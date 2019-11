JUMELAGE RIOM/DOLISIE : Un modèle de coopération décentralisée tombé dans les oubliettes

Il y’a 44 ans jour pour jour, la ville française de Riom et la ville congolaise de Dolisie scellaient ensemble solennellement des accords de jumelage, dans le cadre des principes de la charte de Fédération Mondiale des Villes Jumelées, depuis le 26 avril 1975 à Dolisie, sous les auspices de Victor-Justin SATHOUD, agissant alors par délégation au nom du Gouvernement de la République Populaire du Congo et en qualité de Président du Comité Exécutif Régional du Niari, en présence des délégations représentatives des Conseils Municipaux de ces deux villes sœurs jumelées conduites respectivement par leurs députés maires de l’époque, à savoir : Lazare BOULINGUI-NGOMA pour Dolisie et Guy THOMAS pour Riom.

Dans la perspective de créer les conditions permissibles et d’apporter notre modeste contribution citoyenne, d’une part au nom de la Dynamique Citoyenne Dolisie Actions Renouveau (DOLAR), et d’autres part au nom de la Fondation Victor-Justin SATHOUD, à la noble œuvre de réactivation des relations de jumelage scellées à l’époque entre les deux villes sœurs jumelles de Riom et de Dolisie, nous avons estimés utiles et nécessaires, prélude au déploiement des actions de lobbying à mener conjointement ensemble avec les autorités municipales, départementales et gouvernementales respectives actuelles, de nous remémorés au préalable sur l’origine de cette relation séculaire, hélas ignorés et méconnues par les autorités municipales successives française et congolaise, tant de Riom que de Dolisie , en partageons avec le plus grand nombre, et ce par devoir de mémoire historique pour la postérité, l’allocution prononcée par Monsieur Victor-Justin SATHOUD à l’occasion du toast offert en l’honneur de la réception du Maire de Riom et de la forte délégation qui l’accompagnait à Dolisie, dont voici la teneur intégrale :

Monsieur le Maire de RIOM et Madame THOMAS,

Mesdames et Messieurs les Membres de la Délégation de RIOM,

Camarade Président du Comité Régional du Parti,

Camarades Membre du Parti,

Honorables Députés,

Camarade Maire de Dolisie,

Camarades Membres de la Délégation de Dolisie,

Mesdames, Messieurs les invités,

Camarades et Amis,

Au terme de votre bref séjour à Dolisie, Monsieur le Maire de la Ville de Riom, c’est avec un réel plaisir que je me suis acquitté de l’agréable devoir de vous recevoir, votre Délégation et vous-même, au nom du Gouvernement de la République Populaire du Congo et à mon nom personnel.

L’accueil qui vous a été réservé aussi bien par les Autorités que par les Citoyens de Dolisie, est plus éloquent que de simples paroles, pour vous exprimer la joie que votre arrivée a suscitée parmi nous.

En effet, vous êtes venu concrétiser en République Populaire du Congo en général, et à Dolisie en particulier, l’esprit de la noble devise de la Fédération Mondiale des Villes Jumelés, à savoir : « UNIR LES VILLES POUR UNIR LES NATIONS ».

Monsieur le Maire, en acceptant de jumeler votre coquette Ville à la modeste citée de Dolisie, le Conseil Municipal de RIOM et vous-mêmes avez prouvé non seulement votre totale adhésion aux nobles principes de la Charte de la Fédération Mondiale des Villes Jumelées, mais aussi l’intérêt et le prix que vous attachez aux liens d’amitié et de coopération.

Au nom de l’autorité de tutelle que j’ai l’insigne honneur de représenter ici, je me permets de vous assurer que les Autorités et les Citoyens de Dolisie s’efforceront toujours pour mériter votre choix.

Je sais que tout au long des entretiens et des séances de travail qui se sont déroulés entre vos deux délégations, le Camarade Maire et ses collaborateurs vous ont suffisamment parlé de Dolisie, de ses possibilités économiques et de ses problèmes.

Aussi serait-il superflu que j’y revienne pour ne pas abuser de votre temps. Cependant, permettez-moi de vous rappeler que Dolisie est le Chef-Lieu d’une Région aux potentialités économiques immenses : le NIARI. Qu’il s’agisse de la production agricole ou forestière, qu’il s’agisse d’autres richesses du sol et du sous-sol, Dolisie peut abriter plusieurs Industries. C’est ainsi que ses Citoyens sont hantés par des rêves de tous ordres. A telle enseigne que, en dépit du manque manifeste de moyens, le Conseil Municipal de Dolisie a un tas de projets d’industrialisation de cette ville : Usines de concentrés de tomate, pâte à papier, d’eau minérale, de transformation de bois, de fabrication des tuiles et des briques, cimenterie, et j’en passe. Les matières premières ne font pas défaut.

Mais je m’en voudrais, Monsieur le Maire, si je ne soulignais pas à cette occasion l’excellence des rapports qui unissent tous les Citoyens de Dolisie, sans la moindre discrimination d’origine, d’opinions religieuses ou philosophiques. C’est là, à mon humble avis, un atout inappréciable qui étayera toujours les liens d’amitié et de coopération qui unissent désormais les Villes de RIOM et de Dolisie. La non-discrimination n’est pas seulement un des principes fondamentaux de la Charte de la Fédération Mondiale des Villes Jumelées.

En effet, en République Populaire du Congo, notre pays, sous la conduite clairvoyante de son dynamique et intrépide Guide, le Camarade Marien NGOUABI, Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil d’Etat, le Peuple Congolais mène une guerre sans merci contre toutes formes de discrimination.

Le Parti et l’Etat garantissent la sécurité des personnes et des biens à tous ceux qui œuvrent sur notre sol national.

C’est pourquoi, de tout mon cœur, je souhaite que les liens d’amitié et de coopération qui unissent RIOM et Dolisie soient durables, fructueux et fraternels, dans l’intérêt bien compris des citoyens des deux Villes-Sœurs.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Membres de la Délégation de RIOM, avec mes vœux sincères de bon voyage au retour, c’est à votre santé personnelle, à celle de vos familles et de vos concitoyens, à la prospérité de la Ville de RIOM et à la pérennité de la Coopération amicale RIOM-DOLISIE, que je vous invite à lever vos verres, afin que :

VIVE RIOM !!

VIVE DOLISIE !!

VIVE LE JUMELAGE RIOM-DOLISIE !!

VIVE la Fédération Mondiale des Ville Jumelées !!

Je vous remercie de votre aimable attention. /-

Source : Fonds Documentaire Victor-Justin SATHOUD

Transcription : Wilfrid Olivier Gentil SATHOUD

Email : sathoudwilfrid@yahoo.fr