratoire des institutions qui vont fonder la prochaine République, respectueuse des droits fondamentaux humains et du Citoyen. Pour cela, les démocrates doivent investir tous les domaines et toutes les contradictions sans tabou de la société congolaise et mener une réflexion responsable pour rassurer, encourager et poser les bases de la naissance d’un peuple et de la construction d’une nation.

