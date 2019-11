Le constitutionnaliste Félix Bankounda-Mpele participera à la Table ronde sur les institutions du samedi 23 novembre 2019 à Paris

Chers amis et compatriotes de la diaspora,

À l’invitation des organisateurs de la Table Ronde de la diaspora Congolaise ouverte le 26 octobre 2019 à Paris, j’ai décidé de participer et d’apporter ma contribution à la réflexion prospective sur les institutions politiques congolaises, séquence du samedi 23 novembre à Paris.

Quel peut être l’intérêt d’une telle rencontre : c’est d’abord d’entendre, d’écouter une partie des Congolais sur ce qu’ils pensent de leur passé politique post-indépendance à propos des institutions, et surtout du passé récent à partir de la Conférence nationale de 1991 ; la lecture et les interprétations qu’ils tirent des faits politiques majeurs qui se sont déroulés depuis ; les préconisations en vue de l’esquisse d’un modèle institutionnel et politique plus adapté à la culture politique congolaise, aux pratiques politiques des dirigeants et, surtout, aux ambitions générales de l’écrasante majorité des Congolais, c’est-à-dire et en gros, LE BIEN-ÊTRE des Congolais. Certains appelleront ou rapprocheront cette méthode d’une sorte de ‘la fabrica‘ espagnole.

Car, et contrairement aux déformations qui ont souvent animé certaines élites formées, la principale valeur des diverses sciences et des institutions se vérifient essentiellement dans leur capacité à répondre aux besoins et défis des membres de la société concernée, dans leurs différentes formes. Certes, aucune organisation politique ne satisfera jamais l’ensemble des besoins d’une société, quelle qu’elle soit. Mais, il existe des besoins fondamentaux que toute société devrait assurer et garantir à ses membres, et le Congo en a les moyens. C’est cette carence, depuis longtemps, depuis les indépendances, qui choque et qui fragilise les Congolais, qui les clochardise et qui les rend très facilement manipulables et instrumentalisables par la classe politique. Autrement dit, en assurant à la grande majorité des Congolais le minimum de bien-être, on booste leur indépendance et leur maturité et, par ricochet, on édulcore ou brise de façon conséquente les communautarismes négatifs tant décriés.

Pour le moment, nous n’y sommes pas. On peut même dire, sans risque de se tromper, que nous en sommes trop loin. Dès lors, toute la question ici est celle de savoir comment l’organisation institutionnelle et politique peut aider, contribuer à parvenir à cet objectif de bien-être des Congolais? Peut-elle avoir suffisamment d’autonomie, de force, de déterminisme par rapport à ceux qui sont chargés de les animer, tant semble-t-il que « Les institutions ne valent souvent que ce que valent ceux qui sont chargés de les animer », dicte ce qui relève depuis de la sagesse populaire. Là est toute la problématique.

Au niveau du Congo et des Congolais principalement, il semble que la problématique soit inversée. Les différents dysfonctionnements institutionnels, très graves, qui ont fait du Congo l’un des plus grands cimetières institutionnels et humains en Afrique noire francophones, sont considérés par nombreux comme les symptômes d’un mal plus profond, plus déterminant qui serait le communautarisme négatif, plus trivialement appelé tribalisme et/ou régionalisme. Ce n’est pas notre avis, et nous pensons que l’histoire politique congolaise, depuis la très fameuse Loi cadre Gaston Defferre du 23 juin 1956 à maintenant, à travers les comportements des acteurs politiques majeurs, fait une magistrale démonstration de la thèse contraire : si l’esprit communautaire ou tribale imbibe et influence évidemment les comportements politiques, c’est principalement l’organisation institutionnelle et politique qui détermine les pratiques négatives tant déplorées, avec leur cohorte de maux, au plan social et financier notamment.

Cela est suffisamment important pour justifier cette séquence, ce débat autour des institutions politiques congolaises, dans un environnement libre, désintéressé et serein, où l’on ne pourra, pour cela, faire l’économie de l’esquisse de l’autopsie des grands maux de la société politique congolaise pour tenter de dégager le schéma d’une organisation idoine, qui en réduirait les conséquences. Cela à travers une double démarche globale, en termes de RÉTROSPECTIVES ET PERSPECTIVES INSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES CONGOLAISES.

Nous vous espérons donc nombreux, sérieux et responsables pour participer à cette réflexion commune et libre, loin des ambitions personnelles qui ont souvent émaillé les différents conclaves congolais du genre sur la place de Paris. Ici, il n’est pas question, dans l’immédiat du moins, de mettre sur pied une organisation politique, mais plutôt d’esquisser une réflexion de fond et des pistes de compréhension et d’action sur notre passé et notre devenir institutionnel, comme il y en a toujours eu dans ce qu’on appelle aujourd’hui « Les grandes démocraties contemporaines ». Cette démarche préventive a fait largement défaut à l’occasion du printemps africain » des années 90 chez nous, où la plupart des stratégies étaient plus orientées à la conquête du pouvoir qu’à la réflexion y relative. Ce qui est entrepris ici n’est peut-être pas la panacée, n’est pas le lieu politique le plus approprié, n’est évidemment pas la fin, mais cela peut constituer un moment marquant de notre avenir politique et social commun.

Vive le Congo, Vive la République, Vive la Démocratie

Félix BANKOUNDA MPÉLÉ

Universitaire, juriste et politiste

Diffusé le 14 novembre 2019, par www.congo-liberty.com