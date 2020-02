TABLE RONDE SUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU CONGO-B : Interventions des participants et Synthèse (4e Partie)

Dans le cadre du Projet sur une Transition Politique au Congo-Brazzaville » Excluant Sassou-NGuesso et son système », il s’est tenue une Table Ronde sous le thème : La JUSTICE TRANSITIONNELLE : quelles justice pour les responsables des crimes de sang , économiques… Dans ce 4e extrait, vous suivrez les analyses de Mouanda-Moussoki, Me Eric PANTOU, Michel NSANGOU et la synthèse des travaux par Benjamin TOUNGAMANI…

