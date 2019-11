JE SUIS MBOCHI ET FIER…

Je suis Mbosi (*) et fier, Parce que venant d’une contrée parmi les plus bénies de la planète,

Je suis Mbosi et fier, Parce que élevé dans la kanitude et l’otwéré,

Je suis Mbosi et fier, Parce que Noir, Africain, et Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que profondément humain,

Je suis Mbosi, Parce que fier d’être Mbosi,

Je suis Mbosi et fier, Parce que pétri dans la sagesse des Kanis,

Je suis fier d’être Mbosi comme je le dirais de toute autre ethnie,

Je suis fier d’être Mbosi, par les accomplissements de mes ancêtres depuis le haut Nil,

Je suis fier d’être Mbosi, par les valeurs de vertu transmises par mes ancêtres,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je tire ma fierté de mon humanité,

Je suis Mbosi et fier, Parce que ma fierté ne s’accommode pas à des antivaleurs,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je contribue au développement de mon pays par mon intégrité,

Je suis Mbosi et fier, Parce que sociable et bienfaisant dans mon quotidien,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je suis et je me veux un exemple de vertu,

Je suis Mbosi et fier, Parce que partout où je passe je veux être reconnu comme un homme de bien,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je refuse de m’associer aux prévaricateurs et autres fossoyeurs de la République,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le pays Mbosi est une terre de sagesse et non de sauvagerie,

Je suis Mbosi et fier, Parce que la culture Mbosi est très riche d’enseignements profitables,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi est ouvert d’esprit, curieux et bienfaisant,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je me démarque de l’idée d’une hégémonique ethnique,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je suis conscient des enjeux du pays au-delà des considérations ethniques,

Je suis Mbosi et fier, Parce que l’avenir des Mbosi ne peut se construire ni être envisagé au détriment des autres composantes ethniques du pays,

Je suis Mbosi et fier, Parce que l’avenir du Congo se conjugue au pluriel avec tout le monde sans exclusion,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je veux partager une bonne image des Mbosi,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je suis Congolais comme tous les autres, à égalité,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je veux vivre en parfaite harmonie avec tous mes autres frères Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que rien ne me distingue ontologiquement et culturellement de mes autres frères Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je ne me sens ni inférieur ni supérieur aux autres Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que voulant le meilleur pour le Congo,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je condamne les pratiques prédatrices des élites Mbosi au pouvoir,

Je suis Mbosi et fier, Parce que les valeurs ancestrales Mbosi sont des valeurs de partage, de paix et de vivre-ensemble,

Je suis Mbosi et fier, Parce qu’il me revient de faire savoir nos nobles valeurs ancestrales trahies par les élites Mbosi au pouvoir,

Je suis Mbosi et fier, Parce que l’image des Mbosi mérite d’être réhabilitée et lavée de toute souillure,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je déteste toute forme d’injustice,

Je suis Mbosi et fier, Parce que attaché à l’otwéré et aux hautes valeurs humaines de mes ancêtres Mbosi,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient de la communauté de destin que les Mbosi forment avec tous les Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que si le Congo venait à subir une catastrophe, une disparition, les Mbosi ne sauraient en être épargnés, et ne seraient les seuls survivants,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient de ce que l’histoire nous enseigne qu’aucun pouvoir n’est éternel, je me dois de le répéter à mes congénères Mbosi qui pensent le contraire,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient que c’est absurde que les élites Mbosi monopolisent le pouvoir ad vitam aeternam dans un Congo pluriethnique,

Je suis Mbosi et fier, Parce que l’identité Mbosi ne sort pas ex-nihilo mais est liée à la toile de toutes les identités du Congo et du Continent,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je fais un avec tous,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je ne saurais exister sans mes frères de toutes les ethnies,

Je suis Mbosi et fier, Parce qu’il n’est jamais trop tard pour prêcher la bonne parole,

Je suis Mbosi et fier, Parce que rien des vices qu’on attribue aux Mbosi ne sont intrinsèquement Mbosi, Le Président Jacques Opangault retournerait dans sa tombe en constatant la dérivation morale des élites Mbosi au pouvoir,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi n’a pas à tirer sa fierté du déshonneur,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je ne trempe pas ma main dans la souillure,

Je suis Mbosi et fier, Parce que la culture Mbosi condamne et ne peut magnifier tout ce qui est moralement répréhensible,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je ne suis pas comptable des turpitudes des élites Mbosi au pouvoir,

Je suis Mbosi et fier, Parce que les élites Mbosi véritables sont des donneurs d’exemples et non des athlètes de la richesse facile et illicite,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je fais partie de la même communauté de destin que tous mes frères Africains,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient que c’est dans l’unité et la cohésion nationale que le Congo fera briller son étoile dans le monde,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient que le pouvoir totalitaire de Monsieur Denis Sassou Nguesso nous mène dans une impasse et ne produit que des fruits amers pour l’ensemble des Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que chez nous les Mbosi comme chez tous les autres, le sang humain est sacré,

