Une méthode innovante pour la gouvernance économique future au Congo. Par Lucien Pambou

Au moment où les Congolais de la diaspora réfléchissent sur les institutions politiques au Congo (ordre du jour de la table ronde de ce 23 novembre à laquelle je n’ai pas assisté pour des raisons familiales – je m’en excuse auprès des organisateurs-), il est intéressant de continuer la réflexion vers des outils autres que politiques, à savoir la gouvernance économique.

Après la conférence de La Baule et l’ouverture vers le multipartisme et l’économie de marché dans la plupart des pays africains, dont le Congo, on peut constater avec regrets que de nombreuses privatisations ont été effectuées ou sont en cours et qui malheureusement favorisent le bradage de nombreuses richesses issues des secteurs économiques entiers (pétrole, mines, agriculture, ports maritimes). Ce bradage s’explique par la nécessité d’introduire la concurrence comme véhicule économique pour promouvoir la croissance économique dans les pays africains dont le Congo. La réalité des résultats est nette, le rapport de force imposé par l’Occident et l’incapacité institutionnelle et professionnelle des responsables africains à défendre techniquement et politiquement leurs richesses naturelles valorisent les positions de monopoleurs, voire d’oligopoleurs des entreprises occidentales, chinoises et d’Amérique latine sur le sol africain. Il faut donc revoir la genèse intellectuelle du concept de concurrence dans le marché pour adopter celui de la concurrence pour le marché qui permet à l’État souverain de faire prévaloir ses obligations et la défense de ses intérêts pour le bien-être de sa population.

La concurrence pour le marché longtemps ignorée par la science économique doit être privilégiée à la concurrence dans le marché.

La concurrence pour le marché est très peu connue par la science économique classique, même si ses méthodes sont utilisées grâce à la privatisation en cours dans la plupart des pays africains. La concurrence pour le marché a été théorisée par l’économiste anglais Sir Edwin Chadwick en 1859. Ses travaux ont été repris par d’autres économistes américains, Tullock en 1965 et Demsetz en 1968. Ils estiment que la concurrence pour le marché définie comme une pratique consistant à mettre aux enchères l’exploitation des secteurs économiques d’un pays à cause de l’insuffisance d’entreprises et de compétences professionnelles (humaines, techniques, technologiques, financières) doit être valorisée.

Pour ces économistes, les Etats, en utilisant la concurrence pour le marché et non dans le marché, doivent être capables de définir les structures optimales des secteurs, les modalités de concurrence, les partages de la production, les conditions d’arbitrage de l’exploitation des ressources entre entreprises concurrentes pour le bien-être des populations. On constate que dans la plupart des pays africains, dont le Congo, ces questions et ces pratiques sont absentes et participent d’un modèle réseautal à la française du service public qui favorise la privatisation sans que la puissance publique s’assure des retombées financières pour le bien-être des populations. En France, ce fut le cas lors de la privatisation des autoroutes avec Vinci.

En Afrique les problèmes sont beaucoup plus criants et inacceptables car les entreprises occidentales agissant en position de monopoleurs en obligeant les Etats africains à accepter l’inacceptable. La concurrence pour le marché est donc un moyen qui doit permettre aux Etats africains, dont l’État congolais, de gérer les questions nombreuses qui ne manqueront pas de se poser comme les rapports entre le type de contrat et les ressources financières attendues, la nature des cessions concessionnelles des secteurs d’activité et le retour concernant les différentes ressources. Il faudra mettre en évidence la durée des contrats, leurs renégociations en éliminant les problèmes possibles de hold-up, en définissant la structure optimale des marchés sectoriels concernés à long terme et des bénéfices que doivent en retirer les populations congolaises. Le Congo comme les autres pays africains doivent se préoccuper de la formation des ressources humaines dans ces domaines de la concurrence pour le marché pour éviter d’être les dindons de la gouvernance économique avec leurs partenaires occidentaux. Il faut que les pays africains sortent d’un modèle réseautal dans lequel ils sont passifs, gentils, souriants, naïfs et acceptent les vicissitudes de la compétition économique mondiale (dominée par la compétence, l’efficacité technique et professionnelle).

Sortir de la notion naïve de réseau pour adopter une gouvernance économique nouvelle.

La plupart des dirigeants africains, dont les dirigeants congolais, sont dans une approche réseautale et naïve des affaires sur le mode de la Françafrique. La concurrence pour le marché est un modèle anglo-saxon qui s’est appliqué, selon la Banque mondiale en Suède, en Argentine, en Colombie, au Kenya, au Rwanda pour la privatisation de la distribution de l’eau, les chemins de fer et la distribution des licences d’exploitation (téléphonie mobile de troisième et quatrième génération). Les résultats obtenus sont bons, même s’il y a des nuances, selon la plupart des études économiques et pratiques sur le terrain.

Il faut que la nouvelle gouvernance économique au Congo articulée autour de professionnels regarde et s’inspire des avantages de ce nouveau modèle de la concurrence pour le marché. Il faut être réaliste, nous n’avons ni les finances, ni les compétences professionnelles et techniques. Il ne sert à rien de hurler au loup et de renverser la table au nom d’une souveraineté nationale amoindrie par les réalités de la mondialisation. La question de la concurrence pour le marché est un outil parmi d’autres de valorisation de notre gouvernance économique nouvelle au même titre que les problématiques évoquées par la table ronde de ce 23 novembre sur les institutions politiques au Congo.

Au total, il nous faut retrouver le goût de la théorie, mais surtout la pratique de la pratique par un travail organisé et méthodique. Les tables rondes organisées par Congo Libery doivent nous y contraindre.

Par Lucien Pambou

Diffusé le 24 novembre 2019, par www.congo-liberty.com