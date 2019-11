Christel Sassou-NGuesso et le mystère d’un hôtel particulier de $10 millions appartenant à la SCI des Trois Colonnes

Denis Sassou Nguesso était attendu à Paris dès le 10 novembre dernier pour participer dans la capitale française à la deuxième édition du Forum de Paris sur la Paix, organisé par le Président Emmanuel Macron. Au prétexte officiel d’un manque de kérosène à Brazzaville le «médiateur mondial de la paix» a finalement renoncé à ce énième déplacement. En réalité trop de tensions pesaient autour de ce voyage : d’abord les pressions répétées de l’Elysée pour la libération, sans plus tarder, du Général Mokoko ; puis les réelles menaces d’actions de choc de l’opposition congolaises [très bien vu car Paul Biya, son homologue dictateur camerounais, a été bloqué par les opposants camerounais qui ont manifesté en nombre devant son hôtel, le Meurice] ; et pour terminer pour ne pas être confronté à différentes procédures judiciaires qui touchent bon nombre de membres de sa famille.

Déjà, comme tout le monde le sait, les neveux Edgar, Willy, et sa propre fille Julienne sont toujours dans l’attente d’une citation à comparaître devant un Tribunal dans l’affaire des Biens Mal Acquis. Cette décision, depuis des mois voire deux années, tarde à tomber sur le cou des « présumés » coupables de détournements de biens publics. Quant à « Kiki le pétrolier » épinglé récemment par Global Witness pour 50 petits millions de dollars et dont les chemises sur mesures «Kleenex » ne font plus rire les retraités qui comptent 26 mois d’arriérés de pensions, nul ne sait si, finalement, il fera partie ou pas du fourgon des accusés…

Il est vrai que son statut de fils d’autocrate lui a assuré, jusque-là, pas mal de passe-droits, mais il doit tout de même éclaircir les conditions de son hébergement en France, à Neuilly plus exactement. Il se trouve qu’il est locataire d’un sublime hôtel particulier qui a été acquis (bien ou mal ?) il y a quelques années pour 5 millions d’euros environ et qui a bénéficié de très luxueux travaux pour un même montant. Situé au 16 d’une très belle artère de la banlieue chic, cette propriété, donc de 10 millions d’euros, est en réalité celle d’une Société Civile Immobilière : la SCI Des Trois Colonnes.

Créée à Brazzaville, cette structure appartient à un total inconnu du monde des affaires, des mines et de l’industrie ; contrairement à Marc Emanuelli qui avait porté son statut d’homme de paille à un niveau quasi-industriel, jusqu’à devenir le « Directeur Général de Gunvor Petroleom (sic) Congo » sans que cela n’alerte la justice suisse, ni française d’ailleurs…



Gaulbert Charly Elenga

En effet, l’heureux bénéficiaire de ladite SCI, et donc le très heureux propriétaire de l’hôtel particulier qui héberge Denis-Christel Sassou Nguesso, est un citoyen congolais, Gaulbert Charly Elenga, que sa page Facebook déclare être un employé de MTN Congo. Le plus fort et le plus mystérieux n’est pas tant la provenance des fonds qui ont permis cette acquisition et les travaux ultérieurs, mais l’existence même de la SCI. Celle-ci n’a pas été créée en France, ni même en Europe, mais au Congo Brazzaville par un acte notarié tellement privé qu’il n’a pas été enregistré auprès du RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) tel qu’il aurait dû l’être. Gaulbert Charly Elenga est le fils de Charly Elenga dont un Rond-point porte le nom à Brazzaville et en aucun cas celui de Blaise Elenga comme certains le laissent entendre pour justifier une source de financement crédible.

Edgar Nguesso et Denis Christel Sassou Nguesso dans l’utilisation de tiers (« hommes de paille »), pour leurs affaires ou l’acquisition de biens immobiliers, ne font que suivre l’exemple de leur oncle et père : la célèbre Villa du Vésinet avait d’abord porté le nom d’un neveu d’un important entrepreneur de Travaux Publics du Congo avant d’être transférée sur celui de son frère Valentin. Depuis les sociétés offshores en cascade, propriétés de fondations dans des paradis fiscaux exotiques, ont amené les détournements et les vols du petit clan familial, à la tête du Congo, à un niveau de sophistication et d’expertise rare que seules les fuites des Panama Papers parviennent à révéler.

Triste à dire, mais c’est bien la seule qualification qu’il faut reconnaître à cette famille qui mobilise à travers le monde des dizaines d’enquêteurs de services de police et d’ONG, comme Global Witness et Public Eye Suisse; et cause le malheur de millions de personnes au Congo !

La Rédaction

Diffusé le 13 novembre 2019, par www.congo-liberty.com