Je suis Mbosi et fier, Parce que être Mbosi c’est incarner les valeurs ancestrales de mérite et d’exemplarité,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient que le Congo est un bien commun dont nul être, nulle association, nulle ethnie, nul clan ne saurait s’accaparer tout seul,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable veut le bien du Congo et de tous les Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable est un travailleur méritant,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable est un homme fier qui gagne sa vie honnêtement,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable veut voir le Congo briller de mille feux,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable est un combattant pour l’intérêt général,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable ne verse pas le sang innocent,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable est un homme de justice et d’équité,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable n’est pas sans gène, sans scrupule,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable se préoccupe de sa bonne image partout où il passe,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable pense aux autres et est très amical,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable est un homme digne de confiance,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable n’a pas le vol comme vertu mais comme vice,

Allez en pays Mbosi et laissez vos affaires quelque part, personne ne vous les prendra pour s’en approprier,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable a horreur de tout acte déshonorant,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable est un être accueillant et sociable,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable par son courage est un protecteur, un défenseur de la veuve et de l’orphelin, un défenseur de la nation, non un traître pour des intérêts étrangers,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le Mbosi véritable a des atouts à mettre au service de la nation congolaise, pour le bien de tous,

Pourquoi donc les élites Mbosi au pouvoir déshonorent les valeurs traditionnelles Mbosi ? Que font-ils de l’okani et de l’otwéré ? Ont-ils oublié d’où ils viennent ?

Pourquoi donc les élites Mbosi au pouvoir n’écoutent pas les sages conseils des Kanis pour l’harmonie du Congo ?

Pourquoi donc les élites Mbosi au pouvoir ne se soucient pas de bien faire les choses pour l’intérêt général et laisser les marques indélébiles de leur hauteur d’esprit à la postérité ?

Pourquoi donc les élites Mbosi au pouvoir veulent-elles se suicider historiquement en choisissant d’opprimer le peuple et d’exceller dans la dictature ?

En tant que Mbosi véritable, je ne me reconnais pas dans leurs manières de faire,

En tant que Mbosi véritable, je me désolidarise de leur forfaiture et de leur rustrité,

Que retiendra l’histoire demain au sujet de l’exercice du pouvoir par les élites Mbosi ?

Peut-on être Mbosi et fier de ce que les élites Mbosi au pouvoir auront volé, tué, endetté, retardé le pays et hypothéqué son avenir ?

Peut-on être Mbosi et fier de toute cette corruption, tout cet accaparement des postes clés de l’administration, tout comme s’il n’existait que des Mbosi au Congo ?

Peut-on être un Mbosi et fier de savoir que les élites Mbosi au pouvoir, de par leur comportement, peignent au vitriol un tableau de l’image des Mbosi, et que cela porte préjudice à tous les Mbosi ?

Peut-on être un Mbosi fier et cautionner la gestion désastreuse du pays par les élites Mbosi au pouvoir ?

Pourquoi donc continuons-nous à assister à ce spectacle de mauvais goût où les élites Mbosi au pouvoir et leurs affidés des dix régions affament et narguent le peuple tandis que devenus tous milliardaires, ils ne veulent se repentir d’aucun méfait ?

En tant que Mbosi véritable, je refuse d’être associé à tous ces Mbosi qui ont renié et trahi leurs origines et leurs valeurs ancestrales par leurs agissements,

En tant que Mbosi véritable, Je refuse de cautionner l’indécence, l’égoïsme et le non-sens,

Le Congo n’est pas la propriété des élites Mbosi au pouvoir, et, en tant que Mbosi véritable, je me dois de le dénoncer,

Le Congo ne devra pas non plus être la propriété des élites d’une autre ethnie, d’un autre clan demain, je m’associerai à tous les patriotes pour le dénoncer,

Quelle idée saugrenue de penser que les élites Mbosi au pouvoir règneront sur le Congo pendant des millénaires !?

Vont-elles exterminer tous les autres peuples pour y arriver ?

En tant que Mbosi véritable, mon désir est de refonder un nouveau Congo où je ne serai pas discriminé ou favorisé en tant que Mbosi, mais où tout le monde aura à récolter selon ce qu’il aura semé,

J’appelle les élites Mbosi au pouvoir à la raison, à la retenue, au repentir et à la grandeur,

Je les appelle à être fiers d’être Mbosi dans le bon sens du terme, pas dans l’accumulation des richesses et des privilèges indus,

Je suis conscient que cet appel que je lance, d’autres compatriotes des autres groupes sociaux le feraient en direction des élites qui partagent leurs origines,

L’être humain c’est celui qui sait se remettre en cause. Persévérer dans le mal, dans le non-sens mène à la ruine,

On exerce le pouvoir politique, non pas pour opprimer ou pour en jouir indéfiniment, mais pour faire avancer la société, sur les plans matériel et moral,

Amis Mbosi véritables et amis non Mbosi de toutes les régions du Congo, retrouvons nous ensemble dans les valeurs qui fondent l’humanité. Refusons de marcher dans les voies ténébreuses de la haine et de l’intolérance ethnique que les élites mal inspirées de nos régions nous imposent. Nos valeurs traditionnelles sont les mêmes, en pays Mbosi comme partout. Notre ancêtre commun à partir duquel nos ethnies se sont ramifiées, nous l’ignorons mais nous en avons un, très proche. Nos langues en témoignent. L’idiotie et l’ignorance nous conduisent tout droit à un suicide collectif en nous faisant penser que nous sommes différents les uns des autres. La vérité « véridique » est que nous sommes un seul et même peuple. Nous haïr est un suicide. Les armes de l’oppression ne détruisent pas seulement « les indésirables » à éradiquer, elles détruisent aussi leurs porteurs qui ne s’en rendent compte qu’au moment où elles les emportent.

L’histoire de l’humanité est assez riche en exemples dont nous pouvons nous inspirer. Il ne sert à rien d’être sourd. La situation du pays n’est pas si compliquée à dénouer. Il suffit d’un peu de volonté et de courage, et surtout de patriotisme.

En tant que Mbosi véritable, je veux que mon ethnie soit associée au patriotisme, au sursaut d’intégrité, à la refondation du Congo. La rédemption est possible tout de suite si tous les Mbosi et fiers de l’être décident d’honorer leurs valeurs intrinsèques d’honnêteté et d’hommes et de femmes dignes de confiance. Nous sommes des humains, capables du pire comme du meilleur. Mais en conscience, nous avons la possibilité de choisir le meilleur. Au lieu du pire, optons plutôt pour le meilleur, contribuons à l’effort national et changeons radicalement l’idée négative qu’on a aujourd’hui des Mbosi. C’est un secret de polichinelle, tout le monde le sait.

Je suis Mbosi et fier, Parce que je me veux un artisan de paix, un acteur du changement,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je veux me balader dans tout le Congo sans qu’on me lance une pierre ou qu’on me jette un regard assassin parce que Mbosi,

Je suis Mbosi et fier, Parce que je ne veux pas être associé à la déliquescence du pays,

Au contraire, je veux qu’on me regarde demain comme le patriote transcendant qui aura apporté sa pierre à l’édifice, qui aura contribué efficacement au renouveau.

Je n’ai pas la prétention de parler au nom de tous les Mbosi, mais je ne doute pas que tous les Mbosi dignes de la bénédiction de nos ancêtres souscrivent à ce message. La vie nous donne de nous aimer les uns les autres. Le Congo nous appelle à l’unité et à l’humanité.

Est-il encore possible de bomber la poitrine et de se dire : je demeure untel avec tous mes défauts, je ne veux pas changer ni céder un élément de mon confort ?

Est-il encore possible de se complaire dans le mal en faisant fi des dégâts engendrés ? L’attitude d’un tyran c’est de ne jamais se remettre en cause. Mais l’attitude d’un homme sage, d’un Mbosi véritable, d’un twéré, est de privilégier l’humanité en lui.

Est-il encore possible d’entretenir le discours de la haine interethnique qui a cours depuis des décennies ? Jusqu’où l’idiotie collective nous mènera ?

Qu’un Mbosi tombe sous le coup de la loi, c’est sa responsabilité individuelle, cela ne regarde pas tous les Mbosi. Au nom de quoi tous les Mbosi devraient-ils se sentir concernés ?

Tout crime profite à son auteur, les Mbosi n’ont pas à subir de représailles pour des crimes qu’ils n’ont pas collectivement commis. Chacun répond de ses actes individuellement.

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient que la roue de l’histoire tourne. On ne sème pas des boutures de manioc pour récolter des avocats. On récolte toujours ce qu’on sème. Alors, semons tous la paix pour récolter la paix pour tous, et cessons tous ces procès d’intention qui entravent toute action commune.

Je suis Mbosi et fier, Parce que je me veux un catalyseur de la cohésion nationale,

Je suis Mbosi et fier, Parce que le sang congolais qui coule en moi est le même que dans tout Congolais,

Je suis Mbosi et fier, Parce que conscient que le Congo mérite mieux,

Je suis Mbosi et fier, Parce que digne Congolais parmi les Congolais,

Je suis fier d’être Mbosi comme je le dirais de toute autre ethnie,

Je suis Mbosi et fier, Parce que l’orgueil m’appelle à la vertu,

Mbosi, Fier et Patriote,

Je vous remercie,

(*) L’Embosi ou le Mbosi [Mbossi sous la forme francisée] est une langue congolaise. C’est aussi une composante ethnique connue sous le nom de Mbochi et localisée dans le centre du Congo-Rive-Droite. Denis Sassou Nguesso et l’illustre Egyptologue Théophile Obenga en sont issus.

Louis Yvon MBANZOULOU

Diffusé le 11 novembre 2019, par www.congo-liberty.com